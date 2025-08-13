Lubiany prezenter za życia doczekał się tablicy ze swoim imieniem. Jak to możliwe?

Jemu się to udało, o czym nie omieszkał od razu poinformować swoich fanów w mediach społecznościowych. Łukasz Nowicki, bo o nim mowa, zrobił to z charakterystycznym dla niego, ciepłym poczuciem humoru i dystansem do własnej osoby.

Łukasz Nowicki – ulubieniec telewidzów

Nowicki to jeden z najbardziej lubianych dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych. Widzowie cenią emanującą od niego energię, radość i życzliwe podejście do każdego, z kim się styka. Takich okazji ma zaś sporo.

Prezenter od dawna jest gospodarzem teleturnieju „Postaw na milion”, współprowadzącym „Pytanie na śniadanie”, a całkiem niedawno nadeszły wieści, że Łukasz Nowicki poprowadzi nową edycję „The Voice Senior” u boku gwiazdy tego programu, Marty Manowskiej. „O pracy z Martą marzyłem od dawna. [...] Cenię Martę” – przyznał Nowicki. Los przydzielił mu miejsce obok Marty nie tylko w programie.

Nowicki pokazał tabliczkę z nazwiskiem. „Potem jest już prezydentura”

Prowadzący show „Postaw na milion” zebrał również liczną rzeszę fanów w mediach społecznościowych. Ostatnio zaskoczył ich zdjęciem tabliczki ze swoim imieniem i nazwiskiem. Nie, nie takiej upamiętniającej dokonania – a tych Nowicki ma przecież sporo – ale tabliczki… parkingowej. Kto nie zna telewizyjnych realiów, może nie wiedzieć, że to naprawdę ogromne osiągnięcie – stać się posiadaczem własnego, oznakowanego miejsca parkingowego!

„Mam 52 lata. To przydarzyło mi się pierwszy raz. Takie to miłe.....i to sąsiedztwo” – wyznał wzruszony w podpisie. Jak się okazuje, jego sąsiadką na parkingu jest właśnie… Marta Manowska!

„Obyśmy zaparkowali na dłużej” — życzy pod zdjęciem telewizyjna partnerka Łukasza, prowadząca takie hity, jak „Rolnik szuka żony”, „Sanatorium miłości”, czy „The Voice Senior”. „Prawidłowa tabliczka dla prawidłowej Osoby”, „Fiu, fiu, fiu, uściski dla Was obojga”, „Kiedy Pan odsłania swoją dłoń lub gwiazdę w Alei Gwiazd TVP?”, „Potem jest już prezydentura”, „Tak powinno być” – cieszą się wraz z Łukaszem jego fani.

