20 najpopularniejszych teraz seriali na świecie według IMDb

Platformy streamingowe zdominowały rynek rozrywki, a tym samym to seriale stały się jednym z najważniejszych elementów kultury popularnej. Dzięki globalnemu zasięgowi, widzowie na całym świecie mogą cieszyć się produkcjami z różnych zakątków globu. Jakie tytuły warto jednak oglądać, żeby być na bieżąco? Internetowe bazy danych, oprócz tego, że pozwalają na to, by obiektywnie ocenić daną produkcję, to też dają nam jasny wgląd w to, co jest teraz na topie.

IMDb to jedno z najważniejszych źródeł informacji o filmach i serialach, które opiera się na ocenach użytkowników. Rankingi tworzone przez ten portal, to doskonała okazja, by zobaczyć, jakie produkcje zyskały największą popularność i uznanie wśród fanów na całym świecie. Jednym z kluczowych atutów IMDb jest ogromna liczba recenzji i ocen wystawianych przez miliony użytkowników na całym świecie. To sprawia, że wyniki w rankingu są wiarygodne i odzwierciedlają rzeczywiste upodobania widzów.

Wśród najchętniej oglądanych na świecie w historii z pewnością znalazłyby się takie tytuły, jak "Squid Game" Netfliksa czy "Gra o tron" Max. W tym rankingu skupiliśmy się jednak na tytułach, które w tym momencie są najpopularniejsze wśród widzów a całym globie. Nie oznacza to jednak, że na liście nie znajdziecie produkcji sprzed lat – nasze zestawienie przekona was do tego, że starsze tytuły wciąż przyciągają miliony widzów. Teraz jednak w topce królują nowości. Jakie? Sprawdźcie sami. Oto lista 20 najpopularniejszych seriali na świecie, według ocen użytkowników IMDb.

Najpopularniejsze obecnie seriale na świecie według IMDb

20. „Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



19. „Dexter”



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



18. „Rozgrywająca”



Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.



17. „Ore dake Level Up na Ken”



Jin-woo Sung, uznawany za najsłabszego łowcę potworów w najniższej klasie E, podejmuje się trudnego planu treningowego. Zdobywając kolejne poziomy staje się jednym z najlepszych łowców na świecie.



16. „Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



15. „Rekrut”



Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.



14. „Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



13. „Cobra Kai”



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



12. „The PITT”



Personel Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu pracuje całą dobę, aby ratować ludzkie życie na przepełnionym oddziale ratunkowym.



11. „Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



10. „Suits: L.A.”



Śledzimy losy Teda Blacka, byłego prokuratora z Nowego Jorku, który podczas jednej ze spraw wszedł w konflikt z mafią. Z niewyjaśnionych jak na razie powodów musiał opuścić miasto i zacząć wszystko od nowa.



9. „Yellowjackets”



Żeńska drużyna piłkarska przeżywa katastrofę samolotu, który rozbija się głęboko w lesie w Ontario.



8. „Niezwyciężony”



Historia nastolatka, którego ojciec jest najpotężniejszym superbohaterem.



7. „Tysiąc ciosów”



Dwóch przyjaciół z Jamajki przyjeżdża do Londynu i zostaje wciągniętych w półświatek East Endu.



6. „1923”



Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.



5. „Paradise”



Po znalezieniu zwłok prezydenta Stanów Zjednoczonych szef jego ochrony zostaje oskarżony o morderstwo.



4. „Reacher”



Podczas wizyty w małym miasteczku Jack Reacher zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo.



3. „Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



2. „Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



1. „Biały lotos”



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.

