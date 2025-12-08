Znany reżyser nie żyje. Gwiazdy w żałobie: „Wielka wyrwa w sercu”

Piotr Cieplak nie żyje. Wiadomość o śmierci 65-letniego reżysera przekazała w mediach społecznościowych Akademia Teatralna.

„Był ważną częścią naszej społeczności”

Cieplak przez lata współpracował z najważniejszymi scenami w Polsce, od toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy, przez Teatr Współczesny we Wrocławiu, po warszawski Teatr Dramatyczny. Był też filarem Akademii Teatralnej, gdzie wykładał i przekazywał studentom swoją pasję, precyzję i wyjątkową wrażliwość.

To właśnie uczelnia jako pierwsza poinformowała o jego śmierci. W oświadczeniu napisano: „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka — cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej. Był ważną częścią naszej społeczności. W pracy ze studentkami i studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość. Dziękujemy za wszystko, co wniósł do naszej uczelni”.

Piotr Cieplak nie żyje. „Był poetą teatru”

Wieść o śmierci Cieplaka natychmiast wywołała poruszenie wśród aktorów i twórców. Cezary Żak, który pracował z nim dwukrotnie, pożegnał go niezwykle emocjonalnie. „Odszedł dzisiaj Piotr Cieplak. Wspaniały reżyser i człowiek. Spotkałem się z Piotrem w pracy dwukrotnie i za każdym razem były to spotkania, które otwierały nowe drzwi w myśleniu o moim zawodzie. [...] Piotr był poetą Teatru niezwykle wrażliwym na wszystko, co nas otacza”.

Głos zabrał także Rafał Zawierucha, który napisał: „Modlitwą i sercem z jego najbliższymi, i modlitwą otaczam jego samego”. W innym miejscu dodał: „Będzie nam szykował miejsce i bawił wszystkich świętych sztukami, których nawet nie śniło nam się widzieć”.

„Wielka wyrwa w sercu”. Poruszający wpis Pauliny Holtz

Pełne emocji słowa skreśliła również Paulina Holtz. „Odeszła jedna z najpiękniejszych dusz jakie miałam okazję spotkać na swojej teatralnej (ale i życiowej) drodze. Piotr Cieplak. Cudowny człowiek, wielki artysta, wrażliwy dendrolog, zapamiętały cyklista. Reżyser. Człowiek Teatru. Kochający życie, scenę, aktorów, ludzi... Nie ma właściwych słów pożegnania… wielka wyrwa w sercu”.

Środowisko teatralne żegna dziś nie tylko wybitnego reżysera, lecz także człowieka, który zmieniał sposób patrzenia na scenę i ludzi. Odszedł twórca, który wprowadzał do teatru czułość, humor i przenikliwość — wartości, których tak bardzo dziś brakuje.

