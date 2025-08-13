QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Przeżyj nostalgiczną podróż!
QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Przeżyj nostalgiczną podróż!

„Miś Uszatek”
„Miś Uszatek” Źródło: Se-ma-for
Poznasz ich po jednym kadrze? Sprawdź się w naszym QUIZIE z bohaterów wieczorynek i przenieś się myślami do chwil sprzed lat!

Pamiętasz czasy, gdy po kolacji włączało się telewizor, a na ekranie pojawiały się ulubione postacie z wieczorynek? Kolorowe przygody, znajome głosy i ta charakterystyczna muzyka… Teraz możesz sprawdzić, ile z nich wciąż kryje się w twojej pamięci. Zmierz się z naszym quizem!

QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Rozpoznaj po kadrze!

Pytanie 1 z 15 Ten miś to: Ten miś to: Rozwiąż quiz

