Polski serial już jest w TOP 4 najlepszych tego roku. „Człowiek milczy ze szczęką przy podłodze”

Sprawdziliśmy na Filmwebie, jakie oceny ma „Heweliusz” – polski serial katastroficzny, który miał premierę 5 listopada na Netflix. Na tę chwilę na ponad 3 tysiące ocen widzów ma notę 8/10, a od krytyków 7,9/10 na 7 opinii. Oczywiście, wszystko może się jeszcze zmienić, ale na tę chwilę „Heweliusz” według ocen Polaków plasuje się na czwartym miejscu najwyżej ocenianych seriali tego roku na Filmwebie.

Tuż przed nim znalazły się tegoroczne hity takie jak:

3. „Studio” na Apple TV+ z Sethem Rogenem, który jako szef studia filmowego musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami.

2. „The Pitt” na HBO Max, opowiadający o dyżurach na oddiale ratunkowym w Pirrsburghu, w którym w główną rolę wciela się Noah Wyle.

1. „Strefa Gangsterów” na SkyShowtime o dwóch zwaśnionych rodzinach kryminalnych, ścierających się walce, która grozi obaleniem imperiów i zrujnowaniem życia z Tomem Hardym, Ellen Mirren i Piercem Brosnanem.

Pierwsze opinie o serialu „Heweliusz” już w sieci. „Kończy się odcinek, a człowiek milczy ze szczęką przy podłodze”

Niewykluczone, że „Heweliusz” niebawem wyprzedzi te zagraniczne tytuły, przynajmniej w naszych rodzimych zestawieniach. A co o serialu piszą widzowie?

„Jedna z najlepszych polskich produkcji ostatnich lat, którą można postawić na tej samej półce, co Czarnobyl”; „Zero zażaleń, zero uwag, czysty zachwyt. Holoubek udowodnił, że polskie seriale mogą stać na światowym poziomie”; „Super, oceny poniżej 8 to jakiś żart”; „Wgniata w fotel. Mocny i konkretny, nic do zarzucenia. Kończy się odcinek, a człowiek milczy ze szczęką przy podłodze”; „Wstrząsające, niesamowite, rewelacyjne, zjawiskowe”; „Huragan emocji o sile wychodzącej poza skalę” – czytamy w komentarzach.

„Heweliusz”, liczący 5-odcinków, obejrzycie już w całości na Netflix.

Czytaj też:

Kiedy tragedia staje się scenariuszem. Recenzja „Heweliusza”Czytaj też:

Polacy nie oderwą się w tym tygodniu od Netfliksa. Zatrzęsienie mega premier!