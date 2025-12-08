Perełki wśród nowości na HBO Max. Ten tydzień to kopalnia hitów

W tym tygodniu na HBO Max pojawia się zestaw premier, który powinien trafić w gusta widzów szukających zarówno mocnych filmowych emocji, jak i lekkiego, wakacyjnego klimatu. Wśród nowości znajdziecie kino historyczne i wojenne, solidne dramaty oparte na prawdziwych wydarzeniach oraz produkcje, które stawiają na bohatera i jego osobistą drogę. Warto zwrócić uwagę na tytuły nagradzane i doceniane przez krytyków – jak „Bękart” czy „Cienka czerwona linia” – ale też na bardziej kameralne historie. Nie zabraknie też odrobiny rozrywki z dużym rozmachem i filmów idealnych na spokojny wieczór z rodziną.

Nowości na HBO Max w tym tygodniu. Same perełki

„Śniadanie na Plutonie”



Jako dziecko Patrick został porzucony na stopniach plebanii w ich małym irlandzkim miasteczku. Dorastający w domu zastępczym, transpłciowy nastolatek, zmienia imię i wyrusza do Londynu w nadziei na odnalezienie matki.Premiera: 10 grudnia



„Bękart”



W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla.

Premiera: 11 grudnia



„Happyend”



W niedalekiej przyszłości Tokio przygotowuje się na trzęsienie ziemi, a zbuntowani uczniowie protestują przeciwko systemowi nadzoru.

Premiera: 11 grudnia



„Cienka czerwona linia”



Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal.

Premiera: 11 grudnia



„Assassin's Creed”



Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.

Premiera: 12 grudnia



„Nauczyciel, który obiecał nam morze”



Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej.

Premiera: 12 grudnia



„Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna”



W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową!

Premiera: 13 grudnia



„Kung Fu Panda: Święta, święta i Po”



Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie?

Premiera: 13 grudnia



„Słone lato”



Sofia wraz z matką, Rose, udają się do nadmorskiego miasteczka, by szukać pomocy u uzdrowiciela, który może znać klucz do tajemniczej choroby Rose.

Premiera: 13 grudniaCzytaj też:

