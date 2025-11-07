Co oglądać czekając na nowy sezon „The Pitt”? Podobne seriale

„The Pitt” od premiery w styczniu 2025 roku stał się ogólnoświatowym fenomenem. Produkcja oryginalna HBO Max jest w czołówce wielu zestawień najlepszych seriali ostatnich miesięcy i została doceniona przez krytyków i widzów, którzy już nie mogą doczekać się kolejnego sezonu tej opowieści. Na drugą odsłonę hitu przyjdzie nam jeszcze chwilkę poczekać – premiera zaplanowana jest na styczeń 2026 roku. Jeżeli szukacie czegoś, co możecie obejrzeć w międzyczasie, mamy dla was kilka propozycji, które mogą wypełnić pustkę po „The Pitt” – zarówno klimatem, jak i tematyką.

Jeśli urzekł was mroczny, niepokojący nastrój, świetnie napisane postaci i powolne budowanie napięcia, koniecznie sprawdźcie te serie.

Co oglądać, gdy brakuje Ci „The Pitt”? Serialowe klimaty, które wciągną równie mocno

„The Bear”



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



„The Knick”



Początek XX wieku, Szpital Knickerbocker. Zespół młodych lekarzy wprowadza pionierskie metody, w czasach kiedy nie było antybiotyków.



„Ostry dyżur”



Historia lekarzy pracujących w County General, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.



„Dr House”



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.



„Code Black: Stan krytyczny”



Lekarze ze szpitala LA County codziennie mierzą się z krytycznym stanem pacjentów.



„Grey's Anatomy: Chirurdzy”



Opowieść o życiu lekarzy pracujących w Seattle Grace, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.



„Szpital New Amsterdam”



Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja – dla dobra pacjentów.



„Puls”



Rezydenci SOR-u borykają się z problemami zawodowymi i osobistymi, a ich szpitalem wstrząsa oskarżenie o molestowanie seksualne, co do którego zdania są podzielone.



„Rezydenci”



Młody idealistyczny lekarz rozpoczyna praktykę pod opieką rezydenta, który uczy go zachowania dystansu do pracy i związanych z nią licznych rozczarowań.



„Doc”



Po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie.



„Pięć dni w szpitalu Memorial”



Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, do których doszło podczas huraganu Katrina. Kiedy nadeszła powódź, padło zasilanie, a nad miasto nadciągnęła fala upałów, wyczerpani pracownicy szpitala w Nowym Orleanie musieli podejmować ważne i dramatyczne decyzje.



„Szpital Lenox Hill”



Od porodu po operację mózgu – ten serial dokumentalny przedstawia z bliska pracę czterech ratujących życie ludzkie lekarzy z nowojorskiego szpitala Lenox Hill.Czytaj też:

Polski serial już jest w TOP 4 najlepszych tego roku. „Człowiek milczy ze szczęką przy podłodze”Czytaj też:

„Łyknięty w trzy wieczory”. Widzowie zgodni: To najlepszy serial roku