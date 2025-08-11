Netflix zalewa nowościami: 20 premier w tym tygodniu, ale to ten thriller skradnie show!

Jak co tydzień, dla wszystkich, którzy kochają być na bieżąco z nowościami na streamingach, mamy rozpiskę premier na Netflix. W najbliższych dniach zadebiutuje cała masa dobrych tytułów – zarówno filmów, jak i seriali oraz kontynuacji tytułów, które już znamy.

Miłośników dobrych reality show ucieszy fakt, że już w połowie tygodnia powraca uwielbiany program o ludziach poszukujących miłości – tym razem w kolejnej odsłonie z Wielkiej Brytanii. Z nieco mocniejszych klimatów i dokumentów, obejrzycie między innymi ostateczny pojedynek profesjonalnych sportowców czy usłyszycie historię skazanego na dwa dożywocia mężczyzny, który tworzy muzykę zza krat.

Na Netflix pojawi się kontynuacja uwielbianego polskiego filmu, którego pierwsza część przez kilka tygodni królowała na listach najpopularniejszych w serwisie, a także kontynuacja nowego serialu od Tylera Perry. Najbardziej wyczekiwanym filmem przez wielu jest thriller z gwiazdorską obsadą, nowiutka produkcja Netfliksa, która oparta jest na bestsellerowej powieści Willy’ego Vlautina. Wśród występujących gwiazd zobaczymy między innymi Vanessę Kirby czy Julia Fox.

Netflix w tym tygodniu zaskoczy też biblioteką nowych tytułów na licencji. Obejrzymy hit sprzed lat z Rihanną, jedną z najbardziej znanych i najwyżej ocenianych filmowych sag w historii kina czy surrealistyczne kino z Johnnym Deppem i Benicio del Toro.

Sprawdźcie wszystkie nowości tego tygodnia na Netflix, poszukajcie czegoś dla siebie i cieszcie się świetnymi seansami.

Thriller tygodnia i deszcz premier – co nowego na Netflix?

„Ostatni draft”



To pierwszy japoński survivalowy serial reality, w którym występują byli profesjonalni sportowcy. Dwadzieścia pięć osób mających za sobą karierę zakończoną z własnej woli lub z innych powodów próbuje pokonać innych i wygrać 30 milionów jenów na rozwój nowej ścieżki zawodowej. Uczestnicy będą musieli stawić czoła nie tylko ekstremalnie wytrzymałym przeciwnikom, ale też własnym ograniczeniom fizycznym. W tej survivalowej rywalizacji strategia i walka o przewagę łączą się ze starciem psychologicznym sportowców, którzy chcą raz jeszcze znaleźć się w świetle jupiterów.

Premiera: 12/08/2025



„Miłość jest ślepa: Wielka Brytania”, sezon 2.



Brytyjscy i irlandzcy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich więź fizyczna odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Emmę i Matta Willisów odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.

Premiera: 13/08/2025



„Młodzi milionerzy”



W piątek trzynastego w Marsylii czwórka przyjaciół — Samia, Léo, David i Jess — wygrywa główną nagrodę na loterii. Jednak w wieku 17 lat nie można jej wypłacić… a to tylko początek lawiny problemów. W końcu nie da się poważnie podejść do wygrania 17 milionów, gdy ma się tylko 17 lat!

Premiera: 13/08/2025



„Pojedynek szpiegów”



W burzliwych latach 70. odważny indyjski szpieg Vishnu Shankar musi pokonać swojego przeciwnika po drugiej stronie granicy w walce na spryt i umiejętności, aby powstrzymać program nuklearny.

Premiera: 13/08/2025



„Rach, ciach!”



Wizjonerski reżyser Genndy Tartakovsky przedstawia komedię animowaną dla dorosłych pt. „Rach, ciach!”, której bohaterem jest przeciętny, wszędobylski i poczciwy pies, który odkrywa, że następnego dnia ma zostać wykastrowany. Pomny powagi sytuacji decyduje się przeżyć ostatnią przygodę z paczką najlepszych kumpli. W końcu to jego ostatnie 24 godziny z jajami. Ciekawe, co może pójść nie tak…

Premiera: 13/08/2025



„Rymy z celi”



Za pomocą szczerej narracji i zapisków tekstowych z dziennika, skazany muzyk James „JJ’88” Jacobs odsłania swoje najgłębsze zmagania jako osoba, która zarówno wyrządziła krzywdę, jak i doświadczyła przemocy. Odsiadując podwójne dożywocie, szuka uzdrowienia i spokoju w tej muzyczno-dokumentalnej odysei o dojrzewaniu za kratami.

Premiera: 13/08/2025



„Piep*zyć Mickiewicza 2”



Ekipa z III B i ich nietypowy wychowawca wracają! Do paczki dołącza Korek, geniusz matematyczny, którego koledzy uczą podrywu… z marnym skutkiem. Tymczasem Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ale czy są na to gotowi?

Premiera: 13/08/2025



„Ubłocone”



Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys „La Borges” Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je zjednoczy. Od tego momentu wspólnie będą mierzyć się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiać czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie postawią przed nimi różne „plemiona” kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety będą odkrywać swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada. Serial opowiada o transformacji tych więźniarek, które nagle zostały wrzucone w nową, bezwzględną rzeczywistość. Pozbawione wolności i godności, walczą o swoją przestrzeń, prawa i korzyści, przeciwstawiając się potężnym wpływom więziennych „plemion”. Ostatecznie same tworzą plemię „Las Embarradas”. Motywacje i cele, które kierowały nimi w poprzednim życiu, ustępują miejsca codziennej walce o przetrwanie. Mimo trudności starają się utrzymać kontakt ze światem zewnętrznym — z rodziną, bliskimi i nierozwiązanymi sprawami, które są jedynym źródłem nadziei na odzyskanie utraconej wolności.

Premiera: 14/08/2025



„Wicegubernatorka”, sezon 2., część 2.



Kandydatka na stanowisko wicegubernatora Antoinette Dunkerson prowadzi udaną kampanię. Musi jednak znaleźć sposób na wykazanie się pod rządami seksistowskiego i protekcjonalnego gubernatora, próbując jednocześnie utrzymać w ryzach swoją rodzinę, która właśnie znalazła się w centrum uwagi.

Premiera: 14/08/2025



„Mononoke: Popioły gniewu”, rozdział 2.



Krótko po mocnej konfrontacji w „Mononoke — film: Zjawa w deszczu”, sprzedawca leków (Hiroshi Kamiya) powraca, tym razem wewnątrz Ooku, gdzie po wcześniejszych wydarzeniach wszystko wygląda zupełnie inaczej. Otomo Botan (Haruka Tomatsu), kobieta ze znamienitej rodziny, zastępuje Utayamę na stanowisku nowego dyrektora i zaczyna rządzić zupełnie inaczej, opierając się na dyscyplinie i równowadze. To sprawia, że rośnie napięcie między nią a Fuki (Yoko Hikasa), doświadczoną kurtyzaną, która kiedyś cieszyła się wyłączną przychylnością cesarza (Miyu Irino). Z każdym dniem ich konflikt się pogłębia. Gdy rozpoczyna się proces wyboru opiekuna, który zajmie się nowo narodzonym dzieckiem żony cesarza, cesarzowej Yukiko (Atsumi Tanezaki), pewne nieoczekiwane wydarzenie nagle wywraca sytuację Fuki do góry nogami. Po urodzeniu „niechcianego dziecka”, postrzeganego jako zagrożenie przez starszego doradcę Ootomo (Kenyu Horiuti), Fuki trafia na celownik spisków uknutych przez osoby na wysokich stanowiskach. Sprzeczne motywacje i desperackie próby „ugaszenia pożaru” szybko wymykają się spod kontroli. W tym samym czasie rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń, podczas których ludzie w niewyjaśniony sposób zaczynają się palić i obracają się w pył. Sprzedawca leków podejrzewa, że są one dziełem Mononoke i postanawia położyć im kres, ale okazuje się, że za tymi tajemniczymi i nieprzewidywalnymi zagrożeniami stoi więcej osób. Tak naprawdę odpowiadają za to dzieci Ognistej Szczurzycy (Hinezumi). Atakują ludzi, lecz wydają się też szukać swojej matki. Tę jednak trudno odnaleźć. Dlaczego Ognista Szczurzyca atakuje tych, którzy mogliby skrzywdzić noworodki? Jaka tragedia spowodowała jej desperację, za sprawą której ona sama staje w płomieniach? Sprzedawca leków wkracza w mrok Ooku, aby rozwiązać tajemnicę i znaleźć trzy kryteria, które pozwolą ostatecznie rozprawić się z Mononoke: Formę, Prawdę i Powód.

Premiera: 14/08/2025



„Asteroid city”



Harmonogram konwencji Junior Stargazer zostaje spektakularnie zakłócony przez wydarzenia, które zmieniają bieg historii.

Premiera: 14/08/2025



„Las Vegas Parano”



Jest rok 1971, Raoul Duke oraz dr Gonzo wyruszają do Las Vegas. Po drodze nie stronią od alkoholu i narkotyków, przeżywając amerykański sen na jawie.

Premiera: 14/08/2025



„Zawsze przychodzi noc”



Oparty na bestsellerowej powieści Willy’ego Vlautina film opowiada historię Lynette, kobiety, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas niebezpiecznej jednonocnej odysei Lynette jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby w końcu się od niej uwolnić.

Premiera: 15/08/2025



„Waga prawdy: Kulisy programu The Biggest Loser”



Trzyczęściowy serial dokumentalny, który zagląda za kulisy popularnego reality show, ukazując zarówno jego jasne, jak i ciemne strony — oraz wszystkie odcienie szarości. W wywiadach z byłymi uczestnikami, trenerami, producentami i specjalistami ds. zdrowia twórcy analizują podejście programu do przemiany, obecność systemów wsparcia oraz wyjątkowe wyzwania związane z realizacją telewizji typu reality show. Seria pokazuje, jak udział w programie wpłynął na życie jego bohaterów długo po tym, jak zgasły kamery, i skłania widzów do refleksji nad równowagą między rozrywką a dobrostanem — oraz tym, co naprawdę oznacza trwała zmiana.

Premiera: 15/08/2025



„Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie”



Serial dokumentalny przedstawiający cztery bolesne wydarzenia, które wstrząsnęły Koreą Południową. Spójrz na dni, które nigdy nie powinny się powtórzyć, oczami tych, którzy je przeżyli.

Premiera: 15/08/2025



„Battleship: Bitwa o Ziemię”



Podczas międzynarodowych manewrów wojskowych Hawaje zostają zaatakowane przez kosmicznych agresorów. Odcięty od reszty Floty Pacyfiku niszczyciel dowodzony przez Alexa Hoopera podejmuje walkę z wrogiem.

Premiera: 16/08/2025



„Furiosa: Saga Mad Max”



Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona przez Hordę Bikerów i przewieziona do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. W obliczu walki dwóch tyranów o władzę, Furiosa musi przetrwać wiele prób i zgromadzić środki, aby wrócić do domu.

Premiera: 16/08/2025



„Mad Max: Na drodze gniewu”



Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi.

Premiera: 16/08/2025



„O Yeti!”



Nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka ona i jej psotni przyjaciele.

