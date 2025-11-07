Nowy hit TVN. Zakochani na bezludnej wyspie

Już wkrótce TVN zaprezentuje nowy, międzynarodowy format randkowy „Skok na głęboką wodę” – odważny eksperyment społeczny twórców światowego fenomenu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. To propozycja dla widzów spragnionych prawdziwych emocji, autentyczności i odrobiny szaleństwa.

„Skok na głęboką wodę” wkrótce w TVN

Program, znany na świecie jako „Stranded on Honeymoon Island”, odniósł ogromny sukces w dziesięciu krajach – od Belgii, przez Wielką Brytanię i Australię, aż po Niemcy i Szwecję. Teraz czas na polską wersję, którą na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery realizuje Golden Media Polska.

Format powstał w kopenhaskim studiu Snowman Productions, należącym do Seven.One Studios – tej samej firmy, która stworzyła globalny hit „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Polska adaptacja ma nie tylko przyciągnąć widzów szukających rozrywki, ale też poruszyć ich refleksją nad współczesnymi relacjami.

Miłość na bezludnej wyspie. Próba charakteru i zaufania

„Skok na głęboką wodę” to więcej niż randkowe reality show. To test emocji, zaufania i prawdy o sobie. Uczestnicy – pięć dopasowanych przez ekspertów par – poznają się dopiero podczas intymnej ceremonii, w trakcie której składają sobie osobiste przysięgi. Choć wcześniej mieli okazję uczestniczyć w speed datingu, nie wiedzą, kto ostatecznie został dla nich wybrany.

Zaraz po ceremonii trafiają na bezludną plażę, gdzie przez trzy tygodnie będą zdani wyłącznie na siebie – bez telefonu, internetu i luksusów. Co kilka dni otrzymują skrzynię z podstawowymi produktami oraz niespodziankami, które mogą pomóc lub... wystawić ich relację na próbę. Jeśli jedno z nich uzna, że nie chce kontynuować wspólnej przygody, może odpalić flarę ratunkową – symboliczny gest zakończenia związku i opuszczenia programu. Po powrocie do cywilizacji każda para zdecyduje, czy chce kontynuować relację, czy rozstać się na dobre.

Samotność nowego pokolenia

Nowy format TVN wpisuje się w dyskusję o współczesnych relacjach. Mimo że świat nigdy nie był bardziej połączony, coraz więcej ludzi czuje się samotnych. W Polsce aż 8 milionów osób to single, a 68 proc. Polaków deklaruje, że doświadcza samotności.

„Skok na głęboką wodę” zrywa z powierzchownością aplikacji randkowych i relacji opartych na szybkich decyzjach. W programie nie ma miejsca na filtry, lajki i pozory. Uczestnicy muszą zbudować relację od zera – tylko rozmawiając, współpracując i ucząc się siebie nawzajem w warunkach dalekich od komfortu. Zero social mediów. Zero presji. Zero wygód. Tylko dwoje ludzi sam na sam z naturą i prawdą o sobie.

„Skok na głęboką wodę” zadebiutuje tej wiosny w TVN i ma szansę stać się jednym z najbardziej emocjonujących programów sezonu – połączeniem romantyzmu, przygody i psychologicznego wyzwania.

