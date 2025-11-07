Na HBO Max wpadł dziś głośny film. Uwielbiamy tę aktorkę

Na samą myśl o tobie to ekranizacja wydanej w 2017 roku powieści o tym samym tytule, autorstwa Robinne Lee. Film opowiada historię miłości Solène, samotnej matki, i Hayesa, wokalisty popularnego boysbandu. W rolę Solène wcieliła się Anne Hathaway („Diabeł ubiera się u Prady”, „Pamiętnik księżniczki”, „Miłość i inne używki”, „Interstellar”), a wokalistę zespołu August Moon zagrał Nicholas Galitzine („Red, White & Royal Blue”, „Purpurowe serca”).

Nowa komedia romantyczna od dziś na HBO Max. O czym jest?

„Na samą myśl o tobie” to współczesna love story. Solène (Anne Hathaway), 40-letnia samotna matka wdaje się w gorący romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (Nicholas Galitzine), wokalistą najbardziej popularnego boysbandu na świecie — August Moon.

Solène i Hayse niespodziewanie poznają się na festiwalu muzycznym Coachella. Między nimi od razu iskrzy i pojawia się niezaprzeczalna chemia. Jednak szczęście nie trwa długo… status Hayesa jako supergwiazdy jest ogromnym wyzwaniem dla ich związku. Solène szybko odkrywa, że życie w świetle reflektorów i sławy ukochanego może być bardziej wymagające, niż początkowo zakładała.

Film jest dostępny do obejrzenia także dla subskrybentów Prime Video.

Czytaj też:

Trudno uwierzyć, że ma 67 lat! Ulubienica Polaków znów na ekranieCzytaj też:

Zwiastun „Wujowego dworu” rozkłada na łopatki. Komedia roku?