Nowy serial mistrza już w sieci! Świat rozwodów i wielkich pieniędzy

Serial „Wszystko dozwolone” („All’s fair”) został wyprodukowany przez 20th Television we współpracy z Ryan Murphy Television. Współautorem scenariusza, reżyserem i producentem wykonawczym jest Ryan Murphy, twórca takich produkcji jak: „Doctor Odyssey”, „Glee” czy „Konflikt”, „Hollywood”, „Wybory Paytona Hobarta”, „Ratched” czy antologii „Potwory”.

Serial opowiada o grupie prawniczek, w którą wcielają się Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson i Glenn Close. Kobiety podejmują wyzwania w świecie pełnym ambicji, tajemnic i rywalizacji.

„Wszystko dozwolone”. O czym jest nowość od Ryana Murphy'ego?

W świecie rozwodów i wielkich pieniędzy grupa prawniczek postanawia opuścić prestiżową kancelarię zdominowaną przez mężczyzn i założyć własną praktykę, w której to kobiety ustalają własne zasady gry. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, dramaty i sekrety, które mogą zniszczyć kariery i wywrócić rodzinne życie do góry nogami. Nowa produkcja, łącząca dramat sądowy z emocjonującym portretem kobiecej siły i ambicji, przedstawia walkę, której stawką są pieniądze, miłość i władza.

Trzy pierwsze odcinki serialu „Wszystko dozwolone” są już dostępne tylko w Disney+, kolejne będą pojawiały się na platformie co tydzień.

