Trudno uwierzyć, że ma 67 lat! Ulubienica Polaków znów na ekranie

Uznany reżyser Michael Showalter („I tak cię kocham”, „Na samą myśl o tobie”, „Oczy Tammy Faye”) przewraca do góry nogami schemat tradycyjnych świątecznych filmów, koncentrując się na historii głowy rodziny, z fabułą, która przemówi do każdego, kto kiedykolwiek czuł się przytłoczony podczas świąt. Twórca w pełnej ciepła, świeżej odsłonie klasycznych filmów świątecznych, przypomina nam o prawdziwych, niedocenianych bohaterach tego okresu – mamach.

„Co.Za.Radość”.. Nowa komedia w sieci z Michaelle Pfeiffer w głównej roli!

„Co.Za.Radość”. to film z gwiazdorską obsadą, przedstawiający kochającą, nieco dysfunkcyjną rodzinę. Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) jest spoiwem, które co roku w czasie świąt trzyma w ryzach swoją chaotyczną, ale kochającą się rodzinę. Od perfekcyjnie udekorowanych pierniczków po starannie zapakowane prezenty – nikt nie przebije w tym Claire. Jednak w tym roku, po zaplanowaniu dla rodziny wyjątkowej wycieczki, bliscy popełniają fatalny błąd… przez pomyłkę zostawiają ją samą w domu. Zmęczona, sfrustrowana i niedoceniona, Claire wyrusza na własną spontaniczną przygodę. Podczas gdy jej rodzina gorączkowo próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwany urok świąt, które wymknęły się spod kontroli.

W rolach głównych występują: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria oraz Joan Chen.

W ścieżce dźwiękowej filmu widzowie usłyszą nową, oryginalną piosenkę Shake The Snow Globe (z filmu Co.Za.Radość.) (Amazon Music Original) od zdobywczyni nagrody GRAMMY Gwen Stefani, która idealnie uzupełni świąteczną playlistę.

Film „Co.Za.Radość”. zadebiutuje na Prime Video 3 grudnia.

