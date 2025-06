Zatrzęsienie nowości na Netflix! Finał megahitu i polski akcent na zakończenie miesiąca!

Czerwiec na Netfliksie kończy się z przytupem – platforma przygotowała prawdziwe zatrzęsienie premier, które zadowolą zarówno miłośników spektakularnych produkcji, jak i tych, którzy cenią bardziej kameralne, ambitne historie.

Wśród nowości znajdziemy zarówno kontynuacje znanych i głośnych serii, jak i produkcje, które dopiero zadebiutują, w tym te zrealizowane lokalnie. Najwięcej uwagi już teraz przyciąga finałowy sezon jednego z największych fenomenów platformy – serialu, który kilka lat temu błyskawicznie podbił globalną publiczność. Mowa oczywiście o południowokoreańskim „Squid Game”, który wraca z zamknięciem historii. Choć od premiery pierwszego sezonu minęło sporo czasu, twórcy obiecują, że ostatnia odsłona nie tylko domknie losy bohaterów, ale również rzuci nowe światło na reguły brutalnej gry i motywacje jej organizatorów. To jeden z tych powrotów, które z pewnością będą szeroko komentowane.

Z kolei z polskich nowości na uwagę zasługuje serial „Ludzie i bogowie” – historia osadzona w czasie II wojny światowej, skupiająca się na działalności oddziału egzekucyjnego kontrwywiadu AK. Choć produkcja miała już swoją emisję telewizyjną, teraz trafia na Netflix i może zyskać nową widownię. To przykład solidnego, historycznego serialu, w którym zamiast patosu dominuje raczej surowość i skupienie na psychologii postaci. Wyróżnia się też obsadą

Netflix: Ostatnie dni czerwca pełne premier! Na liście wielkie i lokalne tytuły

„Squid Game”, 3. sezon



Trzeci i ostatni sezon „Squid Game” opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.

Premiera: Piątek 27 czerwca



„Ultimatum: Queer Love”



Uniwersum „Ultimatum” się rozszerza. Zobaczymy jeszcze więcej opowieści o miłości, związkach oraz plusach i minusach zobowiązań. W „Ultimatum: Queer Love” każda z pięciu nowych par składających się z kobiet i osób niebinarnych znajduje się w decydującym momencie swojej relacji. Jedna osoba jest gotowa na małżeństwo, a druga jeszcze się waha. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni pary muszą zdecydować się na małżeństwo albo rozstać po tym, gdy każda z osób wybierze potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.

Premiera: Środa 25 czerwca



„Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy”



Przygoda Liko i Roya trwa! W poszukiwaniu pozostałych Pokémonów należących do grona Sześciorga Bohaterów oraz legendarnej krainy Laqua bohaterowie wyruszają w pełną wyzwań podróż przez świat. Ale by naprawdę rozwinąć się jako Trenerzy, czeka ich nowe zadanie — Tera Trening! W regionie Paldea Liko, Roy i Dot muszą opanować sztukę Terastalizacji i stawić czoła potężnym Liderom Sal. Później razem z pozostałymi Wojownikami Elektroakcji znów ruszają tropem Sześciorga Bohaterów — w tym czarnego Rayquazy. Odpowiedzi na pytania dotyczące Terapagosa i drogi do krainy Laqua są coraz bliżej, ale czy Pionierzy nie znajdą ich pierwsi?

Premiera: Piątek 27 czerwca



„Empire Records”



Film przedstawia dzień z życia sklepu muzycznego „Empire Records”. Jego pracownicy to siódemka ekscentrycznych, młodych ludzi – prawdziwych pasjonatów muzyki. Każde z nich przeżywa właśnie życiowy kryzys. Również właściciel zmaga się z krytyczną dla wszystkich decyzją, dotyczącą przyszłości tego kultowego dla melomanów miejsca. Z uwagi na problemy finansowe obiektowi grozi bowiem wykupienie przez dużą sieć. Dodatkowych wrażeń dostarczają odwiedziny Rexa Manninga – przejrzałej gwiazdy muzyki pop, która ma promować w sklepie swój najnowszy album.



Premiera: Poniedziałek 23 czerwca





„Super Mario Bros. Film”



Film nakręcony na podstawie gry, która od 35 lat cieszy się uznaniem milionów graczy. Bracia hydraulicy – Mario i Luigi, próbując uratować dzielnicę w której mieszkają, przypadkowo przenoszą się do różnych światów. Mario trafia do tajemnicznego Grzybowego Królestwa, w którym poznaje Księżniczkę Peach. Zawiązuje z nią przymierze, by pomóc jej obronić Królestwo przed złowrogim Bowserem oraz odbić swojego brata. Czy Mario i Luigi zdołają pokonać Bowsera i ocalić Grzybowe Królestwo?

Premiera: Wtorek 24 czerwca





„Ludzie i bogowie”, sezon 1.



Głównymi bohaterami serialu są dwaj przyjaciele: dowódca „Pazura”, Leszek Zaręba, ps. „Onyks” i Tadeusz Korzeniewski ps. „Dager”. Pierwszy - sumienny i opanowany, idzie na akcje ze stuprocentową precyzją i skutecznością. Jednak z każdym dniem rosną w nim wątpliwości, co do moralnego wymiaru takiego postępowania, a wyrzuty sumienia coraz częściej nie pozwalają mu zasnąć. Drugi, wręcz przeciwnie. Okupacyjna rzeczywistość budzi w nim coraz większe pragnienie odwetu na Niemcach, legitymuje posługiwanie się złem w imię wyższych celów.

Premiera: Środa 25 czerwca



„W nieskończoność”



Evan McCauley (Mark Wahlberg) posiada umiejętności, których nigdy się nie uczył, i wspomnienia z miejsc, w których nie był. Pod wpływem leków i na skraju załamania trafia na grupę zwaną "Infinities", która wyjawia, że wspomnienia te są prawdziwe, lecz pochodzą z poprzednich żyć. Dzięki grupie Evan dowiaduje się, że posiadający jego dar mają możliwość odradzania się ze wspomnieniami i wiedzą zdobytą przez wieki. Kryjąc w swojej przeszłości sekrety, razem z członkami grupy musi odnaleźć w swoich wspomnieniach odpowiedzi, aby móc uratować świat przed żądnym zniszczenia innym posiadaczem daru.

