15 książek, które warto przeczytać choć raz w życiu – lista „Vogue’a”
Książki
Po zebraniu i przeanalizowaniu zestawień przygotowanych przez czytelników, autorów, redaktorów oraz krytyków literackich, „Vogue” stworzył własny ranking powieści, które powinny znaleźć się na liście lektur obowiązkowych dla każdego miłośnika książek.

Wyobraź sobie, że masz przed sobą tylko jedną lekturę na całe życie. Jaką byś wybrał? Która historia ukształtowałaby Twoje spojrzenie na świat, wpłynęła na system wartości i została z Tobą na zawsze? Każdy odpowie inaczej, lecz są książki, które zyskały niemal powszechne uznanie – doceniane za ponadczasowy przekaz, sugestywne obrazy epoki, wyjątkową narrację czy mistrzowskie operowanie słowem.

Reakcja „Vogue'a” zestawiła rozmaite propozycje znalezione w prasie i na listach tworzonych przez literackich pasjonatów, aby stworzyć własny wybór tytułów, które – choć nie wyczerpują tematu – uważają za absolutnie warte przeczytania przynajmniej raz w życiu.

Każda z tych powieści to inny świat – jedne przeniosą cię w odległe czasy, inne pozwolą spojrzeć na codzienność z zupełnie nowej perspektywy. Niektóre poruszą do łez, inne rozbawią, a jeszcze inne sprawią, że długo nie będziesz mógł przestać o nich myśleć.

„Vogue” wybrał. 15 książek, które powinien poznać każdy miłośnik literatury

„Seria W poszukiwaniu straconego czasu” – Marcel Proust

Zbiór siedmiu powieści, które zahaczają, podejmują, a czasem nawet wyczerpują wiele zagadanie psychologicznych i filozoficznych. Seria opowiada o subiektywnym odbiorze otaczającego nas świata. Rozważa na temat siły podświadomości, miłości, zazdrości, chorób, wojny, perwersji seksualnych, jak i delikatności oraz kruchości życia i śmierci.

„Sto lat samotności” – Gabriel García Márquez

Miała to być pierwsza powieść Gabriela Garcíi Marqueza. Dzięki swym dziadkom znał od dziecka historię Macondo i dzieje rodziny Buendía, prześladowanej fatum kazirodztwa. Świat, w którym rzeczy nadzwyczajne miały wymiar szarej codzienności, zwyczajność zaś przyjmowana była jak zjawisko nadprzyrodzone; świat bez czasu, gdzie wiele rzeczy nie miało jeszcze nazw, był też jego światem. Potrzebował aż dwudziestu lat, by wreszcie spisać te rodzinne opowieści z całym dobrodziejstwem i przekleństwem odniesień biblijnych, baśniowych, literackich, politycznych; uświadomił nam, że „plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi”.

„Lolita” – Vladimir Nabokov

Najgłośniejsza powieść Vladimira Nabokova, uznawana za arcydzieło literatury światowej. Humbert Humbert – uczony, esteta i romantyk – zakochuje się bez pamięci w Dolores Haze, dwunastoletniej dziewczynce o jedwabistej skórze, która jest córką jego gospodyni. Czterdziestolatek ogarnięty obsesją na punkcie dziewczynki zgadza się na poślubienie pani Haze tylko po to, żeby być blisko Lolity.

„Wielki Gatsby” – F. Scott Fitzgerald

Kolekcjonerska edycja z barwionymi brzegami Powieść uznana za jedną z najważniejszych w XX wieku. Autor, Francis Scott Fitzgerald, czołowy twórca tzw. straconego pokolenia pisarzy amerykańskich, ukazał desperację i zagubienie młodych Amerykanów w okresie prosperity po I wojnie światowej.

„Rok 1984” – George Orwell

Winston Smith, szeregowy pracownik Wydziału Archiwów Ministerstwa Prawdy, wymyka się pewnego dnia z pracy w porze lunchu, wyjmuje z szuflady nabyty nielegalnie czysty zeszyt i choć nad miastem latają helikoptery szpiegujące mieszkańców przez okna, zaczyna prowadzić dziennik, którego pierwszy wpis umieszcza pod datą 4 kwietnia 1984.

„Anna Karenina” – Lew Tołstoj

Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie u boku dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta spełnia się jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć.

„Buszujący w zbożu” – J.D. Salinger

Szesnastoletni Holden Caulfield, który nie może pogodzić się z otaczającą go głupotą, podłością, a przede wszystkim z zakłamaniem, ucieka z college’u i przez kilka dni „buszuje” po Nowym Jorku, nim wreszcie powróci do domu rodzinnego.

„Głęboki sen” – Raymond Chandler

Los Angeles u progu lat czterdziestych. Prywatny detektyw, Philip Marlowe, próbuje rozwiązać sprawę szantażu córki bogatego przemysłowca. Wpada w sam środek lawiny wydarzeń, która zagarnia coraz to nowe osoby: eleganckich tuzów półświatka, gorzkie kobiety porzucone przez mężów, cwaniaczków i zwyczajnych ludzi, którym się nie poszczęściło.

„Ulisses” – James Joyce

Książka opowiada o losach Leopolda Blooma w ciągu jednego dnia, 16 czerwca 1904 roku, w Dublinie. Ulysses łączy w sobie różnorodne techniki narracyjne i formy literackie, co czyni ją wyzwaniem, ale i gratką dla miłośników literatury.

„Moby Dick” – Herman Melville

Książka opowiada o losach Izmaela, który po kilku rejsach na statkach marynarki handlowej postanawia wyruszyć na wyprawę wielorybniczą. Razem z nowo poznanym przyjacielem, dzikim Queequegiem, zaciąga się na statek Pequod, dowodzony przez ponurego i tajemniczego kapitana Ahaba, który w walce z wielorybem stracił nogę. Wkrótce okazuje się, że dla owładniętego szaleństwem dowódcy jedynym celem tej wyprawy jest zemsta na wielorybie, który go okaleczył, legendarnym białym kaszalocie, Moby Dicku.

„Dzieci północy” – Salman Rushdie

Obszerna epicka opowieść o powojennej historii Indii. Jak zwykle u Rushdiego prawdzie historycznej towarzyszy tu fikcja, a postacie autentyczne spotykają się z wytworami imaginacji pisarza. Książka wywołała skandal oraz ostre protesty niepochlebnie sportretowanej w niej Indiry Gandhi.

„Zabić drozda” – Harper Lee

Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni młodego czarnoskórego mężczyzny, oskarżonego o zgwałcenie biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu wszechpanującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji.

„W drodze” – Jack Kerouac

Dwójka przyjaciół wyrusza w podróż przez Stany Zjednoczone. Nie mają pieniędzy, zadzierają z prawem, ale pragną przygód. Upajają się alkoholem, narkotykami, wojną i miłością. Ich celem jest odnalezienie sensu życia w świecie szarzejącym od zwyczajności.

„Władca Pierścieni” – J.R.R. Tolkien

W zamierzchłych czasach kowale elfów wykuli Pierścienie Mocy. Lecz Mroczny Władca, stworzył w tajemnicy Jedyny Pierścień, aby rządził pozostałymi. Ale Pierścień zniknął na wiele wieków w Śródziemiu, zanim trafił w ręce hobbita, którego przeznaczeniem stało się jego zniszczenie.

„Proces” – Franz Kafka

Powieść o Józefie K., który zostaje aresztowany, mimo że nie popełnił żadnego przestępstwa. Akcja toczy się w surrealistycznym, absurdalnym świecie, gdzie bohater próbuje zrozumieć i obronić się przed oskarżeniem, napotykając na biurokratyczną machinę i brak logicznego uzasadnienia.
