„Resortowy pajac”. Kurska ostro o Wojewódzkim

Konflikt między Kubą Wojewódzkim a Jackiem Kurskim nabiera tempa. Po kolejnych przytykach showmana w stronę byłego prezesa TVP do akcji wkroczyła żona Jacka Kurskiego, Joanna Kurska. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych nie szczędziła mocnych słów pod adresem dziennikarza.

Kuba Wojewódzki nie odpuszcza Kurskim

Ostatnio gościnią podcastu „WojewódzkiKędzierski” była aktorka Annę Muchę. Podczas rozmowy Kuba Wojewódzki, nie omieszkał zadać kontrowersyjnego pytania. Tematem stał się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, wydarzenie, które od tygodni rozgrzewa polskie media.

„Ania, gdybyś mogła, to pojechałabyś na ten ślub?” – zapytał Wojewódzki. „Prawdopodobnie tak” – odpowiedziała aktorka. Wtedy prowadzący od razu wtrącił, że na imprezie obecny był Jacek Kurski, były prezes TVP z czasów rządów PiS. Zaczął wyliczać jego polityczne decyzje i dopytywać Muchę, czy nie uważa, że to „wykluczające towarzystwo”.

Aktorka zachowała spokój. „Rozumiem, dlaczego tam był” – odparła. „A to powiedz mi, dlaczego tam był” – dociekał dziennikarz. „Był partnerem, jest partnerem Joanny Kurskiej, która jest z kolei dobrym duchem Kaśki i Maćka” – wyjaśniła Mucha. W odpowiedzi Wojewódzki posunął się do porównania, które wywołało konsternację: „Czyli jakby się przyjaźnili z żoną Pinocheta i Pinochet by przyjechał na to wesele, też byś powiedziała, ok, to jest osoba towarzysząca?”.

Na tym jednak showman nie poprzestał. W swoim felietonie dla tygodnika „Polityka” znów nawiązał do obecności Kurskich na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. „Tematem tygodnia, miesiąca, roku, a może nawet dekady, był ślub i wesele Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, na którym bawił się Jacek Kurski wraz z małżonką. Sprytny ruch. Dobrze mieć blisko kogoś, kto umie unieważniać małżeństwa” – napisał Wojewódzki, po raz kolejny kpiąc z byłego szefa Telewizji Polskiej.

Joanna Kurska: Boli, że nie dostał zaproszenia

Tym razem na słowa Wojewódzkiego zareagowała Joanna Kurska. Jej odpowiedź nie pozostawia wątpliwości, że ma dość medialnych uszczypliwości. W emocjonalnym poście zamieszczonym w sieci bez ogródek i w mocnych słowach zaatakowała dziennikarza.

„Widzę, że hejterzy w Polsce spać nie mogą. Wojewódzkiego boli, że nie dostał zaproszenia na ślub roku, a jak nie tańczy się z radości, to się wyje z zazdrości i podczepia jak glon do okrętu pod wydarzenie, by się klikało” – napisała była szefowa „Pytania na śniadanie”. I dodała jeszcze ostrzej: [...] „Tak szczerze, nie wyobrażam sobie siedzieć przy jednym stole z resortowym pajacem, który przekręcił z Palikotem ludzi na miliony, z prawomocnym wyrokiem na koncie i tapirem na głowie”.

instagramCzytaj też:

Kuba Wojewódzki kąsa po odejściu z teatru. „Jak w hotelu z pluskwami”Czytaj też:

Anna Mucha zabrała głos po występie u Wojewódzkiego. Padły mocne słowa