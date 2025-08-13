Syn gwiazdora disco polo bełkocze nocą. Co się stało?

Wydawało się, że ostatnio jakby się uspokoił, a tu znienacka, w środku nocy, Daniel Martyniuk zaskoczył, wrzucając do sieci mocno niepokojące filmy, zdjęcia i wpisy. Wszystko naraz.

Problemy syna Zenka Martyniuka

Choć Daniel Martyniuk też próbuje swych sił w śpiewaniu, to zazwyczaj głośno o nim w mediach z powodu kolejnych problemów osobistych, wyskoków, a nawet zatargów z prawem. Syn Danuty i "króla disco-polo” Zenka Martyniuka był kilkukrotnie zatrzymywany i spędził między innymi 28 dni w areszcie. Interwencje policji dotyczyły również jego agresywnego zachowania, m.in. względem żony Faustyny i pracowników hotelu podczas Sylwestra 2023 w Zakopanem. Media donosiły też o incydencie, gdy Daniel wyrzucił z domu ciężarną 19-letnią żonę, czy prowadzeniu samochodu bez uprawnień.

Rodzice Daniela nie raz już publicznie dystansowali się od jego zachowań, nie ukrywając, że są zaniepokojeni sytuacją osobistą i zdrowotną swojej pociechy. Danuta podkreślała, że Daniel zmaga się z uzależnieniami i jest osobą, która potrzebuje terapii. Tym bardziej powinno ich zaniepokoić ostatnie nagranie syna.

Nocna kąpiel Daniela Martyniuka i dziwny bełkot

Przez pewien czas o młodym Martyniuku było jednak cicho. Jego bliscy mieli nadzieję, że uspokoił się po narodzinach drugiego dziecka. Niestety, o 1 w nocy Daniel zamieścił na swoim profilu na Instagramie dość niepokojące wpisy. Na filmiku zarejestrowano nocną kąpiel w morzu i dziwne, bełkotliwe dźwięki, w których wręcz trudno rozpoznać ludzki głos. Do wcześniejszego wpisu z mrocznym zdjęciem lądu widzianego nocą z morza, 36-latek dodał w opisie cytat z antywojennego protest songu legendarnej heavymetalowej kapeli Black Sabbath: „No more war pigs at the power” („Straciły władzę wojenne świnie”).

Młody Martyniuk pyta o… przemoc psychiczną

W środę, 13 sierpnia Daniel Martyniuk zamieścił na InstaStories czarną tablicę z napisem: „Czy ktoś zna pojęcie gaslightingu?”. Kolejny, nieprzyjemny akcent o niebezpiecznym zabarwieniu, tym bardziej zatem od razu odpowiadamy Danielowi.

Gaslighting to forma przemocy psychicznej polegająca na manipulowaniu drugą osobą w taki sposób, by ta zaczęła wątpić w swoje dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości, pamięć, a nawet w swoje zdrowie psychiczne. Sprawca tej manipulacji często stosuje kłamstwa, dezinformację i umniejszanie uczuć ofiary, co prowadzi do jej całkowitej dezorientacji i utraty zaufania do samej siebie. Uznaje się, że termin „gaslighting” pochodzi od filmu „Gaslight” z 1944 roku, w których mąż stopniowo manipuluje żoną, by ta uwierzyła, że traci rozum.

