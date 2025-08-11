HBO Max wskrzesza klimat kultowego serialu! Ta nowość podbija platformę

Po ośmiu sezonach epickiego romansu Jamiego i Claire Fraserów w serialu „Outlander”, ta ponadczasowa opowieść trwa nadal. A raczej rozpoczyna się w przeddzień rebelii jakobickiej. Prequel – „Outlander: Krew z krwi” – opowiada o rodzicach Jamiego i Claire – Fraserach i Beauchampach, którzy walczą o swoje uczucie w obliczu licznych politycznych, społecznych i czasowych przeszkód.

Prequel hitu przyciągnął na HBO Max tłumy. Jest nowym hitem platformy

Po nagłej śmierci dziedzica klanu MacKenzie, Red Jacob, jego córka Ellen MacKenzie i jej nowa miłość, Brian Fraser, walczą o to, by być razem. Rodzina Ellen knuje intrygi, by utrzymać władzę polityczną, a bliscy Briana zaciekle sprzeciwiają się ich związkowi. Brian chce podążać za głosem serca, ale jego przebiegły ojciec, lord Lovat, naciska na swojego nieślubnego syna, aby wykorzystał swoje powiązania z Ellen do wzmocnienia pozycji rodziny.

Tymczasem podczas podróży do szkockich Highlands, Julia i Henry Beauchamp przechodzą przez stojące kamienie i zostają rozdzieleni. Ich podróże są pełne niebezpieczeństw i trudności. Zrobią wszystko by spotkać się ponownie i wrócić do XX wieku, do swojej pięcioletniej córki Claire.

W pierwszym sezonie serialu „Outlander: Krew z krwi”, Ellen, Brian, Julia i Henry stają w obliczu poważnych niebezpieczeństw. Ile gotowi są poświęcić dla tych, których kochają?

W obsadzie pojawili się: Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield, Jeremy Irvine, Tony Curran, Séamus McLean Ross, Sam Retford, Rory Alexander i Conor MacNeill.

Pierwszy odcinek serialu obejrzycie już na HBO Max. Kolejne pojawiać się będą co tydzień w soboty. Finał sezonu przewidziany jest na 11 października.

