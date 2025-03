Najlepsze jednosezonowe seriale kryminalne

Seriale kryminalne to prawdziwa gratka dla miłośników intrygujących zagadek i mocnych emocji. Stworzyliśmy dla was zestawienie tych najlepiej ocenianych, jednosezonowych produkcji, które w przeciwieństwie do wielosezonowych hitów, które często rozciągają fabułę na lata, zamykają całą historię w kilku odcinkach. Dzięki temu są dynamiczne, spójne i intensywne, a widzowie nie muszą czekać na kolejne sezony ani obawiać się spadku jakości – cała opowieść została od początku do końca zaplanowana jako zamknięta całość.

Dla wszystkich miłośników gatunku przygotowaliśmy listę najlepszych jednosezonowych seriali kryminalnych, które mieszczą się w przedziale od 4 do 10 odcinków i które znajdziecie na dostępnych w Polsce platformach streamingowych. Jeśli szukasz wciągającej, ale niezbyt długiej produkcji, oto propozycje, które warto obejrzeć.

25 najlepszych miniseriali kryminalnych

„Giri/Haji: Powinność/Wstyd” (Netflix)



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Schody” (Max)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Układanka” (Netflix)



Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.



„Ostre przedmioty” (Max)



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Długa noc” (Max)



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Już mnie nie oszukasz” (Netflix)



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Ciała” (Netflix)



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Wąż” (Netflix)



Udający handlarza klejnotami Charles Sobhraj i jego dziewczyna Marie-Andrée Leclerc podróżowali w latach 1975–1976 przez Tajlandię, Nepal i Indie. W tym czasie popełnili wiele zbrodni na azjatyckim "szlaku hipisów" i stali się głównymi podejrzanymi o morderstwa młodych turystów z Zachodu. Zagmatwaną sieć zbrodni i kłamstw zaczął rozplątywać Herman Knippenberg, początkujący pracownik ambasady Holandii w Bangkoku. Razem z żoną Angelą, policjantami z całego świata i świadkami groźnych manipulacji Sobhraja uruchomił zaskakujący ciąg zdarzeń, dzięki którym Sobhraj został numerem 1 na liście poszukiwanych przez Interpol z nakazem aresztowania obowiązującym na kilku kontynentach.



„Niewinny” (Netflix)



Pewnego wieczoru przed dziewięcioma laty Mateo interweniował w trakcie bójki i przypadkiem zabił człowieka. Teraz jest byłym skazańcem, który niczego już nie bierze za pewnik, ale razem z ciężarną żoną Olivią przymierza się do kupna domu ich marzeń. Wtedy właśnie szokująca i tajemnicza rozmowa telefoniczna ponownie rujnuje mu życie.



„Zostań przy mnie” (Netflix)



Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan pracująca matka trójki dzieci, Ray, niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine, dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?



„Kalejdoskop” (Netflix)



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„Candy. Śmierć w Teksasie” (Disney+)



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Para idealna” (Netflix)



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



„Jak nas widzą” (Netflix)



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Sprawa Asunty” (Netflix)



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Dochodzenie” (Disney+)



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„W głębi lasu” (Netflix)



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Las” (Netflix)



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Czarny ptak” (Apple TV+)



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Griselda” (Netflix)



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



„Od nowa” (Max)



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Kim jest Erin Carter?” (Netflix)



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Mare z Easttown” (Max)



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„W tłumie” (Apple TV+)



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.

Wielosezonowe seriale kryminalne – klasyki, które trzeba znać

Jeżeli jednak macie ochotę na dłuższy seans i kochacie kryminały, powinniście sięgnąć po klasykę. „Sherlock” z Benedictem Cumberbatchem w głównej roli to przykłady historii, w których charyzmatyczny detektyw prowadzi śledztwa, rozwiązując najbardziej skomplikowane sprawy. W ostatnich latach popularność zdobywają również seriale, które oprócz śledztwa oferują psychologiczne napięcie i mroczną atmosferę. Jeżeli lubicie takie „klimaty”, to idealne będą dla was tytuły takie jak „Mindhunter” czy „True Detective”.

Niektóre z najbardziej poruszających seriali kryminalnych to te, które bazują na prawdziwych wydarzeniach. „Czarnobyl” może nie jest typowym kryminałem, ale sposób przedstawienia dochodzenia w sprawie katastrofy i manipulacji władzy czyni go wyjątkowym. Z kolei „American Crime Story: The People v. O.J. Simpson” to szczegółowa rekonstrukcja jednego z najsłynniejszych procesów w historii USA. Serial pokazuje, jak media, uprzedzenia rasowe i emocje społeczne wpłynęły na wyrok.

Wśród klasyków, które mają więcej niż jeden sezon, wymienić trzeba też takie hity jak „Narcos” czy „Breaking Bad”.

Czytaj też:

20 najpopularniejszych teraz seriali na świecie według IMDbCzytaj też:

20 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią. Lista prestiżowego wydawnictwa