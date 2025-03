TOP 10 seriali teraz na Netflix. Widzowie mają nową obsesję

Polska lista TOP 10 na Netflix nie przestaje zaskakiwać. W środę 5 marca na platformie zadebiutował nowy polski serial na podstawie powieści Harlana Cobena. I chociaż z pewnością przyciągnął on na Netflix tłumy, nie udało mu się jeszcze przebić w zestawieniu także polskiej wersji kolejnego sezonu reality show, w którym pary sprawdzają czy wyjawienie prawdy wzmocni ich związki czy je zniszczy. Najnowsza odsłona show bije rekordy oglądalności w naszym kraju. W sieci roi się od komentarzy na temat uczestników i ich przygód w programie, a także śledztw dotyczących ich życia poza formatem. Już w niedzielę 9 marca widzowie będą mogli dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, podczas „Reunion” – ponownego spotkania wszystkich bohaterów hitu po kilku tygodniach od zakończenia programu.

Na liście od kilku tygodni z kolei mocno trzyma się niemiecki thriller o wirtualnej asystentce inteligentnego domu. Widzowie chętnie wybierają też nową komedię z Kate Hudson czy oparty na faktach brytyjski dramat. Wciąż w zestawieniu najpopularniejszych w Polsce znajdziecie sześcioodcinkowy thriller z Robertem De Niro. Z pewnością mocną pozycję zajmie też niebawem na liście świeżutki tytuł kostiumowy, który premierę miał wczoraj, podobnie jak kolumbijski thriller o rodzinnym imperium.

10 najgorętszych seriali na Netflix, które teraz wszyscy oglądają

10. „Resident Alien”



W stanie Kolorado rozbija się kosmita i przybiera tożsamość lekarza z małego miasteczka. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny co do swojej tajnej misji na Ziemi.



9. „Lampart”



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy, będących w sprzeczności z jego przekonaniami.



8. „Medusa”



Ktoś usiłuje zabić dyrektor Bárbarę Hidalgo, a bezlitosna walka o wpływy w kolumbijskim rodzinnym imperium nie ułatwia jej odkrycia tożsamości napastnika.



7. „Zapach miłości”



Po serii nieszczęść pogrążona w żałobie Fleur wraca z córką do swojego rodzinnego miasteczka, aby odnaleźć sens życia.



6. „Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



5. „Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



4. „Cassandra”



Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama - przy użyciu wszystkich dostępnych środków.



3. „Rozgrywająca”



Kiedy z powodu skandalu brat Isli Gordon (Kate Hudson) musi zrezygnować, to ona zostaje prezeską Los Angeles Waves, jednej z najbardziej znanych profesjonalnych drużyn koszykówki i jej rodzinnej firmy. Ambitna i często ignorowana Isla będzie musiała udowodnić swoim sceptycznie nastawionym braciom, zarządowi i kręgom sportowym, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. "Rozgrywająca" to nietuzinkowa komedia o przegranej bohaterce.



2. „Tylko jedno spojrzenie”



Świat szczęśliwie zamężnej projektantki biżuterii rozpada się na kawałki, gdy odkrywa tajemnicze stare zdjęcie swojego męża w towarzystwie nieznajomych. Zdeterminowana, by poznać prawdę, zagłębia się w sieć sekretów i kłamstw, które zagrażają jej bliskim i zmuszają ją do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyła.



1. „Love Never Lies: Polska”



Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę wynagradza.

