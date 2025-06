Podobała ci się „Cassandra”? Oto 16 seriali w podobnym klimacie i na Netflix

„Cassandra” zadebiutowała na Netflix na początku lutego i od razu trafiła do czołówki najpopularniejszych seriali na świecie. Opowiadała o rodzinie, która wprowadza się do domu z lat 70., by odkryć, że jest on kontrolowany przez tytułowego robota-asystenta, wybudzonego właśnie z wieloletniego uśpienia. Cassandra została stworzona, by pomagać poprzednim właścicielom budynku, i nie chciała zostać ponownie porzucona. Problem polegał na tym, że robot postrzegał siebie jako równoprawnego członka rodziny i robił wszystko, by znów nie zostać sam – nawet jeśli oznaczało to sięganie po skrajne środki.

Widzowie jednogłośnie określali go jako „przerażający, ale wciągający” i chętnie polecali go innym. W mediach społecznościowych serial zbierał entuzjastyczne recenzje, a widzowie nie mogli oderwać od ekranu. I choć byli podzieleni w ocenie zakończenia (dla jednych to „bardzo emocjonalny finał”, dla innych – „rozczarowujący i bez smaku”), jedno jest pewne: „Cassandra” to serial, który budził emocje – i nie dawał o sobie zapomnieć.

Jeśli po seansie „Cassandry” wciąż masz ciarki i chcesz więcej, mamy coś specjalnie dla ciebie. Zebraliśmy 16 seriali dostępnych na Netfliksie, które podobnie jak „Cassandra”, mieszają elementy thrillera, science fiction i dramatu psychologicznego. Sprawdź, który z nich cię zainteresuje i daj się ponieść historii.

16 seriali, które warto obejrzeć po „Cassandrze”. Wszystkie są na Netflix

„Eternauta”



Pewnej letniej nocy w Buenos Aires tajemniczy opad śniegu zabija większość populacji i pozostawia tysiące ludzi uwięzionych na lodzie. Juan Salvo i jego przyjaciele rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Wszystko się zmienia, gdy odkrywają, że toksyczna śnieżyca to dopiero pierwszy atak obcej armii, która za cel obrała sobie Ziemię. Jedynym sposobem na utrzymanie się przy życiu jest zjednoczenie sił. Nikt nie przetrwa samotnie.

Serial jest pierwszą ekranizacją kultowej argentyńskiej powieści graficznej science fiction Héctora Germána Oesterhelda „The Eternaut” zilustrowanej przez Francisco Solano Lopeza, która ukazała się po raz pierwszy w 1957 roku.



„Podróżnicy”



Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.



„Gdzieś pomiędzy”



Laura Price zna dokładne okoliczności, w jakich jej córka zostanie zamordowana. Nie wiedząc kim jest zabójca, kobieta próbuje zapobiec tragicznym wydarzeniom.



„Mgła”



Opowiada historię mieszkańców małego miasteczka w stanie Maine, którzy zostają uwięzieni w gęstej, tajemniczej mgle. W mgle czają się potworne stworzenia, a mieszkańcy muszą walczyć o przetrwanie, odkrywając jednocześnie sekrety miasteczka i samych siebie.



„Turbulencje”



Pełen tajemnic serial obyczajowy o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat. Załoga i pasażerowie lotu 828 czują ulgę, kiedy ich samolot ląduje na lotnisku po normalnej, ale pełnej turbulencji podróży. Szybko odkrywają jednak z niedowierzaniem, że w kilka godzin od ich startu świat zestarzał się o pięć lat. W tym czasie ich rodziny, przyjaciele i koledzy byli pewni, że odbywająca międzykontynentalny lot maszyna zaginęła gdzieś na morzu. Po przeżyciu żałoby - w przekonani, że ich najbliżsi odeszli - zaczęli układać sobie nowe życie. Oszołomieni pasażerowie lotu uświadamiają sobie, że dostali od opatrzności drugą szansę. Okazuje się też, że za ich zniknięciem może kryć się większa tajemnica. Niektórzy z ocalałych zaczynają rozumieć, że ich przeznaczeniem jest dokonać czegoś znacznie większego, niż im się kiedykolwiek wydawało.



„Kierunek: Noc”



Serial rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedna rzecz: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.



„Problem trzech ciał”



Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.



„Sense8”



Ósemka rówieśników została obdarzona nadprzyrodzonymi zdolnościami. Każda osoba tworzącą tzw. gromadę może telepatycznie kontaktować się z pozostałymi członkami. Członek gromady może także w sytuacji kryzysowej przywołać do swojego ciała inną postać, aby skorzystać z jej zdolności. Wszystkich bohaterów dzieli odległość geograficzna (trójka mieszka w Ameryce Północnej, dwójka w Azji, dwójka w Europie, a jedna osoba w Afryce), ale dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom nawiązują przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem.



„The Rain”



Znany nam świat to już przeszłość. Sześć lat po tym, jak w wyniku epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz umiera niemal cała populacja Skandynawii, duńskie rodzeństwo opuszcza bezpieczny bunkier i odkrywa straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia.

Nie są skrępowani wspólną przeszłością, nie ograniczają ich normy społeczne, więc każdy z nich może być tym, kim chce. W trakcie walki o przetrwanie odkrywają jednak, że nawet w postapokaliptycznym świecie istnieje miłość, zazdrość oraz wiele rozterek okresu dojrzewania, które - jak sądzili - przestały się liczyć wraz z zagładą ludzkości.



„3 Percent”



Thriller postapokaliptyczny, którego akcja rozgrywa się w Brazylii w niedalekiej przyszłości. Członkami uprzywilejowanego społeczeństwa mogą zostać jedynie nieliczne osoby, które przejdą intensywny i oparty na współzawodnictwie proces selekcji.



„The OA”



Siedem lat po zniknięciu z domu młoda kobieta powraca. Ma teraz jednak tajemnicze zdolności i rekrutuje pięcioro nieznajomych do pewnej tajnej misji.



„Glitch”



Policjant i lekarka muszą się zmierzyć z tajemnicą o potężnej sile rażenia: sześć osób jak gdyby nigdy nic powstaje z martwych, nie wykazując przy tym żadnych problemów zdrowotnych.



„Katla”



Rok po erupcji podlodowcowy wulkan Katla jest wciąż aktywny. Gríma nadal szuka swojej siostry, która zaginęła w dniu pierwszego wybuchu. Gdy nadzieja na odnalezienie jej ciała gaśnie, mieszkańców okolicy zaczynają odwiedzać nieoczekiwani goście. Pod lodem może kryć się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.



„Altered Carbon”



Serial na podstawie klasycznej powieści cyberpunkowej autorstwa Richarda K. Morgana, to intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie, rozgrywająca się w przyszłości, którą od naszych czasów dzieli ponad 300 lat. Nowe technologie przekształciły społeczeństwo: świadomość można zapisać i przechowywać w postaci cyfrowej, ludzkie ciała są wymienne, a śmierć nie jest już końcem istnienia. Takeshi Kovacs jest jedynym ocalałym żołnierzem elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Takeshi musi podjąć się śledztwa w sprawie morderstwa... samego Bancrofta.



„Dark”



Saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 r.



„Black Mirror”



Antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon – czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.Czytaj też:

