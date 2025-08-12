Dwie nowości dla fanów teorii spiskowych. Seriale, od których trudno się oderwać

Miłośnicy teorii spiskowych i niewyjaśnionych zagadnień z pewnością wciągną się w opowieść o domniemanych technikach rosyjskich stosowanych na agentach amerykańskich, a dla fanów gier komputerowych proponujemy dokument o tak zwanych „strzelankach”, przybliżający ich historię i popularność. Sprawdźcie, co nowego przygotowała dla swoich subskrybentów popularna platforma.

Dokumenty dla fanów teorii spiskowych. Nowości w sierpniu

„First Person Shooter. Idź, strzelaj, kombinuj”, już dostępny

Ten pięcioodcinkowy dokument to pozycja obowiązkowa dla fanów gier komputerowych, a w szczególności First Person Shooter, gdzie gracz widzi świat tak, jakby osobiście w nim był. Quake czy Counter Strike brzmi znajomo? Film przybliża historię gier tego typu, pokazując ich historię i mechanizmy stojące za ich niesłabnącą popularnością. Wśród wypowiadający się osób takie legendy jak John Romero, legendarny projektant gier stojący za takimi markami jak Doom czy Wolfenstein, John Carmack, współzałożyciel kultowej firmy id Software oraz Jamie Griesemer, główny designer Halo 2.

„Syndrom hawański. Kto pierze umysły Amerykanów?”, premiera 21.08

Dokumentalne śledztwo w sprawie, której wywiad USA poświęca bardzo dużo uwagi. Tytułowe pytanie to nie metafora – według autorów filmu istnieje podejrzenie, że Rosja celowo stosuje tajne urządzenia, które wpływają na pracę mózgów amerykańskich agentów i dyplomatów. Wywiady z osobami skarżącymi się na bóle głowy, zaniki pamięci i inne dziwne dolegliwości stały się podstawą do badania tematu na podstawie dostępnych faktów, które szczegółowo i bez przedwczesnych konkluzji przedstawia ten serial dokumentalny.

Obydwa seriale dokumentalne obejrzycie na platformie CANAL+.

