5-odcinkowy miniserial znów na topie! Masowo oglądamy go na HBO Max

Na HBO Max dzieje się coś niespodziewanego — miniserial „Mildred Pierce” ponownie wskoczył do listy TOP 10 w Polsce, choć od jego premiery minęła już ponad dekada. Ten pięcioodcinkowy dramat w reżyserii Todda Haynesa to dowód, że dobra opowieść nigdy się nie starzeje.

Miniserial sprzed lat znów na topie. Widzowie sobie o nim przypomnieli

Serial, oparty na powieści Jamesa M. Caina z 1941 roku, przenosi nas do czasów Wielkiego Kryzysu w USA.

Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce (Kate Winslet), matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem (Brian F. O'Byrne) jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu – rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Vedą (najpierw Morgan Turner, potem Evan Rachel Wood), swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.

„Mildred Pierce” zachwyca perfekcyjną scenografią oddającą klimat lat 30., pieczołowicie odtworzonymi realiami obyczajowymi oraz świetnym aktorstwem (Winslet za tę rolę zdobyła Złoty Glob i Emmy). To historia o ambicji, dumie, poświęceniu i trudnej miłości rodzica do dziecka — uniwersalna i emocjonalna, ale bez taniego melodramatu.

Jeśli jeszcze nie widzieliście serialu „Mildred Pierce”, to dobry moment, by nadrobić — najlepiej z kubkiem gorącej herbaty i wolnym wieczorem na maraton. Wszystkie odcinki serialu znajdziecie na HBO Max.

