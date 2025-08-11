Nowy horror zarobił w jeden weekend 70 mln dolarów! Widzowie piszą, że jest doskonały

Film „Zniknięcia” (ang. „Weapons”) Zacha Creggera, znanego z hitowych „Barbarzyńców” z 2022 roku, miał budżet w wysokości 38 milionów dolarów. Już w weekend otwarcia film zarobił w samych Stanach Zjednoczonych 42,5 miliona dolarów, zapewniając sobie pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych obecnie kinowych premier. Pokonał tym samym między innymi głośny „Zakręcony piątek 2” z Lindsay Lohan, który zarobił 29 milionów dolarów w USA i Kanadzie w tej weekend.

Ale prawdziwy sukces „Zniknięcia” leży w jego globalnej popularności. W przeciwieństwie do „Grzeszników”, filmu Ryana Cooglera, który rozbił bank w Ameryce Północnej, ale nie odniósł tak dużego sukcesu za granicą, horror dobrze radzi sobie również poza Stanami Zjednoczonymi. W weekend otwarcia film zarobił 28 milionów dolarów za granicą, co daje mu globalny dochód w wysokości 70 milionów dolarów. Oznacza to, że już prawie dwukrotnie pobił swój budżet. Pokonał nie tylko „Freakier Friday”, ale także sztandarowy film Marvela „Fantastyczną Czwórkę: Pierwsze kroki”. Oba filmy zarobiły w ten weekend na całym świecie od 30 do 35 milionów dolarów.

Nowy horror bije rekordy w kinach. O czym jest?

Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

W obsadzie znaleźli się między innymi Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Justin Long czy Amy Madigan.

„Hands Down! Poważny kandydat do tytułu filmu roku, a zarazem najlepsza kingowska historia niewymyślona przez Stephena Kinga” – pisze o filmie Łukasz Muszyński z Filmwebu.„Horror? Dramat? Komedia? Baśń? Tak. Cregger daje aktorom pograć, świetnie żongluje perspektywami, powoli obrysowując kształt zła i – inaczej niż w »Barbarzyńcach« – dowozi też w finale” – podkreśla w swojej recencji Jakub Popielecki.

