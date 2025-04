Najlepsze szwedzkie i norweskie seriale. Zakochasz się w tej zimnej Północy

Produkcje ze Szwecji i Norwegii łączą w sobie chłodny, surowy klimat Północy z niezwykle dopracowanymi scenariuszami, które często balansują na granicy thrillera, dramatu i kryminału. Twórcy z tych krajów nie boją się poruszać trudnych tematów – od skomplikowanych relacji międzyludzkich, przez problemy społeczne, aż po mroczne tajemnice z przeszłości. To wszystko sprawia, że seriale te wyróżniają się na tle wielu produkcji z innych części świata.

Dzięki platformom streamingowym takim jak Netflix i Max, widzowie mają teraz łatwy dostęp do wielu znakomitych skandynawskich tytułów – zarówno nowości, jak i seriali, które już zdążyły zdobyć status kultowych. Jeśli więc szukasz czegoś więcej niż kolejnego amerykańskiego thrillera czy przewidywalnej komedii, skandynawska oferta może okazać się strzałem w dziesiątkę.

W tym zestawieniu znajdziesz najciekawsze szwedzkie i norweskie seriale dostępne na tych dwóch platformach – produkcje, które z pewnością przykują twoją uwagę i zostaną w pamięci na długo po obejrzeniu ostatniego odcinka.

Najlepsze szwedzkie i norweskie seriale na Netflix i Max

„Wojna na pełnym morzu” (Netflix)



Gdy wybucha druga wojna światowa, dwaj marynarze na norweskim handlowcu muszą sprostać brutalnej rzeczywistości, by przetrwać konflikt, w który nie chcieli się mieszać.



„Zaginięcie w Lørenskog” (Netflix)



Gdy żona miliardera znika, norweska policja próbuje ustalić prawdę. Nie pomagają jej w tym natarczywi dziennikarze i fałszywi informatorzy.



„Dziewczyna z Oslo” (Netflix)



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„La Palma” (Netflix)



Norweskiej rodzinie spędzającej wakacje w La Palmie grozi katastrofa, gdy młoda badaczka odkrywa niepokojące oznaki zbliżającej się erupcji wulkanu.



„Norsemen” (Netflix)



Jest rok 790. Odkrycie przez Wikingów szlaków żeglugowych na Zachód przynosi zmiany w codziennym życiu mieszkańców pewnej małej wioski.



„Lilyhammer” (Netflix)



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegii.



„Millenium” (Max)



Skazany za zniesławienie dziennikarz Mikael Blomkvist otrzymuje zlecenie rozwiązania sprawy zaginięcia sprzed lat. Jego pomocnicą zostaje hakerka, Lisbeth Salander.



„Szklana kopuła” (Netflix)



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„W twoich rękach” (Netflix)



Kiedy nastoletni Billy i Dogge trafiają do lokalnego gangu, muszą zmierzyć się z pełnym przemocy światem, przed którym nie potrafią jeszcze sami się obronić.



„Tore” (Netflix)



Po śmierci najbliższej osoby niedojrzały, zagubiony dwudziestosiedmiolatek rzuca się w nieznany mu dotąd świat seksu, narkotyków i samopoznania.



„Helikopter” (Netflix)



Dwóch przyjaciół z dzieciństwa postanawia wykonać ostatni napad i ukraść miliony z najlepiej strzeżonego miejsca Szwecji. Policja jednak już depcze im po piętach.



„Królowe Djursholm” (Netflix)



Młode, bardzo zadłużone kobiety z zamożnego przedmieścia Sztokholmu zaczynają okradać swoich sąsiadów. Serial inspirowany autentycznymi zdarzeniami.



„Mało prawdopodobny morderca” (Netflix)



Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Niespokojni ludzie” (Netflix)



Niewydarzony rabuś bankowy bierze zakładników podczas dnia otwartego, a następnie znika, co wprawia w konsternację służby próbujące zrekonstruować przebieg wydarzeń.



„Szybki cash: Serial” (Netflix)



Mija 10 lat od wydarzeń zaprezentowanych w filmowej trylogii. Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu.



„Rodzina plus” (Netflix)



Szwedzki serial dramatyczno-komediowy o emocjonalnych wyzwaniach i trudnej codziennej logistyce nietypowej rodziny - pewnej pary, ich byłych oraz dzieci.



„Clark” (Netflix)



Niewiarygodna historia Clarka Olofssona — bezwzględnego szwedzkiego gangstera. To od jego zbrodni pochodzi nazwa "syndromu sztokholmskiego".



„Miłość i anarchia” (Netflix)



Zamężna konsultantka i młody informatyk w ramach flirtu wymyślają sobie wyzwania idące pod prąd normom społecznym, co pociąga za sobą niespodziewane konsekwencje.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Morderstwa w Åre” (Netflix)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Książęta” (Netflix)



Książę Wilhelm oswaja się z życiem w nowej prestiżowej szkole z internatem. Największym problemem okazuje się dla niego podążanie za głosem serca.



„Przełom” (Netflix)



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Ruchome piaski” (Netflix)



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Kalifat” (Netflix)



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.Czytaj też:

