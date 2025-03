Prime Video zaskakuje w marcu. Nowości robią wrażenie – będzie co oglądać!

Prime Video prężnie rozwija swoją ofertę, również o polskie produkcje oryginalne. Już oglądać możemy dwa sezony rozrywkowego show prowadzonego przez Cezarego Pazurę „LOL: Kto się śmieje ostatni” czy serial dokumentalny „Skoczkowie”. W 2025 roku na platformie zadebiutuje również serial dokumentalny o Dodzie oraz reality show „The 50”, a już od dziś obejrzycie „Rap Generation” – muzyczne talent show, który ma za zadanie wyłonić najbardziej obiecujących młodych raperów w kraju.

Oprócz tego w marcu na Prime Video obejrzycie sporo nowych seriali z hollywoodzką śmietanką, podobnie, jak i filmów – często oscarowych, które jeszcze niedawno były pokazywane na ekrany kin.

Nowości w marcu na Prime Video. Na platformę wpadną mega hity

„Wspólny portret” – od 6 marca

Śledztwo w sprawie morderstwa Kurta Dockweilera obnaża niebezpieczne sekrety i może zniszczyć życie naszych głównych bohaterów. Zaginięcie rodziny nie daje spokoju Harry'emu Boschowi i zmusza go do zmierzenia się z ograniczeniami systemu sprawiedliwości. Honey Mamona Chandler bierze udział w zaciętym wyścigu o fotel prokuratora Los Angeles. Maddie Bosch zostaje uwikłana w serię włamań do domów.

„Rap Generation” – od 7 marca

Rap Generation wykracza poza muzykę, koncentrując się na osobistych historiach początkujących artystów, dla których rap jest istotną formą ekspresji i sposobem na realizację marzeń. Uczestnicy zamieszkają razem, by przygotowywać się i szkolić pod opieką profesjonalistów. Będzie twórczo, zabawnie, ciężko i wyjątkowo. Jedyne w swoim rodzaju jury uważnie oceni prace i dokonania młodych artystów, aby ostatecznie wyłonić finalistę. Zwycięzca programu otrzyma kontrakt fonograficzny z Warner Music Poland.

„Holland” – od 27 marca

W tym pełnym nieprzewidywalnych zwrotów akcji thrillerze Nicole Kidman wciela się w Nancy Vandergroot – pedantyczną nauczycielkę i gospodynię domową, której idealne życie u boku szanowanego męża (Matthew Macfadyen) i syna (Jude Hill) w otoczonym tulipanami miasteczku Holland w stanie Michigan nagle zmienia się w mroczną historię. Nancy i jej kolega z pracy (Gael García Bernal) zaczynają podejrzewać, że skrywany jest pewien sekret – jednak wkrótce odkrywają, że nic w ich życiu nie jest takie, jak się wydaje.

„Koło czasu”, sezon 3. – od 13 marca

Fabuła 3. sezonu opiera się głównie na jednej z ulubionych przez fanów, czwartej książce z serii Jordana pt. Wschodzący Cień. Serial przeniesie widzów do wielu nowych regionów i miast na fikcyjnym kontynencie Westland, w tym na rozległe pustynie Pustkowia Aielów, do pełnego pokus i niebezpieczeństw portowego miasta Tanchico oraz do zakazanego i pokrytego mgłą starożytnego miasta Rhuidean, w którym Rand i Moiraine doświadczą przełomowych odkryć. Tymczasem po drugiej stronie świata, w Dwóch Rzekach, rodzinnym miasteczku Randa, jego przyjaciel z dzieciństwa Perrin Aybara (Marcus Rutherford) wyruszy w podróż, która na zawsze go odmieni.

„Bosh: Dziedzictwo”, sezon 3. – od 27 marca

„Dom Gucci” – już dostępny

Film inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną.

„Ostatni pojedynek” – od 21 marca

Wytwórnia 20th Century Studios i reżyser-wizjoner Ridley Scott przedstawiają „Ostatni pojedynek” – trzymającą w napięciu opowieść o zdradzie i zemście, rozgrywającą się w brutalnej scenerii czternastowiecznej Francji. Ta oparta na autentycznych wydarzeniach historyczna epopeja obala przekonania na temat ostatniego pojedynku sądowego pomiędzy Jeanem de Carrouges i Jacquesem Le Gris – dwoma przyjaciółmi, którzy stali się zaciekłymi rywalami.

„Oppenheimer” – od 21 marca

Oppenheimer w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej „Manhattan”. Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

„Dalej jazda” – od 21 marca

Pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

