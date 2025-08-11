Popularny serial kryminalny powraca. Polacy go uwielbiają

W sobotę, 6 września TVP1 rozpocznie emisję drugiego sezonu popularnego serialu kryminalnego „Profilerka”, który w nowej odsłonie nosi tytuł „Profilerka Jastrë”.

„Profilerka Jastrë” – Powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło

Wiktoria Gorodecka ponownie wciela się w Julię Wigier – profilerkę, która tym razem wraca w rodzinne strony, na Kaszuby Północne. To właśnie tam, w Gdyni, jako dziecko była świadkiem brutalnego morderstwa swojej matki. Teraz powraca, by raz na zawsze rozwikłać tę mroczną zagadkę i zmierzyć się z człowiekiem, który zniszczył jej życie.

Nowa seria to nie tylko śledztwo w sprawie morderstwa sprzed lat, ale także walka z groźnym seryjnym zabójcą, którego tropem podąża specjalny zespół śledczych kierowany przez komisarza Karola Nadzieję, granego przez Michała Czerneckiego. Między Julią a Karolem rozwinie się wątek uczuciowy, który w obliczu śmiertelnego zagrożenia nabierze jeszcze większej intensywności.

W drugim sezonie pojawi się nowa, intrygująca postać – Maks Budzisz (Marcin Czarnik), której historia wplecie się w kaszubskie tło serialu, dodając kolejną warstwę konfliktów i dramatów. Nie zabraknie też napięcia, zaskakujących zwrotów akcji i wątków, które połączą prywatne demony bohaterów z prowadzonym śledztwem.

Gwiazdorska obsada „Profilerki Jastrë”

W „Profilerce Jastrë” obok Wiktorii Gorodeckiej i Michała Czerneckiego ponownie zobaczymy m.in. Mateusza Banasiuka, Jędrzeja Hycnara, Aleksandrę Justę i Ewę Telegę. Do obsady dołączą także Przemysław Bluszcz, Robert Czebotar, Mirosław Haniszewski, Anna Karczmarczyk, Magdalena Lamparska, Eliza Rycembel, Józef Pawłowski, Przemysław Sadowski i Marta Ścisłowicz.

Scenariusz drugiego sezonu napisała Grażyna Molska, reżyseruje Tomasz Szafrański, a za zdjęcia odpowiada Tomasz Wójcik. Serial liczy 13 odcinków i będzie emitowany w soboty o godz. 20.25, w tym samym paśmie, co pierwsza seria. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu „Profilerki” można z kolei oglądać w serwisie TVP VOD.

