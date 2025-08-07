Seriale, których warto wypatrywać w sierpniu. Co nowego na streamingach?

Dla wszystkich maniaków serialów i tych, którzy lubią być na bieżąco z nowościami, zebraliśmy listę najlepiej zapowiadających się produkcji, które swoje debiuty na streamingach zapowiedziane mają na sierpień. Część z nich już obejrzycie, inne pojawią się za kilka dni, a jeszcze kolejne wskoczą na Netflix, Disney+, HBO Max czy Apple TV+ dopiero pod koniec miesiąca. Zapoznajcie się z nowościami i nie przegapcie świeżutkich hitów na streamingach.

Co nowego w świecie seriali? Sierpniowe nowości w pigułce

„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy — zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie — zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek zagrażający im obu?

Premiera: Netflix 21 sierpnia



„Sprawa Amandy Knox”



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo. Serial ukazuje jej walkę o udowodnienie niewinności i odzyskanie wolności, a także analizuje, dlaczego władze i świat tak szybko ją osądziły.

Premiera: Disney+ 20 sierpnia



„Long Story Short”



Animowany serial komediowy twórcy „BoJacka Horsemana”. Będziemy w nim śledzić losy rodzeństwa Schwooperów od dzieciństwa po dorosłość, by następnie znów cofnąć się w przeszłość, poznając przy tym ich sukcesy, rozczarowania, radości i kompromisy.

Premiera: Netflix 22 sierpnia



„Wódz wojownik”



Serial, ukazany z rdzennie hawajskiej perspektywy, to projekt pasji Momoy i Sibbetta - obaj twórcy mają hawajskie korzenie. Jason Momoa gra główną rolę oraz jest scenarzystą i producentem wykonawczym. Akcja serialu, opartego na prawdziwych wydarzeniach, rozgrywa się pod koniec XVIII wieku na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka'iany (Jason Momoa), który stara się zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów.

Premiera: Apple TV+, dwa odcinki już dostępne



„Obcy: Ziemia”



Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi „Obcy: Ziemia”. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.

Premiera: Disney+ 13 sierpnia



„Outlander: Krew z krwi”



Historia miłości rodziców głównych bohaterów "Outlandera", Jamiego oraz Claire. Ellen MacKenzie poznaje Briana Frasera w osiemnastowiecznej Szkocji, zaś Julia Moriston Henry'ego Beauchampa w Anglii podczas I wojny światowej.

Premiera: HBO Max 9 sierpnia



„Wednesday”, 2. sezon



Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy/showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona.

Premiera: Netflix, już dostępny



„Ubłocone”



Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys „La Borges” Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je zjednoczy. Od tego momentu wspólnie będą mierzyć się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiać czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie postawią przed nimi różne „plemiona” kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety będą odkrywać swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada. Serial opowiada o transformacji tych więźniarek, które nagle zostały wrzucone w nową, bezwzględną rzeczywistość. Pozbawione wolności i godności, walczą o swoją przestrzeń, prawa i korzyści, przeciwstawiając się potężnym wpływom więziennych „plemion”. Ostatecznie same tworzą plemię „Las Embarradas”. Motywacje i cele, które kierowały nimi w poprzednim życiu, ustępują miejsca codziennej walce o przetrwanie. Mimo trudności starają się utrzymać kontakt ze światem zewnętrznym — z rodziną, bliskimi i nierozwiązanymi sprawami, które są jedynym źródłem nadziei na odzyskanie utraconej wolności.

Premiera: Netflix 14 sierpnia



„Huragan Katrina: Gdy rozpętało się piekło”



Oto historia brutalnego przybrzeżnego huraganu, który z powodu ludzkich błędów i zaniedbań stał się kataklizmem. W trzech trzymających w napięciu i pełnych emocji odcinkach mieszkańcy Nowego Orleanu wspominają przeszłość, cieszą się teraźniejszością i rozważają przyszłość tego, co ich ukochane miasto przetrwało i czym stało się 20 lat później — a oni razem z nim. Serial bierze pod lupę tę tragedię, obnażając systemowe zaniedbania rządowe, które doprowadziły do bezbronności miasta w obliczu sztormu, i niszczycielski wpływ Katriny, która nieodwracalnie zmieniła Nowy Orlean. Szczegółowe, wstrząsające i triumfalne relacje z pierwszej ręki oraz nigdy wcześniej niepublikowane nagrania ilustrują skalę Katriny, konsekwencje pęknięcia wałów przeciwpowodziowych i fuszerkę w procesie odbudowy.

Premiera: Netflix w sierpniu



„Morderstwa w Austin”



Czteroczęściowy serial dokumentalny bada brutalne morderstwo czterech nastolatek w lodziarni 6 grudnia 1991 roku w Austin, w Teksasie.

