Nowe premiery Netfliksa: 5 tytułów, w tym thriller dla odważnych

Na Netfliksie właśnie wylądowało pięć świeżych premier, które powinny zadowolić widzów o bardzo różnych gustach. Są tu zarówno pełne emocji reality show, jak i historie z przymrużeniem oka, poruszające dokumenty i kino akcji. Wśród nich znalazł się także mocny, trzymający w napięciu thriller, który z pewnością przyciągnie uwagę polskich widzów spragnionych intensywnych wrażeń. Oto zestawienie najnowszych tytułów, które od dziś można dodać do swojej listy „do obejrzenia”.

Lista: 5 nowości na Netfliksie, w tym thriller, o którym będzie głośno

„Miłość jest ślepa: Wielka Brytania”, 2. sezon



Brytyjscy i irlandzcy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich więź fizyczna odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Emmę i Matta Willisów odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.



„Młodzi milionerzy”



W piątek trzynastego w Marsylii czwórka przyjaciół — Samia, Léo, David i Jess — wygrywa główną nagrodę na loterii. Jednak w wieku 17 lat nie można jej wypłacić… a to tylko początek lawiny problemów. W końcu nie da się poważnie podejść do wygrania 17 milionów, gdy ma się tylko 17 lat.



„Pojedynek szpiegów”



W burzliwych latach 70. odważny indyjski szpieg Vishnu Shankar musi pokonać swojego przeciwnika po drugiej stronie granicy w walce na spryt i umiejętności, aby powstrzymać program nuklearny.



„Rach, ciach!”



Wizjonerski reżyser Genndy Tartakovsky przedstawia komedię animowaną dla dorosłych pt. „Rach, ciach!”, której bohaterem jest przeciętny, wszędobylski i poczciwy pies, który odkrywa, że następnego dnia ma zostać wykastrowany. Pomny powagi sytuacji decyduje się przeżyć ostatnią przygodę z paczką najlepszych kumpli. W końcu to jego ostatnie 24 godziny z jajami. Ciekawe, co może pójść nie tak.



„Rymy z celi”



Za pomocą szczerej narracji i zapisków tekstowych z dziennika, skazany muzyk James „JJ’88” Jacobs odsłania swoje najgłębsze zmagania jako osoba, która zarówno wyrządziła krzywdę, jak i doświadczyła przemocy. Odsiadując podwójne dożywocie, szuka uzdrowienia i spokoju w tej muzyczno-dokumentalnej odysei o dojrzewaniu za kratami.Czytaj też:

