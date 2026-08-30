Zanim sięgniesz po seriale, przeczytaj te 5 książek. To klasyka kryminału

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z literaturą kryminalną, nie musisz od razu przekopywać całej biblioteki. Istnieje kilka klasycznych powieści, które przez lata wyznaczały kierunek kolejnym autorom i do dziś potrafią skutecznie wciągnąć czytelnika w świat zagadek, zbrodni i podejrzanych bohaterów.

Dobra powieść detektywistyczna wymaga od czytelnika uwagi i umiejętności łączenia pozornie niepasujących do siebie faktów. To właśnie dlatego kryminały od ponad wieku nie tracą popularności. Jeśli chcesz zacząć od klasyki, te pięć tytułów będzie dobrym punktem wyjścia.

5 książek, od których warto zacząć przygodę z kryminałem. To klasyka nie bez powodu

„Głęboki sen” Raymond Chandler



Jeśli mowa o klasycznym kryminale noir, trudno znaleźć lepszy początek niż prywatny detektyw Philip Marlowe. W „Głębokim śnie” Raymonda Chandlera bohater zostaje wynajęty przez generała Sternwooda, aby zająć się sprawą szantażu dotyczącego jego młodszej córki.

To jednak dopiero początek znacznie bardziej skomplikowanej historii. Marlowe szybko trafia do świata pełnego moralnie niejednoznacznych postaci, przestępców i femme fatale. Kolejne wydarzenia przynoszą niespodziewane zwroty akcji, a detektyw stopniowo odkrywa rozmiary przestępczej intrygi.

Szczególną rolę odgrywa tu samo Los Angeles, przedstawione niemal jak żywy organizm, który wciąga swoich mieszkańców coraz głębiej w świat korupcji i zepsucia. „Głeboki sen” pozostaje nie tylko kryminałem, ale również opowieścią o złożoności ludzkiej natury.



„Morderstwo w Orient Expressie” Agatha Christie



Trudno mówić o klasyce kryminału bez wspomnienia Agathy Christie. „Morderstwo w Orient Expressie” należy do najbardziej rozpoznawalnych powieści z Herkulesem Poirot.

Kiedy amerykański biznesmen Samuel Ratchett zostaje zamordowany podczas podróży, pociąg zostaje unieruchomiony przez śnieg. Poirot rozpoczyna śledztwo, mając do dyspozycji zamkniętą przestrzeń i grupę pasażerów, z których każdy może być podejrzanym.

Siłą powieści jest nie tylko sama zagadka, lecz także sposób, w jaki Poirot dochodzi do rozwiązania. Detektyw analizuje kolejne poszlaki z charakterystyczną precyzją, a czytelnik może próbować wyprzedzić go w rozwiązywaniu sprawy.

Powieść doczekała się licznych ekranizacji, ale literacki pierwowzór pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla gatunku.



„Pies Baskerville’ów” Arthur Conan Doyle



Sherlock Holmes jest jednym z najbardziej znanych detektywów w historii literatury, a spośród czterech powieści Arthura Conana Doyle’a z jego udziałem szczególną popularnością cieszy się „Pies Baskerville’ów”.

Holmes i Watson zajmują się legendą dotyczącą tajemniczego psa, który ma prześladować rodzinę Baskerville’ów. Bohaterowie próbują ustalić, czy za historią o nadprzyrodzonej klątwie rzeczywiście kryje się siła nie z tego świata, czy może odpowiedź jest znacznie bardziej przyziemna.

Powieść łączy kryminalną zagadkę z atmosferą grozy. Dynamiczna akcja i narastające napięcie sprawiły, że historia wielokrotnie trafiała na ekran, między innymi w produkcjach takich jak „Sherlock” i „Elementary”.



„Księżycowy kamień” Wilkie Collins



„Księżycowy kamień” zajmuje szczególne miejsce w historii kryminału. Powieść Wilkiego Collinsa jest często uznawana za jedną z pierwszych współczesnych powieści detektywistycznych.

Historia rozpoczyna się od kradzieży bezcennego, a według niektórych również przeklętego indyjskiego klejnotu. Przedmiot trafia w ręce Rachel Verinder, a sprawą zaczyna zajmować się sierżant Cuff.

Nietypowe jest jednak to, że prawdziwą bohaterką powieści pozostaje Rachel, a nie prowadzący śledztwo detektyw. Collins zastosował również wielogłosową narrację. Historię poznajemy z perspektywy kilku osób, dzięki czemu kolejne relacje pozwalają stopniowo odsłaniać tajemnicę.

„Księżycowy kamień” wywarł znaczący wpływ na późniejszych autorów kryminałów, w tym Arthura Conana Doyle’a i Agathę Christie. Do dziś pozostaje jednym z ważnych klasyków gatunku.



„Sokół maltański” Dashiell Hammett



San Francisco, prywatny detektyw, tajemnicza statuetka i grupa ludzi gotowych zrobić niemal wszystko, by ją zdobyć. „Sokół maltański” Dashiella Hammetta to kolejna pozycja, która pomogła ukształtować klasyczny kryminał.

Głównym bohaterem jest Sam Spade, detektyw z San Francisco poszukujący tytułowej statuetki. Na jego drodze pojawiają się kolejni przestępcy oraz Brigid O’Shaughnessy, kobieta, której intencje trudno jednoznacznie rozpoznać.

Hammett zastosował charakterystyczny, oszczędny styl. Autor nie prowadzi czytelnika przez długie monologi wewnętrzne, lecz pozwala, aby zagadka rozwijała się przede wszystkim poprzez działania i rozmowy bohaterów.

„Sokół maltański” stał się jednym z fundamentów gatunku i pozostaje dobrym wyborem dla każdego, kto chce poznać korzenie klasycznego kryminału. Czytaj też:

Bestsellerowe thrillery lat 2000. Wpadły także na Netflix, HBO Max i Prime Video Czytaj też:

Powraca wybitny thriller, który zgarnął komplet nagród. Zamiast emerytury – krwawy odwet!