To dopiero zaskoczenie. Nowi prowadzący „Dzień dobry TVN”

Jak ustalił jeden z serwisów poświęconych celebryckim tematom, już w przyszłym tygodniu widzów w „Dzień dobry TVN” powita z ekranu zupełnie nowa para gospodarzy. Nie, tym razem nie chodzi o gościnny występ gwiazd sprzed lat, o czym już informowaliśmy.

Test dla prowadzących przed wielkim jubileuszem

„Dzień dobry TVN” gości na antenie od 3 września 2005 roku. W związku ze zbliżającą się 20. rocznicą produkcja zapowiedziała już niejedną wyjątkową atrakcję. Na ekranie mają pojawić się dawni prowadzący „DDTVN”, w tym Kinga Rusin z Bartoszem Węglarczykiem i Olivier Janiak. Jubileuszowe akcenty to jednak nie wszystko. Stacja ma wykorzystać tę okazję do przetestowania nowych twarzy w roli gospodarzy.

Jak donosi serwis „Pudelek”, w środę, 3 września, czyli dokładnie w sam jubileusz, a zarazem w dniu, kiedy w Sopocie odbędzie się konferencja ramówkowa stacji, śniadaniówkę TVN ma poprowadzić nowy duet: Małgorzata Tomaszewska i Jan Pirowski. Wybór, choć zaskakujący, nie wydaje się przypadkowy. Oboje mają już doświadczenie w „DDTVN” – Jan Pirowski niedawno współprowadził program z Izabellą Krzan, a Małgorzata Tomaszewska dołączyła do ekipy porannego show w kwietniu, po odejściu z Telewizji Polskiej.

instagram

Małgorzata Tomaszewski zostanie w „Dzień dobry TVN” na stałe?

Według ustaleń portalu występ Tomaszewskiej i Pirowskiego będzie dla nich testem, a jeśli spodoba się widzom i producentom – mogą na stałe dołączyć do grona gospodarzy od jesieni. „Małgosia świetnie poradziła sobie z powierzonymi zadaniami. Widać, że widzowie ją lubią. Wystarczy spojrzeć na pozytywne komentarze w sieci. Ma też doświadczenie w programach śniadaniowych [...] Na razie będzie to jednorazowy test” – zdradza anonimowy informator Pudelka.

Obecnie w stałym składzie prowadzących „Dzień dobry TVN” są cztery pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński.

instagramCzytaj też:

Lubiany prezenter za życia doczekał się tablicy ze swoim imieniem. Jak to możliwe?Czytaj też:

Cezary Pazura spełnił marzenie młodzieńczych lat. W serialu