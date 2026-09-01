Przeczytaliśmy i polecamy: 5 nowych perełek książkowych

Szukasz książki, która wciągnie cię od pierwszych stron i zostanie w pamięci na dłużej? Wybraliśmy 5 nowych perełek, które ostatnio przeczytaliśmy i które naprawdę warto mieć na radarze. Oto nasze rekomendacje.

5 polecajek książkowych. Pochłoniesz te nowe perełki

„Na zawsze Manderley. Życie Daphne du Maurier” – Tatiana de Rosnay



Wnikliwa, fascynująca i napisana z literackim rozmachem biografia jednej z najważniejszych pisarek XX wieku, wszechstronnej mistrzyni suspensu, muzy Alfreda Hitchcocka i ulubionej autorki Stephena Kinga. Tatiana de Rosnay, autorka bestsellera Klucz Sary i akademiczka specjalizująca się w angielskiej literaturze, składa hołd Daphne du Maurier, której książki przeczytała jako trzynastolatka i zafascynowana nimi, sama zapragnęła zostać pisarką – podobnie jak całe pokolenia innych twórców. Na zawsze Manderley to zaskakujący i czuły portret artystki stworzony przez drugą artystkę, udowadniający, że życie prywatne autorki Rebeki było równie tajemnicze i pełne dramatyzmu jak tworzona przez nią fikcja. De Rosnay barwnie odtwarza dzieciństwo du Maurier, okres jej nastoletniego buntu i lata pisarskiego rozwoju, a następnie skupia się na zawiłościach jej życia uczuciowego, nieskończonej pasji do malowniczej Kornwalii oraz niepozbawionej goryczy i żalu starości. Z kart tej wysmakowanej literacko biografii wyłania się obraz intrygującej, pełnej sprzeczności i poczucia dumy kobiety, która stała się niezwykle popularną i za późno docenioną przez krytykę pisarką.



„Zapiski o twoim zniknięciu” – Alison Espach



Lato poprzedzające ósmą klasę Sally Holt zaczyna się wspaniale. Przepełnione jest rodzinnymi wypadami na plażę i popołudniami spędzonymi nad miejskim basenem, gdzie wraz ze starszą siostrą Kathy ukradkiem podziwiają Billy’ego Barnesa, pracującego w barze. Chłopak – wschodząca gwiazda koszykówki – jest nieustającym źródłem westchnień obu dziewcząt, a ich fascynacja nim to jedna z niewielu rzeczy, które łączą, coraz bardziej różniące się, siostry. Pod koniec lata Billy i Kathy są parą – to szczęśliwy splot wydarzeń, który kończy się tragedią. Akcja powieści rozgrywa się na przestrzeni piętnastu lat i prowadzona jest z perspektywy Sally, która zwraca się do Kathy przed, w trakcie i po jej śmierci. To zarówno zapierająca dech w piersiach historia miłosna, jak i ironiczna, przenikliwa opowieść o dojrzewaniu, pokazująca, jak ludzie, których kochamy najbardziej, kształtują nasze życie długo po ich odejściu.



„Niewidzialna doktryna. Tajna historia neoliberalizmu” – George Monbiot, Peter Hutchison



Niewidzialna doktryna to błyskotliwa, bezkompromisowa analiza neoliberalizmu – dominującej ideologii naszych czasów, która przenika każdy aspekt współczesnego świata. George Monbiot i Peter Hutchinson odsłaniają kulisy tej doktryny, pokazując, jak z radykalnej idei lat 30. XX wieku przekształciła się ona w niekwestionowaną normę, wpływając na politykę, gospodarkę, media i codzienne wybory milionów ludzi.



„Bóg lasów” – Liz Moore



Kiedy znika trzynastoletnia Barbara, nikt nie słyszy jej krzyku. Dziewczynka nie jest zwykłą nastolatką – jako córka Van Laarów, właścicieli obozu i najbardziej wpływowej rodziny w regionie, wzbudza ciekawość i zazdrość otoczenia. Gorączkowe poszukiwania prowadzi cała lokalna społeczność. Jednak mijają godziny, potem dni, a po Barbarze nie ma śladu. To nie pierwsza taka tragedia na terenie Camp Emerson. Czternaście lat wcześniej zniknął starszy brat Barbary. Nigdy się nie odnalazł. Czy to przypadek, że w tym samym czasie z więzienia ucieka seryjny morderca Jacob Sluiter? Dokładnie ten sam, który przed laty terroryzował okolicę… W śledztwo angażuje się młoda policjantka Judy Luptack. Stopniowo odkrywa sieć tajemnic i napięć między rodziną Van Laarów, mieszkańcami miasteczka i pracownikami obozu. Czy zdoła poznać prawdę o tym, co wydarzyło się wtedy, i odkryć, co dzieje się teraz?



„Demon Copperhead” – Barbara Kingsolver



Demon Copperhead przychodzi na świat w starej przyczepie, u podnóża Appalachów. Nie ma nic, poza odziedziczonymi po zmarłym ojcu rudymi włosami i urodą oraz zjadliwym dowcipem i nieposkromionym wręcz darem przetrwania. W jego krwi buzuje przekazywany przez pokolenia gniew górniczych rodzin z Appalachów zdradzonych przez państwo i przez elity. W tym świecie na Demona czekają tylko zaniedbane szkoły, opieka zastępcza, uzależnienia, zgubne miłości i druzgoczące straty. Ale w jego opowieści jest też iskierka nadziei i humor, który skruszy nawet najtwardsze serca. Czy ten niepokorny chłopiec to współczesne wcielenie dickensowskiego Davida Copperfielda? Barbara Kingsolver przenosi tę wiktoriańską powieść w realia współczesnego amerykańskiego Południa i posyła Demona w epicką podróż – równie brutalną, co wspaniałą. I tak jak Charles Dickens wierzy, że dobrze opowiedziana historia może odmienić rzeczywistość. Czytaj też:

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