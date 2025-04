Najlepsze seriale ostatnich miesięcy. Netflix, Max czy Disney+

Rok 2025 przyniósł nam masę nowych, kapitalnych seriali. Jest dopiero połowa kwietnia, a już na platformach streamingowych obejrzeć możemy dziesiątki tytułów, które nas wciągną na długie godziny.

Serwisy streamingowe takie jak Netflix, Max, Disney+ czy Apple TV+ wypuściły już w tym roku kilka tytułów, które podbiły rankingi popularności, a o niektórych z nich już teraz mówi się o nich jako o faworytach do nagród. Dla tych, którzy lubią być na bieżąco, przygotowaliśmy listę 40 najlepszych serii z tego roku, które warto obejrzeć. Niektóre miały premierę w styczniu, inne – nawet dziś.

Jeśli przegapiłeś coś ważnego albo szukasz rekomendacji na wieczór, ten przegląd to idealne miejsce, by nadrobić zaległości – i nie przeoczyć tego, o czym mówi cały internet i kinomani.

Ranking: 40 najlepszych seriali ostatnich miesięcy

40. „Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.



39. „Skradzione dziecko”



Elisa pozwala córce Lucii na nocowanie u nowej przyjaciółki. Nazajutrz dziewczynka znika.



38. „Gdy nikt nas nie widzi”



Hiszpańska policjantka Lucía Gutierrez i amerykańska porucznik Magaly Castillo muszą współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za dwoma sprawami.



37. „Medusa”



Ktoś usiłuje zabić dyrektor Bárbarę Hidalgo, a bezlitosna walka o wpływy w kolumbijskim rodzinnym imperium nie ułatwia jej odkrycia tożsamości napastnika.



36. „Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



35. „Przewodniczki młodych dam”



Wynajęta do znalezienia mężów dla trzech bogatych sióstr przyzwoitka wplątuje się w świat miłości, skandali i komicznych intryg końca XIX wieku.



34. „Doktor Larsen”



Po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie.



33. „Eternauta”



Gdy toksyczne opady śniegu zabijają miliony ludzi, Juan Salvo wraz z grupą ocalałych w Buenos Aires staje do walki z niewidzialnym zagrożeniem z kosmosu.



32. „Puls”



Rezydenci SOR-u borykają się z problemami zawodowymi i osobistymi, a ich szpitalem wstrząsa oskarżenie o molestowanie seksualne, co do którego zdania są podzielone.



31. „Ogrodnik”



Matka niezdolnego do uczuć Elmera robi z niego mordercę. Zakochuje się on jednak w jednej z ofiar, co zagraża ich wizerunkowi spokojnych ogrodników z sąsiedztwa.



30. „Karma”



Brzemienny w skutki wypadek splata wątki życia sześciu osób w intrygującą opowieść o zbrodni i karmie, w której wszyscy muszą stanąć oko w oko z mroczną prawdą.



29. „Dobra robota”



Na Czedżu związek odważnej dziewczyny i wiernego chłopaka staje się pełną blasków i cieni opowieścią dowodzącą, że miłość może przetrwać pokolenia.



28. „Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt – do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.



27. „Kwestia seksu i śmierci”



Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.



26. „Znajomi i sąsiedzi”



W następstwie rozwodu i utraty pracy magnat finansowy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, ale bohater wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć.



25. „Na gorącym uczynku”



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.



24. „Cel numer jeden”



Błyskotliwy młody matematyk jest bliski wielkiego przełomu, gdy tajemniczy wróg próbuje go powstrzymać. Próbując znaleźć odpowiedzi i walcząc o życie, łączy siły z agentką wywiadu i odkrywa niebezpieczny spisek.



23. „Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



22. „Rzeka odchodzących dusz”



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



21. „Projekt UFO”



Próżny prezenter telewizyjny i ufolog z małego miasteczka próbują odkryć pochodzenie rzekomych kosmitów, wywołując w kraju burzę wątpliwości i masową zmianę przekonań.



20. „Porządna amerykańska rodzina”



Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.



19. „Rozgrywająca”



Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.



18. „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



Katastrofa lotu Pan Am 103 z 21 grudnia 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i 11 mieszkańców Lockerbie. Dr Jim Swire, po stracie córki, walczy o prawdę i sprawiedliwość, odkrywając mroczne aspekty systemu.



17. „Tysiąc ciosów”



Dwóch przyjaciół z Jamajki przyjeżdża do Londynu i zostaje wciągniętych w półświatek East Endu.



16. „Rezydencja”



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



15. „Tęsknię za tobą”



Detektyw Kat Donovan niespodziewanie spotyka w Internecie dawną miłość i zostaje wplątana w mroczny spisek.



14. „Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



13. „Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



12. „Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



11. „Porządny człowiek”



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



10. „Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



9. „The Pitt”



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



8. „Paradise”



Po znalezieniu zwłok prezydenta Stanów Zjednoczonych szef jego ochrony zostaje oskarżony o morderstwo.



7. „Studio”



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.



6. „Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



5. „Przesmyk”



Wschodnia flanka NATO, trwają rosyjskie manewry wojenne w punkcie zapalnym o znaczeniu strategicznym dla całego kontynentu.



4. „Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



3. „Cassandra”



Rodzina wprowadza się do starodawnego inteligentnego domu i odkrywa, że kontroluje go wirtualna asystentka, która zrobi wszystko, aby ich w nim zatrzymać.



2. „Wzgórze psów”



Ceniony pisarz – którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta – wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



1. „Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.Czytaj też:

Najlepsze szwedzkie i norweskie seriale. Zakochasz się w tej zimnej PółnocyCzytaj też:

Disney+ ma nowych liderów! Te seriale wbiły się na szczyt oglądalności