Najlepsze brytyjskie seriale 2025 roku. Wyróżniamy 30 tytułów

W 2025 roku mamy do czynienia z prawdziwym wysypem brytyjskich seriali i ich ogromną popularnością na całym świecie. I nie są to tylko produkcje oryginalne Netfliksa (choć z pewnością to te są najbardziej rozsławione, jak np. „Dojrzewanie”), ale też tytuły od BBC, Channel 4, Prime Video czy Apple TV+, które coraz chętniej inwestują w lokalne historie. Brytyjskie produkcje przyciągają widzów czymś, czego często brakuje w hollywoodzkich formatach – naturalnością, surowym realizmem i charakterystycznym poczuciem humoru. Coraz częściej stają się też przestrzenią do opowiadania o współczesnych problemach: nierównościach, zmianach społecznych, kryzysie tożsamości czy napięciach pokoleniowych.

W naszym zestawieniu prezentujemy trzydzieści najlepiej ocenianych brytyjskich seriali 2025 roku – od kameralnych dramatów po widowiskowe produkcje, które udowadniają, że brytyjska telewizja przeżywa wyjątkowy moment.

Brytyjskie seriale znów rządzą? 30 najlepszych z 2025 roku

„Out There”



Rolnik musi stawić czoła ciemnym siłom, które przenikają do jego wiejskiej społeczności, co prowadzi do wszczęcia śledztwa w sprawie działającego w hrabstwie kartelu narkotykowego.



„The Crow Girl”



Nadinspektor Jeanette Kilburn oraz wybitna psychoterapeutka doktor Sophia Craven łączą siły, by schwytać zabójcę młodych mężczyzn. Śledztwo prowadzi je w niebezpieczny świat nadużyć i morderstw.



„Patience”



Patience kataloguje dowody w archiwum wydziału policyjnego w Yorkshire. Ma wyjątkowy talent do analizowania miejsc zbrodni. Zostaje dostrzeżona przez Metcalfa, co otwiera przed nią zupełnie nowe możliwości.



„The Bombing of Pan Am 103”



Serial skupia się na dochodzeniu w sprawie katastrofy, prowadzonego po obu stronach Atlantyku, i jej niszczycielskim wpływie na małe miasteczko i rodziny, które straciły bliskich.



„Mr. & Mrs. Murder”



Idealne życie czwórki przyjaciół rozpada się, gdy jedno z nich znika na polowaniu. Po prawie 20 latach prawda wychodzi na jaw, niosąc za sobą druzgocące konsekwencje.



„The Hack”



Podczas gdy dziennikarz odkrywa dowody podsłuchu telefonicznego w gazecie brukowej, były detektyw policji bada nierozwiązaną sprawę morderstwa prywatnego detektywa.



„What It Feels Like for a Girl”



Byron wkracza w undergroundowy świat Nottingham, gdzie spotyka tancerkę Lady Die i razem z jej paczką poznaje zabawny i nieco chaotyczny świat brytyjskiej sceny klubowej wczesnych lat dwutysięcznych.



„Playing Nice”



Dwie pary odkrywają, że ich dzieci zostały zamienione tuż po narodzinach w szpitalu. Stają przed przerażającym dylematem: czy zatrzymać synów, których wychowali i pokochali, czy odzyskać swoje biologiczne dzieci?



„Atomic”



Kiedy przemytnik narkotyków Max i były islamski terrorysta JJ, spotykają się na pustyni w Północnej Afryce, rozpoczyna się brutalna duchowa przygoda, podczas której doświadczą najważniejszej misji swojego życia.



„Malice”



Podczas wakacji w Grecji uroczy korepetytor Adam zyskuje zaufanie bogatej rodziny, by później wkraść się w ich życie. Wkrótce ujawnia się jego mroczna natura.



„Miss Austen”



Opowieść o Cassandrze Austen, która po śmierci siostry Jane odkrywa sekretne listy, przenosząc się w przeszłość i konfrontując z własnymi poświęceniami.



„Atak w Londynie: Zabójstwo Jeana Charlesa de Menezesa”



Londynem wstrząsają zamachy terrorystyczne. Policja zabija niewinnego człowieka, jadącego do pracy.



„Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy”



Samolot rozbija się w dżungli z 10 osobami na pokładzie. Znaleziono 9 ciał, ale tylko 1 osoba zginęła w katastrofie - reszta została zamordowana.



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Droga do prawdy”



W wyniku eksplozji domu znika dziecko. Zaniepokojona sąsiadka łączy siły z prywatną detektywką, żeby je znaleźć. Kiedy zaczynają ujawniać sekrety i odkrywać wojskowy spisek, na sennych przedmieściach południowego Oksfordu rozpętuje się piekło.



„Lazarus”



Po osobistej stracie Lazarus zaczyna doświadczać niepokojących wydarzeń, których nie da się wytłumaczyć.



„Cel numer jeden”



Błyskotliwy młody matematyk jest bliski wielkiego przełomu, gdy tajemniczy wróg próbuje go powstrzymać. Próbując znaleźć odpowiedzi i walcząc o życie, łączy siły z agentką wywiadu i odkrywa niebezpieczny spisek.



„Skradzione dziecko”



Elisa pozwala córce Lucii na nocowanie u nowej przyjaciółki. Nazajutrz dziewczynka znika.



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem.



„Na całego”



Nowojorczanka po bolesnym rozstaniu przenosi się do Londynu, aby przeżyć prawdziwą miłość. Jednak zakochuje się w muzyku, który nie przypomina typowego bohatera romansu.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Tysiąc ciosów”



Dwóch przyjaciół z Jamajki przyjeżdża do Londynu i zostaje wciągniętych w półświatek East Endu.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



Katastrofa lotu Pan Am 103 z 21 grudnia 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i 11 mieszkańców Lockerbie. Dr Jim Swire, po stracie córki, walczy o prawdę i sprawiedliwość, odkrywając mroczne aspekty systemu.



„Na marginesie”



Policjant z małego miasteczka podejrzewa, że lokalna szkoła dla trudnej młodzieży i jej charyzmatyczna założycielka skrywają jakiś sekret.



„Tęsknię za tobą”



Detektyw Kat Donovan niespodziewanie spotyka w Internecie dawną miłość i zostaje wplątana w mroczny spisek.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Ród Guinessów”



Dublin, 1868 rok. Patriarcha rodu Guinnessów nie żyje, a jego czworo dzieci - z których każde skrywa swój mroczny sekret - bierze los browaru w swoje ręce.



„Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało. Czytaj też:

Najlepsze seriale na Prime Video. Tylko z oceną powyżej 7/10Czytaj też:

7 najmocniejszych seriali nordic noir. Od legend po nieodkryte perełki