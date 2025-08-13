15 książek, które warto przeczytać choć raz w życiu – lista „Vogue’a”

Wyobraź sobie, że masz przed sobą tylko jedną lekturę na całe życie. Jaką byś wybrał? Która historia ukształtowałaby Twoje spojrzenie na świat, wpłynęła na system wartości i została z Tobą na zawsze? Każdy odpowie inaczej, lecz są książki, które zyskały niemal powszechne uznanie – doceniane za ponadczasowy przekaz, sugestywne obrazy epoki, wyjątkową narrację czy mistrzowskie operowanie słowem.

Reakcja „Vogue'a” zestawiła rozmaite propozycje znalezione w prasie i na listach tworzonych przez literackich pasjonatów, aby stworzyć własny wybór tytułów, które – choć nie wyczerpują tematu – uważają za absolutnie warte przeczytania przynajmniej raz w życiu.

Każda z tych powieści to inny świat – jedne przeniosą cię w odległe czasy, inne pozwolą spojrzeć na codzienność z zupełnie nowej perspektywy. Niektóre poruszą do łez, inne rozbawią, a jeszcze inne sprawią, że długo nie będziesz mógł przestać o nich myśleć.

„Vogue” wybrał. 15 książek, które powinien poznać każdy miłośnik literatury

„Seria W poszukiwaniu straconego czasu” – Marcel Proust



Zbiór siedmiu powieści, które zahaczają, podejmują, a czasem nawet wyczerpują wiele zagadanie psychologicznych i filozoficznych. Seria opowiada o subiektywnym odbiorze otaczającego nas świata. Rozważa na temat siły podświadomości, miłości, zazdrości, chorób, wojny, perwersji seksualnych, jak i delikatności oraz kruchości życia i śmierci.



„Sto lat samotności” – Gabriel García Márquez



Miała to być pierwsza powieść Gabriela Garcíi Marqueza. Dzięki swym dziadkom znał od dziecka historię Macondo i dzieje rodziny Buendía, prześladowanej fatum kazirodztwa. Świat, w którym rzeczy nadzwyczajne miały wymiar szarej codzienności, zwyczajność zaś przyjmowana była jak zjawisko nadprzyrodzone; świat bez czasu, gdzie wiele rzeczy nie miało jeszcze nazw, był też jego światem. Potrzebował aż dwudziestu lat, by wreszcie spisać te rodzinne opowieści z całym dobrodziejstwem i przekleństwem odniesień biblijnych, baśniowych, literackich, politycznych; uświadomił nam, że „plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi”.



„Lolita” – Vladimir Nabokov



Najgłośniejsza powieść Vladimira Nabokova, uznawana za arcydzieło literatury światowej. Humbert Humbert – uczony, esteta i romantyk – zakochuje się bez pamięci w Dolores Haze, dwunastoletniej dziewczynce o jedwabistej skórze, która jest córką jego gospodyni. Czterdziestolatek ogarnięty obsesją na punkcie dziewczynki zgadza się na poślubienie pani Haze tylko po to, żeby być blisko Lolity.



„Wielki Gatsby” – F. Scott Fitzgerald



Kolekcjonerska edycja z barwionymi brzegami Powieść uznana za jedną z najważniejszych w XX wieku. Autor, Francis Scott Fitzgerald, czołowy twórca tzw. straconego pokolenia pisarzy amerykańskich, ukazał desperację i zagubienie młodych Amerykanów w okresie prosperity po I wojnie światowej.



„Rok 1984” – George Orwell



Winston Smith, szeregowy pracownik Wydziału Archiwów Ministerstwa Prawdy, wymyka się pewnego dnia z pracy w porze lunchu, wyjmuje z szuflady nabyty nielegalnie czysty zeszyt i choć nad miastem latają helikoptery szpiegujące mieszkańców przez okna, zaczyna prowadzić dziennik, którego pierwszy wpis umieszcza pod datą 4 kwietnia 1984.



„Anna Karenina” – Lew Tołstoj



Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie u boku dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta spełnia się jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć.



„Buszujący w zbożu” – J.D. Salinger



Szesnastoletni Holden Caulfield, który nie może pogodzić się z otaczającą go głupotą, podłością, a przede wszystkim z zakłamaniem, ucieka z college’u i przez kilka dni „buszuje” po Nowym Jorku, nim wreszcie powróci do domu rodzinnego.



„Głęboki sen” – Raymond Chandler



Los Angeles u progu lat czterdziestych. Prywatny detektyw, Philip Marlowe, próbuje rozwiązać sprawę szantażu córki bogatego przemysłowca. Wpada w sam środek lawiny wydarzeń, która zagarnia coraz to nowe osoby: eleganckich tuzów półświatka, gorzkie kobiety porzucone przez mężów, cwaniaczków i zwyczajnych ludzi, którym się nie poszczęściło.



„Ulisses” – James Joyce



Książka opowiada o losach Leopolda Blooma w ciągu jednego dnia, 16 czerwca 1904 roku, w Dublinie. Ulysses łączy w sobie różnorodne techniki narracyjne i formy literackie, co czyni ją wyzwaniem, ale i gratką dla miłośników literatury.



„Moby Dick” – Herman Melville



Książka opowiada o losach Izmaela, który po kilku rejsach na statkach marynarki handlowej postanawia wyruszyć na wyprawę wielorybniczą. Razem z nowo poznanym przyjacielem, dzikim Queequegiem, zaciąga się na statek Pequod, dowodzony przez ponurego i tajemniczego kapitana Ahaba, który w walce z wielorybem stracił nogę. Wkrótce okazuje się, że dla owładniętego szaleństwem dowódcy jedynym celem tej wyprawy jest zemsta na wielorybie, który go okaleczył, legendarnym białym kaszalocie, Moby Dicku.



„Dzieci północy” – Salman Rushdie



Obszerna epicka opowieść o powojennej historii Indii. Jak zwykle u Rushdiego prawdzie historycznej towarzyszy tu fikcja, a postacie autentyczne spotykają się z wytworami imaginacji pisarza. Książka wywołała skandal oraz ostre protesty niepochlebnie sportretowanej w niej Indiry Gandhi.



„Zabić drozda” – Harper Lee



Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni młodego czarnoskórego mężczyzny, oskarżonego o zgwałcenie biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu wszechpanującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji.



„W drodze” – Jack Kerouac



Dwójka przyjaciół wyrusza w podróż przez Stany Zjednoczone. Nie mają pieniędzy, zadzierają z prawem, ale pragną przygód. Upajają się alkoholem, narkotykami, wojną i miłością. Ich celem jest odnalezienie sensu życia w świecie szarzejącym od zwyczajności.



„Władca Pierścieni” – J.R.R. Tolkien



W zamierzchłych czasach kowale elfów wykuli Pierścienie Mocy. Lecz Mroczny Władca, stworzył w tajemnicy Jedyny Pierścień, aby rządził pozostałymi. Ale Pierścień zniknął na wiele wieków w Śródziemiu, zanim trafił w ręce hobbita, którego przeznaczeniem stało się jego zniszczenie.



„Proces” – Franz Kafka



Powieść o Józefie K., który zostaje aresztowany, mimo że nie popełnił żadnego przestępstwa. Akcja toczy się w surrealistycznym, absurdalnym świecie, gdzie bohater próbuje zrozumieć i obronić się przed oskarżeniem, napotykając na biurokratyczną machinę i brak logicznego uzasadnienia. Czytaj też:

