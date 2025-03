20 książek, które musisz przeczytać przed śmiercią. Lista prestiżowego wydawnictwa

Są książki, które bawią, wzruszają i dostarczają chwilowej rozrywki, ale są też takie, które zmieniają sposób myślenia, poszerzają horyzonty i zostają w pamięci na zawsze. To właśnie one mają moc kształtowania światopoglądu, inspirowania do działania i dostarczania niezapomnianych emocji. Penguin Random House, jedno z największych i najbardziej wpływowych wydawnictw na świecie, postanowiło stworzyć listę 20 książek, które każdy powinien przeczytać przynajmniej raz w życiu.

Eksperci wydawnictwa wyselekcjonowali tytuły, które na przestrzeni lat ukształtowały literaturę i wpłynęły na sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość. Znajdziemy tu zarówno ponadczasowe klasyki, jak i nowsze pozycje, które już zdobyły status kultowych. To lektury, które zmieniają czytelników, prowokują do refleksji i pozostają aktualne mimo upływu lat. Jeśli zastanawiasz się, jakie książki naprawdę warto przeczytać przed śmiercią, ta lista może stać się świetnym przewodnikiem.

Oto 20 wyjątkowych tytułów, które powinny znaleźć się na twojej liście „must-read” – książki, które inspirują, uczą i zostają w sercu na zawsze.

20 książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią. Lista Penguin Random House

„Duma i uprzedzenie” – Jane Austen



Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć odpowiedniego męża na prowincji.



„Biblioteka o Północy” – Matt Haig



Kiedy śmierć kota okazuje się kroplą, która przepełnia czarę, Nora postanawia rozstać się z tym światem i... trafia do Biblioteki o Północy. Otrzymuje możliwość nowego życia i dokonania innych niż dotąd wyborów – może wybrać inny kraj zamieszkania, uratować związek z narzeczonym, zrealizować marzenie o zostaniu glacjolożką. Każdy taki wybór to nowa przygoda, w trakcie której Nora musi odkryć, co tak naprawdę składa się na satysfakcjonujące życie.



„Bracia Karamazow” – Fiodor Dostojewski



Ostatnia, najdojrzalsza i powszechnie uważana za najważniejszą powieść Fiodora Dostojewskiego. Opowiada historię ojcobójstwa, w którą w różny sposób zamieszani są trzej synowie zamordowanego. Każdy z nich, dręczony poczuciem winy, stara się znaleźć swoje miejsce w mrocznym świecie Karamazowów.



„Rok magicznego myślenia” - Joan Didion



Joan Didion, słynna amerykańska pisarka i dziennikarka, przygląda się najbardziej granicznym doświadczeniom w swoim życiu – śmierci męża i chorobie córki.



„Między światem a mną” – Ta-Nehisi Coates



Poruszająca książka o ojcostwie w kraju, który sprzysiągł się przeciwko swoim dzieciom. Co znaczy być ojcem, kiedy się wie, że nie można swojego dziecka ochronić? Gdy ceną życia we własnym kraju i na własnych ulicach, jest władza nad ciałem? Gdy każdego dnia przedstawiciele twojego rządu mogą bez żadnej przyczyny zabrać twojego syna i odebrać mu ciało: skazać je na ból, na poniżenie i wreszcie na śmierć? Co znaczy być ojcem, gdy ciało twojego dziecka jest ciałem czarnoskórego nastolatka, a twoim krajem są Stany Zjednoczone Ameryki?



„Tajemna historia” – Donna Tartt



Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników.



„Miłość w czasach zarazy” – Gabriel García Márquez



Jest to historia uczucia niewydarzonego bękarta i poety Florentino Arizy oraz trzeźwej, rozsądnej Ferminy Dazy, spełniającego się po półwieczu oczekiwania. Oboje przechodzą przez wszystkie kręgi miłości - młodzieńcze zadurzenie, małżeństwo z rozsądku, szalone namiętności, miłości idealizowane i ulotne pragnienia cielesne.



„Najbardziej niebieskie oko” – Toni Morrison



Największym marzeniem jedenastoletniej Pecoli Breedlove jest posiadanie niebieskich oczu jak pozostałe amerykańskie jasnowłose dzieci. Dziewczynka wierzy, że jeśli jej oczy zmienią kolor, zyska akceptację rówieśników i nikt nie będzie zwracał uwagi na jej kolor skóry.



„Nigdzie indziej” – Tommy Orange



Nigdzie indziej to wielopokoleniowa opowieść o przemocy i regeneracji, pamięci i tożsamości, jak również pięknie i rozpaczy, które wplecione są w dzieje rdzennych mieszkańców Ameryki Tommy Orange opowiada historię dwunastu postaci, z których każda ma swoje powody, by wybrać się na wielki zjazd plemienny w Oakland.



„Drużyna Pierścienia” – J.R.R. Tolkien



W zamierzchłych czasach kowale elfów wykuli Pierścienie Mocy. Lecz Mroczny Władca, stworzył w tajemnicy Jedyny Pierścień, napełniając go swą potęgą, aby rządził pozostałymi. Ale Pierścień zniknął i przepadł gdzieś w Śródziemiu. Minęło wiele wieków, zanim się odnalazł i trafi ł w ręce hobbita, którego przeznaczeniem stała się wędrówka do Krainy Cienia, by zniszczyć Jedyny Pierścień.



„10 grudnia” – George Saunders



Eksperymenty na więźniach, skutki wojennej traumy, próba spisania własnej historii. Każdy z bohaterów George’a Saundersa to zwykły-niezwykły człowiek próbujący znaleźć własną drogę w osaczającej, lepkiej rzeczywistości.



„Okruchy dnia” – Kazuo Ishiguro



Stevens to kamerdyner idealny, stawiający ponad wszystko lojalność wobec chlebodawcy i perfekcyjne wypełnianie obowiązków. Właśnie temu podporządkowuje całe swoje życie.

Po latach pracy w Darlington Hall, kiedy rezydencja jest już owiana złą sławą z powodu pronazistowskich sympatii jej właściciela, Stevens wybiera się w podróż, aby namówić do powrotu dawną gospodynię, pannę Kenton. Przemierzając Anglię, wspomina przeszłość i nieuchronnie musi dojść do wniosku, że zadowalając się namiastką życia, stracił szansę na miłość i szczęście.



„Rozmyślania” – Marek Aureliusz



Forma jego dialogu z samym sobą o sprawach najważniejszych – o dobru, szczęściu i poszukiwaniach sensu życia.



„W poszukiwaniu istoty czasu” – Ruth Ozeki



Niesamowita powieść, w której przeplatają się ze sobą dwie całkowicie inne, lecz równie ciekawe narracje. Za pomocą słów zapisanych w dzienniku oraz japońskich listach połączą się losy szesnastoletniej uczennicy z Japonii, Nao, oraz Ruth, powieściopisarki żyjącej w Kanadzie.



„Sekretne życie pszczół” – Sue Monk Kidd



Pachnąca miodem, ciepła, wzruszająca i przerażająca zarazem opowieść o konfliktach na tle rasowym i kobiecej przyjaźni ponad podziałami. Lily jest biała, ma 14 lat, oschłego, agresywnego ojca i olbrzymie poczucie winy. Przed dziesięcioma laty przez przypadek zastrzeliła swoją matkę. Spokój pomagają jej odzyskać, noszące imiona letnich miesięcy, czarnoskóre mieszkanki pewnej pasieki w Tiburon, gdzie Lily trafia, jadąc śladami mamy. Ale nawet ten niezwykły azyl, gdzie pszczoły wiodą swoje sekretne życie, nie chroni przed światem zewnętrznym.



„Nieoswojona ziemia” – Jhumpa Lahiri



Zbiór ośmiu obyczajowo-psychologicznych opowiadań osadzonych w środowisku Bengalczyków zmuszonych do życia w Stanach Zjednoczonych. W tytułowym opowiadaniu laureatka Nagrody Pulitzera analizuje emocjonalną i mentalną przepaść pomiędzy starszym, wychowanym w tradycyjnej kulturze pokoleniu, a ludźmi, którzy dorastali na Zachodzie.



„Kafka nad morzem” – Haruki Murakami



Piętnastoletni Kafka ucieka z domu przed klątwą ojca na daleką wyspę Shikoku. Niezależnie od niego podąża tam autostopem pan Nakata, staruszek analfabeta umiejący rozmawiać z kotami oraz młody kierowca z końskim ogonem lubiący hawajskie koszule. Ojciec Kafki zostaje zamordowany i wszystkich trzech poszukuje policja. Po spotkaniach z zakochaną w operach Pucciniego kotką Mimi, Johnniem Walkerem i innymi fantastycznymi postaciami bohaterowie trafiają w końcu do tajemniczej prywatnej biblioteki, w której czas się zatrzymał. Nocami odwiedza ją duch młodziutkiej dziewczyny w niebieskiej sukience.



„Chłopiec z latawcem” – Khaled Hosseini



Afganistan, lata 70. Dwunastoletni Amir, syn zamożnego Pasztuna z Kabulu, wychowuje się w domu bez kobiet. By zyskać uznanie w oczach ojca, chce wygrać zawody latawcowe. Pomaga mu w tym starszy o rok Hasan, służący i towarzysz zabaw. Amir jest świadkiem napadu na Hasana przez bandę miejscowych chłopaków. Z tchórzostwa i wyrachowania Amir nie staje w obronie Hasana, a nawet doprowadza do sytuacji, w której Hasan musi opuścić ich dom. Ćwierć wieku później dorosły Amir mieszka w USA, gdzie po wkroczeniu wojsk radzieckich do Afganistanu wyemigrował wraz z ojcem. Nie opuszcza go poczucie winy, świadomość własnej zdrady. Los daje mu szansę, by dokonać zadośćuczynienia.



„Żona kuchennego boga” – Amy Tan



Winnie, Chinkę od lat mieszkającą w San Francisco, i jej urodzoną w Ameryce córkę, Pearl, dzieli pokoleniowa i emocjonalna przepaść. Obie kobiety mają swoje tajemnice, z których boją się sobie zwierzyć. Pearl jest ciężko chora, o czym nie informuje matki, niepewna jej reakcji. Winnie zaś boryka się z brzemieniem zatajonej przed córką przeszłości. Przychodzi jednak moment, gdy dalsze ukrywanie prawdy staje się niemożliwe.



„Bóg rzeczy małych” – Arundhati Roy



Odznaczająca się kunsztowną narracją, głęboko poruszająca historia o miłości i śmierci, szaleństwie i nadziei, radości i utraconym dzieciństwie to prawdziwe arcydzieło liryzmu.

Czym jest Penguin Random House?

Penguin Random House to największe i najbardziej wpływowe literackie wydawnictwo anglojęzyczne na świecie. Powstało w 2013 roku w wyniku połączenia dwóch gigantów branży – Penguin Group i Random House. Firma publikuje książki w różnych gatunkach, od literatury pięknej i non-fiction po książki dla dzieci i poradniki.

Wydawnictwo działa globalnie, mając swoje oddziały w wielu krajach, i współpracuje z wieloma cenionymi autorami, takimi jak Toni Morrison, Anne Rice, Julia Child czy Kazuo Ishiguro. Jest również liderem na rynku e-booków i audiobooków, a jego publikacje regularnie trafiają na listy bestsellerów.

