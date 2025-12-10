TVP VOD pobija wielkie światowe platformy! Polacy pochłaniają masowo te seriale

TVP VOD to największa w Polsce platforma streamingowa, na której obejrzeć można ponad 94 tysiące materiałów, w tym najnowsze produkcje TVP, wszystkie kanały TVP na żywo, polskie i zagraniczne filmy oraz seriale, programy rozrywkowe, bajki i materiały edukacyjne dla dzieci, prawie 500 spektakli Teatru Telewizji oraz ponad 3 tysiące produkcji zrekonstruowanych cyfrowo. Z miesiąca na miesiąc liczba użytkowników serwisu wzrasta.

Platforma TVP VOD notuje ogromny wzrost. To oglądają Polacy

W listopadzie 2025 roku serwis TVP VOD zanotował rekordową liczbę użytkowników wideo w swojej historii, których przybyło 13 proc. w porównaniu z listopadem 2024. Wzrost ten przełożył się na rekordową liczbę odtworzeń wideo – było ich o 17 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2024 roku.

Jednym z największych hitów poprzedniego miesiąca okazał się serial „Czarna śmierć”, który miał premierę 9 listopada 2025 roku. Produkcja Telewizji Polskiej w pierwszym miesiącu odtwarzania zanotowała o prawie 60% więcej użytkowników wideo i liczby odtworzeń niż inna jesienna nowość TVP po miesiącu – serial „Drelich”, który miał premierę we wrześniu tego roku.

W TOP3 listopada 2025 pod względem popularności w TVP VOD znalazły się uwielbiane przez widzów produkcje Telewizji Polskiej: seriale „Rodzinka.pl” i „M jak miłość” oraz show „Rolnik szuka żony”. Hitem kategorii filmów dokumentalnych okazała się „Zagadka Heweliusza” – nowy dokument TVP o zatonięciu promu Jan Heweliusz, największej tragedii w powojennych dziejach polskiej żeglugi, który ujawnia niepublikowane wcześniej materiały oraz zestawia je z relacjami ocalałych i analizami ekspertów. Z kolei w kategorii filmy fabularne znakomite wyniki osiągnęła koprodukcja Telewizji Polskiej – film „Kos”, nagrodzony Złotymi Lwami na FPFF w Gdyni w 2023 roku.

TVP VOD pobija Prime Video, Disney+ czy Canal+

Według Badania Mediapanel w listopadzie 2025 roku użytkownicy TVP VOD spędzili w serwisie ponad 3 godziny i 57 minut – to czas o 11 proc. dłuższy niż rok wcześniej i jednocześnie drugi wynik na rynku serwisów VOD i OTT. Serwis utrzymał także wysokie, trzecie miejsce pod względem udziału w całkowitym czasie korzystania z serwisów VOD i OTT. Serwis streamingowy Telewizji Polskiej wyprzedził w tej kategorii m.in. Prime Video, Player, Disney+ i Canal+. W listopadzie 2025 roku serwis TVP VOD odwiedziło 2,85 mln realnych użytkowników.

