Nowa skandynawska serialowa perełka? Gwiazdor „Gry o tron” w mocnym zwiastun

Do stworzenia scenariusza inspirację stanowiły prawdziwe wydarzenia z życia reżysera Kaspara Munka („The Rain”), laureata Duńskich Nagród Filmowych. W główne role wcielili się Pilou Asbæk („Gra o tron”, „Zabójcy bażantów”, „Aquaman i Zaginione Królestwo”) oraz Iben Hjejle („The Rain”, „Przeboje i podboje”).

„Secrets” – mocny serial, który poruszy każdego

Serial „Secrets” to poruszająca i burzliwa historia rodzeństwa zmagającego się z demonami przeszłości.

Mads ma kochającą rodzinę i stałą pracę w jednym z kopenhaskich liceów, w którym uczy muzyki. Jest również członkiem zespołu rockowego, który nadal tworzy, choć nie występował przed publicznością od kilku lat. Oprócz pasji do muzyki po ojcu odziedziczył też stare pianino. To jednak niejedyne hobby mężczyzny. Od czasu do czasu lubi zanurzyć się w otchłań pełną alkoholu, narkotyków i prostytutek. Z czasem jego uzależnienia przejmują nad nim kontrolę, przez co zaniedbuje codzienne obowiązki i pozwala sobie na coraz więcej. Gdy ukrywane aktywności Madsa wymykają się spod kontroli, szuka on wsparcia u starszej siostry Evy, która od dziecka ratuje go z wszelkich opałów.

Eva to spełniona żona i matka. Pracuje w małej firmie architektonicznej założonej przez zmarłego ojca. Jest na tyle zdeterminowana, by utrzymać ją na powierzchni, że wdaje się w romans, co ma umożliwić jej wygranie przetargu na zaprojektowanie siedziby jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Jednocześnie cały czas stara się wspierać swojego wiecznie dryfującego przez życie brata – ukrywa jego skłonności do imprez oraz po raz kolejny pożycza pieniądze. Mieszkający w tym samym bloku Mads coraz bardziej przekracza jej granice i nie zważa na to, że Eva może mieć też problemy, w wyniku których coraz bardziej traci kontrolę nad własnym życiem.

Pierwsze dwa odcinki serialu „Secrets” pojawią się 10 listopada na kanale Viaplay Filmy i Seriale. W każdy poniedziałek emitowane będą kolejne dwa. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal + oraz Play.

