„Łyknięty w trzy wieczory”. Widzowie zgodni: To najlepszy serial roku

„Strefa gangsterów” to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto kocha porządne seriale, a szczególnie dobre kino gangsterskie. Za sterami staje tu w roli reżysera sam Guy Ritchie („Dżentelmeni”, „Kryptonim U.N.C.L.E”., „Przymierze”, „Jeden gniewny człowiek”), który przyzwyczaił nas do wysokiego poziomu swoich produkcji. Twórcą serialu i scenarzystą jest Ronan Bennett („Dzień Szakala”). Współautorem scenariusza jest również Jezz Butterworth, który odpowiada także za inny serialowy hit – „Agencja”.

Serial jest produkcją oryginalną platformy SkyShowtime i zadebiutował w marcu 2025 roku, a po dwóch tygodniach od jego premiery ogłoszone zostało oficjalnie, że w związku z jego ogromną popularnością, zostaje przedłużony na drugi sezon.

„Jeden z najlepszych seriali tego roku”; „Kreacje Pierca Brosnana i Helen Mirren kosmos”; „Tak wyglądałaby Dynastia, gdyby Carringtonowie byli gangsterami”; „Jeden z najlepszych seriali gangsterskich ostatnich lat”; „Świetny gangsterski klimat”; „Brutalny, wulgarny, dużo zwrotów akcji”; „Mroczna i brutalna Gra o tron”; „Serial łyknięty w 3 wieczory. Wciągał, jak żaden inny w tym roku” – pisali o nim polscy widzowie.

O co tyle hałasu, czyli o czym jest „Strefa gangsterów”

„MobLand” to pełen emocji i zwrotów akcji serial o dwóch rywalizujących ze sobą londyńskich rodzinach, które prowadzą szemrane interesy na całym świecie. Harry Da Souza to człowiek od zadań specjalnych, który chroni gangsterskie imperium jednego z klanów, próbując zapobiec eskalacji konfliktu i totalnej wojnie gangów.

W obsadzie serialu MobLand zobaczycie takie gwiazdy jak: Tom Hardy („Motocykliści”), Pierce Brosnan („Śmierć nadejdzie jutro”), Paddy Considine („Ród Smoka”), Joanne Froggatt („Downton Abbey”), Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan, Emily Barber oraz Helen Mirren („1923”).

Pierwszy sezon serialu liczy 10 odcinków. Wszystkie obejrzycie wyłącznie na platformie SkyShowtime.

Czytaj też:

Najlepsze seriale na Prime Video. Tylko z oceną powyżej 7/10Czytaj też:

Każdy fan thrillerów powinien obejrzeć ten 6-odc. serial na Netflix. Skandynawska nowość