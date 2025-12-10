Ulubieniec Polaków w nowym serialu HBO Max! Znów będzie zabawnie

Nowy serial ucieszy wszystkich fanów Steve'a Carella, których w Polsce nie brakuje. Publika kocha go za jego wcielenia w takich produkcjach, jak „Biuro”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Mój piękny syn” czy „40-letni prawiczek”. Od jakiegoś czasu 63-letni aktor współpracuje z różnymi platformami streamingowymi. Na HBO Max ostatnio pojawił się w filmie platformy „The Mountainhead”, na Netflix w serialu „Cztery pory roku”, a na Apple TV+ w „The Morning Show”.

Dziesięcioodcinkowy serial zatytułowany „Rooster” jest dziełem współtwórców i producentów wykonawczych Lawrence'a i Matta Tarsesów. Gwiazdor Steve Carell jest również producentem wykonawczym.

Nowość z ulubieńcem na HBO Max. Co wiemy?

Akcja serialu „Rooster” rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię pisarza w średnim wieku (Steve Carell), który zmaga się ze skomplikowaną relacją z córką (Charly Clive).

Wśród obsady oprócz Steve’a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dinstera, Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai.

Produkcja „Rooster” zadebiutuje w serwisie HBO Max w marcu 2026 roku.

Czytaj też:

Stworzył jedne z najlepszych seriali wszech czasów i powraca! To jego najnowsze dziełoCzytaj też:

TVP VOD pobija wielkie światowe platformy! Polacy pochłaniają masowo te seriale