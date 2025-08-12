20 dobrych skandynawskich seriali. Są na streamingach

Jeżeli uwielbiacie klimat skandynawskich produkcji, a „Most nad Sundem” uważacie za arcydzieło, to zestawienie jest dla was. Wakacje to idealny moment, by wyruszyć w podróż pełną tajemnic, suspensu i malowniczych widoków – najlepiej z kolekcją seriali prosto z północy. To lista 20 kapitalnych seriali, które obejrzysz na dostępnych w Polsce platformach streamingowych.

Skandynawskie seriale do obejrzenia na streamingach. 20 kultowych tytułów

„Jana – Marked for Life” (Szwecja)



Zabójstwo wysokiego urzędnika ds. migracji wciąga początkującą prokurator Janę Berzelius w brzydki świat, który wydaje się niesamowicie znajomy. Rozplątując sieć kłamstw i przemocy, znajduje ukryte w niej fragmenty swojej przeszłości.



„Taelgia” (Szwecja)



Serial kryminalny o szwedzkim mieście, gdzie gangsterzy, policja i mieszkańcy żyją w niebezpiecznej symbiozie, a młodzi przestępcy wchodzą coraz głębiej w świat zbrodni.



„Huss” (Szwecja)



Nowa policjantka Katarina Huss musi radzić sobie z trudnym życiem w Göteborgu. Wkrótce wpada w plątaninę korupcji i zdrady.



„Krew nie woda” (Szwecja)



Matka zaprasza w odwiedziny Lassego, Oskara i Jonnę i rodzeństwo udaje się do rodzinnego pensjonatu na wyspie Sunnanö. Miejsce to przypomina im o konfliktach i mrocznych tajemnicach.



„Pokój zebry” (Szwecja)



Kiedy uczeń szkoły z internatem zostaje znaleziony martwy, śledczy natrafiają na zmowę milczenia. Podejrzenia kierują się na uczniów sąsiedniej szkoły, aż do momentu, gdy pewien klip wywołuje dramatyczne konsekwencje.



„Threesome” (Szwecja)



Podczas nocnego wypadu na miasto David i Siri poznają Camille. Rozpoczyna się zalotna gra, w trakcie której zacierają się kolejne granice. Pod wpływem alkoholu i chwilowej ciekawości para decyduje się na trójkąt.



„Live Life” (Szwecja)



Poznajcie Norę, młodą i pełną życia dziennikarkę, która ma przed sobą obiecującą przyszłość. Ale gdy ma zamiar podbić cały świat, los rzuca jej okrutną kłodę pod nogi: diagnozę zagrażającego życiu raka.



„Kobieta z bunkra” (Szwecja)



W 2015 roku Isabel Eriksson została odurzona narkotykami, porwana i uwięziona w bunkrze. W tym dokumencie możemy śledzić, jak Isabel naraża się na wszystkie wspomnienia i wraca do przerażającego bunkra.



„Furia” (Norwegia)



Policjant Asgeir przeprowadza się do idyllicznego miasteczka w zachodniej Norwegii. Gdy dochodzi tam do konfliktu, spotyka tajemniczą kobietę, Ragnę. Wkrótce obydwoje przenikają do świata europejskiej skrajnej prawicy.



„Fenris” (Norwegia)



Emma musi udać się do małego miasteczka Østbygda, gdzie jej ojciec, badacz wilków, wpędził się w chorobę psychiczną. Tymczasem miejscowy chłopiec zaginął i krążą plotki, że został zabity przez wilka.



„Wisting” (Norwegia)



Detektyw William Wisting i jego córka Line, dziennikarka, tropią przestępców w nadmorskim Larviku.



„Wyścig o złoto” (Norwegia)



Fredrik nie jest najodważniejszym z mężczyzn, a musi zmierzyć z ogromnie trudnym zadaniem - podczas inwazji na Norwegię ma odbić z rąk nazistów całą norweską rezerwę złota.



„Przesłuchanie” (Dania)



Zdobywca nagrody Emmy Lars Mikkelsen wciela się w rolę właściciela wielomilionowej firmy. Gdy otrzymuje brutalne nagranie ukazujące śmierć jego podopiecznej, postanawia odnaleźć jej mordercę.



„Pod osłoną mroku” (Dania)



Aby rozwiązać sprawy najbardziej brutalnych zbrodni, duńska policja musi zrozumieć sposób myślenia przestępców. Do pomocy zostaje wezwana Louise Bergstein, była profilerka i ekspertka od seryjnych morderców.



„Trom. Ciężar zbrodni” (Dania)



Gdy lokalny aktywista ginie podczas polowania na wieloryby, dziennikarz Hannis Martinsson musi zaryzykować własne życie by odkryć prawdę wśród odizolowanej społeczności Wysp Owczych.



„Bullshit” (Dania)



Historia młodych z duńskiego Vestamager, którzy w latach 70. odnajdują nową społeczność – najpierw w klubach młodzieżowych, a później w klubie rockowym Bullshit.



„Z premedytacją” (Dania)



Świat przestępstw finansowych i zbrodni, jakie zdolni są popełnić oszuści i korporacyjni magnaci w pogoni za bogactwem. Losy duńskiej grupy zadaniowej, która zrobi wszystko, by ich powstrzymać.



„Elvira” (Dania)



Elvira pracuje na recepcji w domu publicznym, którego właścicielem jest policjant i przyjaciel z dzieciństwa, Køster. Kiedy znika prostytutka, Elvira rozpoczyna śledztwo, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji.



„Mów mi Tatku” (Dania)



Viktor i Emil nie tylko przyjaźnią się od lat, ale też razem pracują. Gdy Viktor wchodzi w związek z matką Emila między chłopakami dochodzi do konfrontacji.



„Swedish Dicks” (Dania)



Były kaskader Ingmar i wesołkowaty DJ Axel jednoczą siły i tworzą prywatną firmę detektywistyczną o nazwie „Swedish Dicks”. Razem rozwiązują najdziwniejsze sprawy w Los Angeles.

