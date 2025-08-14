3 hity na Netflix, 2 perełki od Max. Co nowego od dziś na streamingach?

Nowy dzień, nowe emocje na streamingach! Dziś na Netflix i HBO Max pojawiło się kilka tytułów, które mogą przykuć was do ekranu na długie godziny. Netflix serwuje trzy mocne propozycje: mroczny i intensywny serial, w którym grupa nowo osadzonych kobiet walczy o przetrwanie w brutalnej rzeczywistości więziennej; kontynuację polityczno-komediowej historii, gdzie kampania wyborcza i rodzinne dramaty idą ramię w ramię oraz drugą odsłonę filmowej animacji – pełną intryg, konfliktów i nadprzyrodzonych zjawisk w sercu Ooku. Z kolei HBO Max proponuje dwa świeże kąski: opowieść o matce gotowej na wszystko, by bronić córki w bezlitosnym świecie tańca, oraz historię legendarnego trenera wracającego do gry, by ujarzmić grupę młodych buntowników. Pięć premier, pięć różnych światów – który wybierzesz na start? Sprawdź dokładną rozpiskę nowości!

Pięć świeżych hitów od dziś na Netflix i HBO Max – co warto obejrzeć?

„Ubłocone” (Netflix)



Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys „La Borges” Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je zjednoczy. Od tego momentu wspólnie będą mierzyć się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiać czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie postawią przed nimi różne „plemiona” kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety będą odkrywać swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada. Serial opowiada o transformacji tych więźniarek, które nagle zostały wrzucone w nową, bezwzględną rzeczywistość. Pozbawione wolności i godności, walczą o swoją przestrzeń, prawa i korzyści, przeciwstawiając się potężnym wpływom więziennych „plemion”. Ostatecznie same tworzą plemię „Las Embarradas”. Motywacje i cele, które kierowały nimi w poprzednim życiu, ustępują miejsca codziennej walce o przetrwanie. Mimo trudności starają się utrzymać kontakt ze światem zewnętrznym — z rodziną, bliskimi i nierozwiązanymi sprawami, które są jedynym źródłem nadziei na odzyskanie utraconej wolności.



„Wicegubernatorka”, sezon 1., część 2. (Netflix)



Kandydatka na stanowisko wicegubernatora Antoinette Dunkerson prowadzi udaną kampanię. Musi jednak znaleźć sposób na wykazanie się pod rządami seksistowskiego i protekcjonalnego gubernatora, próbując jednocześnie utrzymać w ryzach swoją rodzinę, która właśnie znalazła się w centrum uwagi.



„Mononoke — film: rozdział 2 — Popioły gniewu”



Krótko po mocnej konfrontacji w „Mononoke — film: Zjawa w deszczu”, sprzedawca leków (Hiroshi Kamiya) powraca, tym razem wewnątrz Ooku, gdzie po wcześniejszych wydarzeniach wszystko wygląda zupełnie inaczej. Otomo Botan (Haruka Tomatsu), kobieta ze znamienitej rodziny, zastępuje Utayamę na stanowisku nowego dyrektora i zaczyna rządzić zupełnie inaczej, opierając się na dyscyplinie i równowadze. To sprawia, że rośnie napięcie między nią a Fuki (Yoko Hikasa), doświadczoną kurtyzaną, która kiedyś cieszyła się wyłączną przychylnością cesarza (Miyu Irino). Z każdym dniem ich konflikt się pogłębia. Gdy rozpoczyna się proces wyboru opiekuna, który zajmie się nowo narodzonym dzieckiem żony cesarza, cesarzowej Yukiko (Atsumi Tanezaki), pewne nieoczekiwane wydarzenie nagle wywraca sytuację Fuki do góry nogami. Po urodzeniu „niechcianego dziecka”, postrzeganego jako zagrożenie przez starszego doradcę Ootomo (Kenyu Horiuti), Fuki trafia na celownik spisków uknutych przez osoby na wysokich stanowiskach. Sprzeczne motywacje i desperackie próby „ugaszenia pożaru” szybko wymykają się spod kontroli. W tym samym czasie rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń, podczas których ludzie w niewyjaśniony sposób zaczynają się palić i obracają się w pył. Sprzedawca leków podejrzewa, że są one dziełem Mononoke i postanawia położyć im kres, ale okazuje się, że za tymi tajemniczymi i nieprzewidywalnymi zagrożeniami stoi więcej osób. Tak naprawdę odpowiadają za to dzieci Ognistej Szczurzycy (Hinezumi). Atakują ludzi, lecz wydają się też szukać swojej matki. Tę jednak trudno odnaleźć. Dlaczego Ognista Szczurzyca atakuje tych, którzy mogliby skrzywdzić noworodki? Jaka tragedia spowodowała jej desperację, za sprawą której ona sama staje w płomieniach? Sprzedawca leków wkracza w mrok Ooku, aby rozwiązać tajemnicę i znaleźć trzy kryteria, które pozwolą ostatecznie rozprawić się z Mononoke: Formę, Prawdę i Powód.



„Zabójcza rywalizacja” (HBO Max)



Kochająca matka wpada w furię, gdy jej córka zostaje wyrzucona z zespołu tanecznego w jej dawnej szkole.



„Uwierz” (HBO Max)



Legendarny menedżer drużyny Manchester United postanawia przerwać emeryturę i zacząć trenować zespół młodych, niezdyscyplinowanych talentów. Czytaj też:

