4 thrillery w topce na Netflix. Serialowe sztosy według Polaków

Jeżeli kochacie thrillery, ta lista jest dla was. W zestawieniu TOP 10 na Netflix w Polsce są obecnie aż cztery seriale z tego gatunku. Znajdziecie wśród nich jeden hit sprzed lat, który niebawem znika z platformy, więc trzeba się pospieszyć z jego seansem, a także nietypowo miniserial z 2022 roku, który znów jest hitem. Dwie z tych produkcji to z kolei kompletnie świeżynki. Sprawdźcie, jakie tytuły najbardziej przyciągają teraz Polaków na Netflix – a przy okazji poszukajcie inspiracji na wieczorny seans.

Te 4 thrillery Polacy teraz najchętniej oglądają na Netflix

„The Fall”

Serial nagle wskoczył znów w Polsce do zestawienia najchętniej oglądanych, co pewnie wynika z faktu, że zniknie z biblioteki platformy wraz z końcem sierpnia, dlatego wszyscy chcą go nadrobić. To realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson znana z „Archiwum X”), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan – „Pięćdziesiąt twarzy Greya”), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.

„Oddychaj”

Gdy prywatny samolot rozbija się na kanadyjskim pustkowiu, jedyna ocalała z katastrofy — nowojorska prawniczka Liv — musi zmierzyć się z bezlitosną dziczą i własnymi demonami, aby przeżyć.

„Zatajone grzechy”

Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę – nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.

„Dzikość”

Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

