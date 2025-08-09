Te gangsterskie seriale to petarda. Zaczniesz od jednego odcinka, skończysz na trzech sezonach

Szukasz serialu na wieczór, który zaserwuje ci dawkę brutalnej rzeczywistości, bezwzględnych bohaterów i historii, w których granica między dobrem a złem dawno się zatarła? Dobrze trafiłeś. Zebraliśmy 35+ najmocniejszych, najlepiej ocenianych seriali gangsterskich, które warto znać – idealnych na weekendowy maraton albo dłuższą kryminalną podróż.

Bez względu na to, czy wolisz włoską mafię, kartelowe klimaty z Ameryki Południowej, londyńskie gangi czy brutalną rzeczywistość ulicznych porachunków – znajdziesz tu coś dla siebie. Przygotuj się na intensywne seanse, bo te tytuły wciągają od pierwszego odcinka.

Gangsterska uczta na streamingach. Najlepsze seriale o mafii i układach

„Berlińskie psy”



Zabójstwo na tle politycznym pchnie dwóch odmiennych detektywów do walki z berlińskim światem przestępczym i własnym zepsuciem.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd”



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Mayans M.C.”



Po wyjściu z więzienia EZ Reyes zostaje kandydatem na członka motocyklowego klubu.



„Kroniki Times Square”



Eileen „Candy” Merrell jest nowojorską prostytutką. Kobieta zaczyna pracować jako aktorka w filmach pornograficznych.



„Zero litości”



Były przestępca, który odciął się od swojego gangu, powraca, aby odkryć prawdę o śmierci brata, wkraczając tym samym na ścieżkę bezlitosnej zemsty.



„Black Mafia Family”



Historia dwóch braci, którzy pod koniec lat 80. stworzyli jedną z najbardziej wpływowych grup przestępczych w historii Ameryki.



„Daredevil”



Niewidomy prawnik, mając wyczulone pozostałe zmysły, zwalcza przestępczość na ulicach Nowego Jorku jako zamaskowany superbohater.



„Królestwo zwierząt”



Kiedy matka Josha (Finn Cole) umiera w wyniku przedawkowania, nastolatek przeprowadza się do swoich krewnych mieszkających w Kalifornii. Wkrótce odkrywa, że jego rodzina.



„Pete kombinator”



Marius podszywa się pod współwięźnia, by uciec przed groźnym gangsterem.



„Strefa gangsterów”



Władza jest na wyciągnięcie ręki, gdy dwie zwaśnione rodziny kryminalne ścierają się w walce, która grozi obaleniem imperiów i zrujnowaniem życia.



„Tulsa King”



Zwolniony po 25 latach z więzienia członek nowojorskiej mafii Dwight „Generał” Manfredi zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, bohater powoli buduje własną ekipę.



„Synowie anarchii”



Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.



„Top Boy”



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Griselda”



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została „matką chrzestną” narkotykowego imperium Miami.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Suburra”



Rok 2008. Konflikt wokół terenu w nadmorskim miasteczku niedaleko Rzymu przeradza się w walkę na śmierć i życie między gangsterami, skorumpowanymi politykami i Watykanem.



„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Gomorra”



Jeden z przywódców kamorry trafia do więzienia. Rozpoczyna się walka o przejęcie władzy w mafii.



„Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Mob City”



Szef policji LA, William Parker, prowadzi walkę z działającą na Zachodnim Wybrzeżu mafią, którą rządzi bezwzględny Mickey Cohen.



„Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Zero Zero Zero”



Produkcja na podstawie książki Roberto Saviano przedstawiająca historię walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż, od przestępców i biznesmenów po desperatów i miliarderów. Całość połączona jest niewidzialną nicią kokainy. W tej bezlitosnej wojnie o wpływy każdy walczy z każdym i naraża życie na niebezpieczeństwo – od lokalnego drobnego dilera po ojca chrzestnego najpotężniejszej organizacji przestępczej.



„Gangi Londynu”



Po śmierci przywódcy wpływowego gangu w Londynie, zaczyna się walka o władzę w mieście.



„Sacred Games”



Wspólna przeszłość doprowadza uczciwego policjanta do zbiegłego szefa gangu, którego tajemnicze ostrzeżenie staje się początkiem misji ratowania Mumbaju przed katastrofą.



„Bez zasad”



Nowy Jork, wczesne lata 60. Oficer wydziału obyczajowego policji – Terry Muldoon, walczy z nowojorską przestępczością . Wielu z jego współpracowników, w tym jego partner- Charlie Bullman, balansuje na granicy prawa i moralności. Kiedy na ulicach narasta konflikt pomiędzy dwiema frakcjami irlandzko-amerykańskiej mafii, Maldoon staje do walki z ciemną stroną miasta by zapewnić swojej rodzinie bezpieczne miejsce od życia.



„Trust”



Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial o niszczącej sile pieniędzy i jednej z najbogatszych i najbardziej nieszczęśliwych rodzin Ameryki – rodzie Gettych.



„Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Banshee”



Po spędzeniu piętnastu lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność. Oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka, Anastasia.



„Ojciec chrzestny Harlemu”



Bumpy Johnson, szef mafii z Harlemu, po 10 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wypowiada wojnę włoskiej mafii, która przejęła jego terytorium.



„Dope”



Czarnoskóry chłopak, obsesyjnie zakochany w hip-hopie z lat dziewięćdziesiątych, próbuje przetrwać w trudnym sąsiedztwie Inglewood.



„Love/Hate”



Darren, członek gangu narkotykowego, po powrocie do Dublina próbuje unikać kłopotów, jednak zostaje ponownie wciągnięty w działania przestępczego półświatka.



„Power”



Perypetie bogatego właściciela nocnego klubu w Nowym Jorku, który prowadzi podwójne życie.Czytaj też:

