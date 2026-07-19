To najlepszy kryminał ostatnich 20 lat. Ten tytuł właśnie trafił na szczyt rankingu

Portal Collider opublikował właśnie zestawienie najlepszych kryminałów ostatnich 20 lat. Na szczycie rankingu znalazła się książka, która zachwyciła zarówno krytyków, jak i czytelników.

Collider wybrał najlepszy kryminał ostatnich 20 lat

Portal Collider opublikował 14 lipca ranking sześciu najwyżej ocenianych powieści kryminalnych wydanych w ciągu ostatnich dwóch dekad. W zestawieniu znalazły się zarówno głośne bestsellery, jak i książki, które zdobyły uznanie dzięki oryginalnemu podejściu do gatunku.

Wśród wyróżnionych tytułów znalazły się „Guest List” Lucy Foley z 2020 roku, „Wielkie kłamstewka” Liane Moriarty z 2014 roku oraz „Kobieta” A.J. Finna z 2018 roku.

Pierwsze miejsce przypadło jednak powieści „Z dala od świateł” autorstwa Tany French, opublikowanej w 2020 roku. Zdaniem redakcji Collider o wyjątkowości książki decyduje nie tylko misternie skonstruowana zagadka kryminalna, ale również poruszająca relacja głównego bohatera, Cala Hoopera, z Treyem Reddym, dzieckiem, któremu postanawia pomóc.

„Z dala od świateł”. Emerytowany policjant trafia do wioski pełnej tajemnic

Bohaterem powieści jest Cal Hooper, emerytowany detektyw z Chicago, który po 25 latach służby i trudnym rozwodzie postanawia rozpocząć nowe życie. Kupuje zrujnowaną chatę w niewielkiej irlandzkiej miejscowości i marzy o spokoju, pieszych wędrówkach oraz odbudowie domu.

Sielankowy plan szybko się jednak rozpada. Do Cala zgłasza się miejscowy chłopiec z prośbą o pomoc w odnalezieniu zaginionego brata. Ponieważ sprawa nie interesuje ani mieszkańców, ani policji, były detektyw postanawia sam rozpocząć śledztwo. Z każdym kolejnym tropem odkrywa, że za spokojnym życiem niewielkiej społeczności kryją się mroczne tajemnice, a dążenie do prawdy może kosztować go utratę upragnionego spokoju.

Powieść została nominowana do Goodreads Choice Awards 2020 w kategorii Best Mystery & Thriller. Tana French, określana przez „Kirkus Reviews” mianem „pierwszej damy irlandzkiego kryminału”, od lat cieszy się uznaniem czytelników i pisarzy. Do wielbicieli jej twórczości należą między innymi Stephen King, Ian Rankin, Harlan Coben, Gillian Flynn, Kate Mosse, Marian Keyes i Sophie Hannah.





Tana French zdradziła, co inspirowało ją podczas pisania

Autorka opowiadała o kulisach powstawania powieści podczas rozmowy z Biblioteką Kongresu w ramach National Book Festival w 2021 roku. Przyznała, że ważnym źródłem inspiracji były dla niej westerny, choć zaprzeczyła, jakoby książka była bezpośrednio oparta na powieści „Poszukiwacze” Alana LeMaya z 1954 roku lub jej filmowej adaptacji z Johnem Wayne'em.

„Nie sądzę, żeby to była prawda, że książka była wzorowana na »Poszukiwaczach«, których, szczerze mówiąc, przeczytałem tylko fragment” – powiedziała autorka. Jak wyjaśniła, z westernami łączy jej powieść przede wszystkim motyw poszukiwania i wędrówki, a nie konkretna fabuła.

Podczas tego samego wywiadu Tana French odniosła się także do tytułu swojej ósmej powieści. Przyznała, że zależało jej na nazwie, która będzie pasowała do bohaterów i jednocześnie będzie nawiązywała do klimatu Dzikiego Zachodu.

„Z dala od świateł” od premiery zbiera znakomite recenzje. Krytyczka literacka Gillian Flynn stwierdziła: „Powiedzieć, że Tana French jest jedną z najwspanialszych autorek thrillerów, to zbyt mało. Ona jest naprawdę wielką pisarką”. Sophie Hannah nazwała książkę „wciągającą, nieprzewidywalną i wspaniale napisaną”, a Ian Rankin nie ukrywał: „Jestem wielkim fanem Tany French”.

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