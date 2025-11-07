Zwiastun „Wujowego dworu” rozkłada na łopatki. Komedia roku?

Zadebiutował zwiastun brytyjskiej komedii „Wujowy dwór” od Jima O'Hanlona („The Punisher”, „Dom Sadama”, „Shameless”), błyskotliwego połączenia absurdu i parodii kostiumowego dramatu, z udziałem znakomitej obsady. W filmie zagrali: Damian Lewis („Pewnego razu... w Hollywood”, „Homeland”), Katherine Waterston („Obcy: Przymierze”, „Fantastyczne zwierzęta”), Thomasin McKenzie („Jojo Rabbit”, „Ostatniej nocy w Soho”), Tom Felton („Harry Potter”, „Geneza Planety Małp”), Ben Radcliffe („Wiedźmin”, „Władcy przestworzy”).

„Wujowy dwór” z komicznym zwiastunem. O czym jest?

Sympatyczny i budzący złudne zaufanie kieszonkowiec, kanciarz i naciągacz Eric Noone nieoczekiwanie dostaje pracę w angielskiej rezydencji. Mieszkająca w nim arystokratyczna rodzina Davenportów, na czele z lady i lordem Davenport, zmaga się z nadciągającą katastrofą jaką ma być ślub ich najstarszej córki z chciwym kuzynem Archibaldem pragnącym wżenić się w bogatą część rodziny. Na miejscu Eric poznaje Rose – młodszą siostrę przyszłej panny młodej, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia, chociaż na drodze do ich uczucia stają wszelkie możliwe konwenanse. Zakazany romans to jednak nic, bowiem wkrótce na terenie rezydencji dojdzie do tajemniczego morderstwa, które rzuci światło podejrzeń na wszystkich ślubnych gości.

W pełnym zepsutej arystokracji i nadgorliwej służby angielskim dworku rozegrają się dwie intrygi – jedna miłosna, a druga kryminalna – które uruchomią lawinę komicznych nieporozumień i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Humor wymieszany z absurdem i szczyptą parodii w stylu kinowych mistrzów komedii od Mela Brooksa, przez Lesliego Nielsena aż po Monty Pythona.

Film „Wujowy dwór” zadebiutuje w kinach od 5 grudnia.

