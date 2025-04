Netflix ujawnia, co ogląda cała Polska. Tych seriali nie da się wyłączyć!

W świecie streamingu, gdzie każdego dnia pojawiają się nowe produkcje, tylko nielicznym tytułom udaje się przebić do czołówki i zdobyć serca widzów na dłużej. Netflix – gigant wśród platform streamingowych – po raz kolejny uchyla rąbka tajemnicy i daje nam wgląd w to, jakie seriale najchętniej oglądają teraz widzowie w Polsce. Te dane to obraz naszych serialowych fascynacji, emocji i tematów, które najbardziej poruszyły polską publiczność.

Co przykuwało uwagę widzów w ostatnich tygodniach? Czy nadal kochamy kryminały i thrillery, czy może serca Polaków skradły produkcje obyczajowe, romanse lub historie oparte na faktach? W zestawieniu nie zabrakło ani globalnych hitów, które rozbiły bank popularności na całym świecie, ani lokalnych perełek, które swoją fabułą i klimatem przemówiły szczególnie do polskiej widowni.

Netflix podaje konkretne liczby i tytuły, a my przyglądamy się bliżej tym, które zdobyły najwięcej odtworzeń. Od sensacyjnych premier po powroty ulubionych bohaterów – oto 10 seriali, które pobiły rekordy oglądalności w Polsce i których po prostu nie można było przegapić. Gotowi na mały maraton?

10 najpopularniejszych seriali na Netflix w Polsce

10. „Lekarze na start”



Serial przedstawia losy absolwentów medycyny. Wszyscy w jednym roku trafiają na staż do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. To tam cała piątka starać się będzie o rezydenturę na oddziale chirurgii, stawiać swoje pierwsze diagnozy, przeprowadzać poważne zabiegi, ale także ratować i tracić pierwszych pacjentów. Czy poradzą sobie z tak wielką presją? Ich zawodowe perypetie splatać się będą z życiowymi zawirowaniami. Jak wiele zaryzykują, by ratować zdrowie i życie pacjentów?



9. „Puls”



Nad najbardziej oblegany oddział ratunkowy w Miami nadciąga huragan. Tymczasem odbywająca tam ostatni rok rezydentury lekarka Danny Simms (Willa Fitzgerald) nagle dostaje awans, kiedy uwielbiany główny rezydent, doktor Xander Phillips (Colin Woodell), zostaje zawieszony. Gdy sytuacja pogodowa się pogarsza i coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy, szpital przechodzi w tryb lockdownu. Danny i Phillips muszą teraz znaleźć jakiś sposób na współpracę, czego nie ułatwia fakt, że na jaw wychodzą pikantne szczegóły ich skomplikowanego i zakazanego romansu. Konsekwencje tego związku odbijają się na pozostałych lekarzach, którzy muszą również mierzyć się z własnymi osobistymi i zawodowymi wyzwaniami, jednocześnie w stresujących warunkach ratując ludzkie życie. Zapraszamy do śledzenia perypetii zżytej grupy medyków, którym ratowanie pacjentów często przychodzi łatwiej niż wyciąganie z opresji samych siebie.



8. „Zła sława: Ciemna strona kidfluencingu”



Piper Rockelle to niezwykle popularna youtuberka, która doszła do internetowej sławy dzięki wymyślnym psikusom, absurdalnym wyzwaniom i landrynkowatym materiałom o „crushach” kręconych razem ze Squadem — starannie dobraną ekipą „przyjaciół”. Trzyodcinkowy serial „Zła sława” pozwala zajrzeć za kulisy brokatowego i efekciarskiego światka, którym rządziła mamadżerka Piper — Tiffany Smith. Dawni członkowie Squadu dzielą się w nim porażającymi opowieściami o wykorzystywaniu, sekciarskich manipulacjach i nadużyciach. Widzowie mogą poznać mroczne realia sławy w mediach społecznościowych, a także dowiedzieć się o inicjatywach podejmowanych w celu ochrony kolejnego pokolenia twórców.



7. „Na północ od północy”



Młoda Inuitka chce zacząć życie od nowa po spontanicznym — i bardzo publicznym — zakończeniu swojego małżeństwa. Nie jest to jednak łatwe, kiedy mieszka się w małym arktycznym miasteczku, gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą.



6. „Dojrzewanie”



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



5. „Projekt UFO”



Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.



4. „Czarne lustro”



Antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon - czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.



3. „Księga czarownic”



Działająca w ukryciu czarownica i tajemniczy wampir łamią tabu i wspólnie próbują rozszyfrować pradawny tekst, który może uratować albo zniszczyć magiczny świat.



2. „Ogrodnik”



Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.



1. „Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?Czytaj też:

