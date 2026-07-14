100 książek, które każdy powinien przeczytać przynajmniej raz w życiu

Są książki, które nie tylko dostarczają rozrywki, ale także zmieniają sposób patrzenia na świat, skłaniają do refleksji i zostają z czytelnikiem na długie lata. Wśród nich znajdziemy ponadczasowe klasyki, współczesne arcydzieła, poruszające reportaże i powieści, które zdobyły uznanie milionów czytelników na całym świecie. Przygotowaliśmy listę 100 tytułów, które warto przeczytać przynajmniej raz w życiu – niezależnie od wieku, czytelniczych upodobań czy tego, ile książek macie już za sobą.

Wybierając tytuły do listy kierowaliśmy się światowymi zestawieniami, w tym listami najpopularniejszych pozycji w serwisach Goodreads czy LubimyCzytać. To absolutnie najlepsze z najlepszych książki wszech czasów.

100 najlepszych książek wszech czasów

„Na Zachodzie bez zmian” Erich Maria Remarque



Osiemnasto-, dziewiętnastolatkowie trafiają na front niemal prosto ze szkolnej ławy, namawiani przez nauczycieli do spełnienia obowiązku wobec ojczyzny. Czymże jednak jest ten obowiązek? – pytają siebie, świadomi, że strzelają do takich jak oni młodych, tęskniących za domem i pokojem i pytających o sens wojny wrogów. Okrucieństwo machiny wojennej, w której są zaledwie trybikami, odbiera im najpierw poczucie człowieczeństwa, a w końcu i życie – i w tym sensie są oni dosłownie „straconym pokoleniem”.



„Alchemik” Paulo Coelho



Historia, ujmująca siłą prostoty i głębokiej mądrości, opowiada o Santiago, andaluzyjskim pasterzu. W poszukiwaniu skarbu ukrytego w piramidach podróżuje z rodzinnej Hiszpanii na egipską pustynię. Kierunek poszukiwań wskazują mu ci, których spotyka na swojej drodze – Cyganka, mężczyzna nazywający siebie królem i Alchemikiem. Nikt nie wie, czym jest skarb, ani czy Santiago będzie w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Ale to, co zaczyna się jako podróż w poszukiwaniu dóbr materialnych, zamienia się w odkrycie skarbu, który drzemie w nim samym.



„Dziewczyna z pociągu” Paula Hawkins



Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów. Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni. I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza. Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać się częścią życia ludzi, których widywała jedynie z daleka. Teraz się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z pociągu.



„Wojna i pokój” Lew Tołstoj



Historia kilku arystokratycznych rodzin w czasie wojen napoleońskich. Powieść inspirowała takich pisarzy jak Dostojewski czy Flaubert, a Ernest Hemingway od Tołstoja uczył się pisać o wojnie. Głównym bohaterem Wojny i pokoju jest Piotr Bezuchow – ulubiony nieślubny syn niezwykle bogatego hrabiego, od dziecka kształcony za granicą. Poznajemy go, gdy jako dwudziestolatek pojawia się na przyjęciu w Petersburgu i od razu zraża do siebie większość gości swoim nieobyciem towarzyskim, ale przede wszystkim podziwem dla Bonapartego. Jednak dobre serce Piotra zyskują mu także sympatię, między innymi księcia Andrzeja Bołkońskiego czy hrabianki Nataszy Rostowej.



„Harry Potter i Komnata Tajemnic” J.K. Rowling



Gdy Harry pakuje walizki, by po okropnych wakacjach u Dursleyów wrócić wreszcie do Szkoły Magii i Czarodziejstwa, niespodziewanie odwiedza go dziwne stworzenie. Domowy skrzat o imieniu Zgredek ostrzega chłopca, że w Hogwarcie czeka na niego śmiertelne niebezpieczeństwo.



„Millennium: Dziewczyna, która igrała z ogniem” Stieg Larsson



Dwoje dziennikarzy, Dag i Mia, docierają do niezwykłych informacji na temat rozległej siatki przemycającej z Europy Wschodniej do Szwecji ludzi wykorzystywanych w branży seksualnej. Wiele zamieszanych w to osób piastuje odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie.



„Zaklęci w czasie” Audrey Niffenegger



Clare, urocza studentka sztuk pięknych i Henry, niekonwencjonalny bibliotekarz, spotkali się po raz pierwszy, gdy ona miała sześć lat, a on trzydzieści sześć. Kiedy Clare skończyła dwadzieścia trzy, a Henry trzydzieści jeden - zostali małżeństwem. Choć wydaje się to niemożliwe, jednak jest prawdziwe… Film na podstawie książki już na ekranach!!!



„Siddhartha” Hermann Hesse



Niezapomniana powieść o inspirującej duchowej podróży jest wyrazem fascynacji noblisty Hermana Hessego orientalnymi Indiami. Młody Siddhartha próbuje nadać wartość swoim życiowym doświadczeniom, podejmując wysiłki pogodzenia kontemplacyjnych skłonności i cielesnych potrzeb. Porzuca dom rodzinny w poszukiwaniu spełnienia, jednak zdaje się nie odnajdywać go ani w ramionach pięknej kurtyzany, ani w otoczeniu kupieckiego bogactwa. Czy trud poszukiwania wewnętrznego spokoju doprowadzi go w końcu do osiągnięcia prawdziwej, uniwersalnej mądrości?



„Lolita” Vladimir Nabokov



Najgłośniejsza powieść Vladimira Nabokova, uznawana za arcydzieło literatury światowej. Humbert Humbert – uczony, esteta i romantyk – zakochuje się bez pamięci w Dolores Haze, dwunastoletniej dziewczynce o jedwabistej skórze, która jest córką jego gospodyni. Czterdziestolatek ogarnięty obsesją na punkcie dziewczynki zgadza się na poślubienie pani Haze tylko po to, żeby być blisko Lolity.



„Przemiana” Franz Kafka



Gregor Samsa, zapracowany komiwojażer, budzi się pewnego ranka zmieniony w ohydnego insekta. Nowela w surrealistyczny sposób bada samotność, dehumanizację i alienację, ukazując dramat człowieka, który z żywiciela rodziny staje się nieakceptowanym ciężarem.



„Zmierzch” Stephenie Meyer



Pierwsza z opowieści o miłości Belli i Edwarda w wersji do słuchania. Świetna interpretacja głosowa pani Anny Dereszowskiej, która przez ponad 14 godzin prowadzi słuchacza przez meandry życia w Forks w deszczowym stanie Waszyngton, gdzie zaczęła się ta historia. Wersja polecana zarówno dla tych, którzy książkę pochłonęli jednym tchem, jak i dla tych, którzy z jej przyswojeniem mają kłopoty.



„Makbet” William Shakespeare



Makbet wraz z przyjacielem Bankiem są dowódcami wojsk Duncana, króla Szkocji. Podczas powrotu z bitwy rycerzom ukazują się wiedźmy, które wieszczą, że Makbet wkrótce będzie królem. Ten początkowo w ogóle w to nie wierzy, jednak z czasem przepowiednia rzeczywiście powoli zaczyna się spełniać. Po tym, jak zostaje tanem Cawdoru, Makbet zaczyna myśleć o poszerzeniu swojej władzy. Za namową swojej żony, Lady Makbet, zabija króla Duncana, który przybył na jego dwór, i obejmuje tron. Tuszowanie śladów skłania go do popełniania coraz to kolejnych zbrodni. Im więcej morderstw Makbet ma na swoim koncie, tym mniej skrupułów odczuwa…



„Szkarłatna litera” Nathaniel Hawthorne



Hawthorne przedstawia w niej historię Hester Prynne, cudzołożnicy, która w XVII-wiecznej purytańskiej Nowej Anglii zostaje skazana na pręgierz i noszenie znaku hańby: wyszytej na piersiach szkarłatnej litery A. Poddana publicznemu napiętnowaniu uparcie chroni kochanka, nie chcąc zdradzić jego tożsamości, ocalając go w ten sposób od zguby. Władze miasta i duchowny próbują za wszelką cenę wydusić z niej imię współwinnego grzechu, jednak Hester milczy jak zaklęta. Oddaje się wychowaniu swej nieślubnej córki Pearl oraz pomocy potrzebującym, a noszony przez nią symbol hańby wkrótce staje się oznaką godności i niezłomności.



„Wyspa skazańców” Dennis Lehane



Ashecliffe to szpital dla obłąkanych przestępców mieszczacy się na odosobnionej wyspie. Szeryf Teddy Daniels i jego partner Chuck Aule przyjeżdżają tam, aby przeprowadzić dochodzenie w sprawie ucieczki jednej z pacjentek, niebezpiecznej morderczyni. Ale wszystko wskazuje na to, że szpital Ashecliffe skrywa jakąś tajemnicę. Podobnie jak Teddy Daniels. Czy znalazł się tam, aby odszukać zaginioną pacjentkę? A może został wysłany, by sprawdzić, czy prawdziwe są pogłoski o przeprowadzaniu na pacjentach doświadczeń z lekami psychotropowymi, z praniem mózgu w sowieckim stylu? A może jest jeszcze inny, osobisty powód, dla którego tam przybył? W miarę prowadzonego śledztwa pojawiają się wciąż nowe pytania. Jak bosa pacjentka mogła uciec z zamkniętego pokoju, a potem wydostać się z wyspy? Dlaczego w szpitalnych kartotekach nie ma śladu po niektórych pacjentach? Kto zostawia Danielsowi zaszyfrowane podpowiedzi? Im bliżej są odkrycia prawdy, tym bardziej im się ona wymyka. Ogarnia ich coraz siliniejsze przeczucie, że nigdy nie opuszczą tej wyspy. Ponieważ ktoś próbuje doprowadzić ich do szaleństwa..



„Paragraf 22” Joseph Heller



Utrzymana w poetyce czarnego humoru, ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji, wyśmiewa mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Jej bohaterowie to zbiorowisko wariatów, fanatyków, idiotów i oportunistów, ale nade wszystko ludzi, którzy pragną jednego – przeżyć.



„Mechaniczna pomarańcza” Anthony Burgess



Miasto nie może sobie poradzić z bandami mordujących i gwałcących wyrostków. Ale pełna makabra zaczyna się, gdy sąd i policja biorą stronę bandytów i zapewniają im bezkarność. Poznaliśmy to na własnej skórze. Kiedy skóra nam cierpnie przy wyczynach 15-letniego Alexa i jego młodocianych zwyrodnialców, zadajemy sobie pytanie: czy to jest realne?



„Rzeźnia numer pięć” Kurt Vonnegut



Jedna z największych powieści antywojennych w literaturze światowej. W zamyśle autora miała to być jego pierwsza książka. A jednak Vonnegut potrzebował dystansu lat, a także doświadczenia wynikającego z publikacji czterech wcześniejszych powieści, by wreszcie przelać na papier swe doświadczenia z czasów, kiedy jako jeniec wojenny był świadkiem bombardowania Drezna. W rezultacie powstała książka uchodząca za jedną z najwybitniejszych amerykańskich powieści antywojennych.



„Stary człowiek i morze” Ernest Hemingway



Rybak Santiago po wielu dniach bezowocnych połowów postanawia samotnie wypłynąć na dalekie wody, aby udowodnić wszystkim, że jeszcze nie jest bezużytecznym starcem. Jego przynętę połyka imponujący marlin. Santiago rozpoczyna dramatyczną walkę nie tylko z ogromną rybą i siłami natury, lecz także ze sobą i swoim słabnącym ciałem.



„Mroczny zakątek” Gillian Flynn



Libby Day była małą dziewczynką, gdy zamordowano jej matkę i dwie starsze siostry. To jej zeznania doprowadziły do skazania jej piętnastoletniego brata Bena na dożywocie. Dziś, po dwudziestu pięciu latach, Ben nadal siedzi w więzieniu, a Libby desperacko potrzebuje pieniędzy. Kiedy więc członkowie Klubu Zbrodni, stowarzyszenia, które fascynuje się tajemniczymi zabójstwami uznają, że Ben został niesłusznie skazany i proponują jej pieniądze w zamian za pomoc w jego uwolnieniu, Libby nie może się nie zgodzić. Musi poradzić sobie z demonami przeszłości, ocenić, co naprawdę pamięta z tamtej nocy, a co wmówiono jej w trakcie śledztwa i wreszcie poznać prawdę o swojej rodzinie. Czy brutalnego morderstwa dopuścił się brat, posądzany o satanizm? Czy śledczy popełnili błąd?



„Zaginiona dziewczyna” Gillian Flynn



Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie piątą rocznicę ślubu. Jednak nim zdążą ją uczcić, mądra i piękna Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką Missisipi. Podejrzenia padają na męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym zachowaniem. Najwyraźniej coś kręci i bez wątpienia ma w sobie wiele goryczy – ale czy rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo u boku próbuje udowodnić swoją niewinność. Jednak jeśli Nick nie popełnił zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego cudowna żona?



„Wtorki z Morriem” Mitch Albom



Wielu spotkało w swoim życiu kogoś, kto stał się dla nich mądrym i cierpliwym nauczycielem, zawsze służącym radą i pomagającym stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu. Dla Mitcha Alboma taką osobą był Morrie Schwartz, profesor socjologii, który go kiedyś uczył. Po dwudziestu latach spotykają się ponownie w bardzo trudnym dla autora okresie. Jego dawny mistrz jest nieuleczalnie chory, mimo to widują się jak kiedyś co wtorek, a ich rozmowy stają się dla Mitcha bezcenną lekcją życia.



„Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia” J.R.R. Tolkien



Opowiada o hobbicie Frodo Bagginsie, który musi wyruszyć do Mordoru, by zniszczyć Jedyny Pierścień – źródło potęgi mrocznego władcy Saurona – zanim ten sprowadzi zagładę na całe Śródziemie.



„Nowy wspaniały świat” Aldous Huxley



W roku 2541 (czyli w 632 roku nowej „ery Forda”) obywatele Republiki świata powstają w rezultacie sztucznego zapłodnienia i klonowania. Od niemowlęcia poddawani są wszechstronnemu psychologicznemu i biologicznemu warunkowaniu – po to, by w wieku dojrzałym stać się cząstkami kastowej społeczności, złożonej z pozbawionych wyższych uczuć ludzkich automatów. Czy ten „wspaniały świat”, w którym dominuje seks, prymitywne rozrywki, narkotyk soma, jest tylko zrodzoną w wyobraźni pisarza fantasmagorią?



„Anna Karenina” Lew Tołstoj



Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie u boku dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta spełnia się jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć.



„Lot nad kukułczym gniazdem” Ken Kesey



Zbuntowany recydywista Randle McMurphy trafia do szpitala psychiatrycznego, pozorując chorobę. Tam rozpoczyna psychologiczną wojnę z bezduszną siostrą Ratched, inspirując innych pacjentów do walki o wolność i godność.



„Frankenstein” Mary Shelley



Kto jest większym potworem – człowiek czy jego monstrum? Ożywić sztuczną istotę – to obsesyjna idea Wiktora Frankensteina pragnącego pokonać śmierć poprzez stworzenie pozszywanego z ciał człowieka idealnego. Niespełnione oczekiwania opętanego obłędem naukowca pchają go na skraj szaleństwa i zderzają się z niezawinionym osamotnieniem jego tworu.



„Życie Pi” Yann Martel



Szesnastoletni Hindus Piscine Molitor, nazywany Pi – który jest jednocześnie wyznawcą hinduizmu, chrześcijaninem i muzułmaninem – po szczęśliwym dzieciństwie spędzonym w Indiach płynie do swojej nowej ojczyzny, Kanady. Po zatonięciu japońskiego frachtowca dryfuje po oceanie w szalupie ratunkowej. Za towarzyszy podróży ma jedynie ocalałe z katastrofy zwierzęta: ranną zebrę, hienę cętkowaną, orangutana i tygrysa bengalskiego. W prawdziwym życiu pokojowa koegzystencja tej piątki byłaby niemożliwa, ale w tej baśniowej historii o sile przetrwania i nadziei wszystko jest możliwe.



„Opowieść o dwóch miastach” Charles Dickens



Paryż i Londyn w przededniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ten burzliwy okres ukazany jest przez pryzmat losów młodego francuskiego arystokraty, niesprawiedliwie uwięzionego lekarza, jego córki i angielskiego prawnika. Po osiemnastu latach spędzonych w Bastylii doktor Manette wychodzi na wolność. Szczęśliwie, już na angielskiej ziemi, rozpoczyna drugie życie u boku córki Lucie. Tam przecinają się drogi dwóch mężczyzn: zbiegłego z Francji Karola Darnaya i błyskotliwego adwokata Sydneya Cartona, samotnika i pijaka, których połączy miłość do jednej kobiety – córki doktora. Wskutek dramatycznego splotu okoliczności bohaterowie są zmuszeni porzucić spokojne ulice Londynu i przybyć do Paryża pod rządami krwawego terroru.



„Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain



Książka przedstawia barwne życie psotnego sieroty, jego perypetie z ciotką Polly, Huckiem Finnem i Becky Thatcher.



„Kolor purpury” Alice Walker



Celia, uboga i cierpiąca w milczeniu ofiara przemocy ojca, a następnie męża, odnajduje listy zaginionej siostry. Z nich dowiaduje się, że Nettie – po ucieczce z domu – wyjechała do Afryki, gdzie pracuje jako misjonarka. Więź, która łączy siostry staje się impulsem do opuszczenia męża i próby rozpoczęcia nowego życia.



„Opowieść podręcznej” Margaret Atwood



Freda jest Podręczną w Republice Gilead. Może opuszczać dom swojego Komendanta i jego Żony tylko raz dziennie, aby pójść na targ, gdzie wszystkie napisy zostały zastąpione przez obrazki, bo Podręcznym już nie wolno czytać. Co miesiąc musi pokornie leżeć i modlić się, aby jej zarządca ją zapłodnił, bo w czasach malejącego przyrostu naturalnego tylko ciężarne Podręczne mają jakąś wartość.



„Gra Endera” Orson Scott Card



Wobec śmiertelnego zagrożenia nadciągającego z kosmosu Ziemia przygotowuje swoją broń ostatniej nadziei. Jest nią chłopiec, w którym odkryto zalążki niezwykłego geniuszu wojskowego. Czas nagli, a przyszłość dwóch cywilizacji spoczywa w rękach dziecka...



„Obcy” Albert Camus



Bohater zagadka, Meursault, który imię zawdzięcza czy to znanemu burgundowi, czy skażonemu burgundzkim „u” mariażowi słońca i morza, z których się zrodził, z którymi się stapia, które przynoszą mu szczęście i zadają cierpienie. I powieść o byciu obcym, o człowieku uciskanym przez społeczeństwo, rzecz o miłości, o zgubnym wpływie słońca. I wielu innych sprawach.



„Hrabia Monte Christo” Alexandre Dumas i Auguste Maquet



Dzieje niezwykłych losów oficera marynarki, Edmunda Dantesa, poznajemy w momencie wpłynięcia do Marsylii trójmasztowca „Faraon”, na którym objął on, po śmierci dowódcy, stanowisko kapitana. Wydaje się, że przed młodym człowiekiem rozpościera się teraz pasmo sukcesów, szczególnie że czeka też na niego ukochana Mercedes, z którą wkrótce ma wziąć ślub. Niestety, tuż przed swoją śmiercią dowódca poprosił Edmunda, by ten dostarczył do Paryża pewne dokumenty, które podczas rejsu zostały zabrane z Elby, gdzie uwięziony został Napoleon.



„Grona gniewu” John Steinbeck



Stany Zjednoczone, lata 30. XX wieku. Wielki kryzys zbiera tragiczne żniwo. Rodzina Joadów decyduje się opuścić rodzinną Oklahomę i w poszukiwaniu pracy przenieść się do Kalifornii. Po dotarciu na miejsce okazuje się jednak, że nie ma ono nic wspólnego z krainą mlekiem i miodem płynącą znaną z reklamowych folderów. Zamieszkujący ją farmerzy - sami dotknięci bezrobociem i ledwo wiążący koniec z końcem - są do przybywających do ich stanu nastawieni wręcz wrogo. Czy w takich okolicznościach Joadom uda się stworzyć dla siebie jakąś przyszłość? Ile będą gotowi poświęcić, by przeżyć?



„Ania z Zielonego Wzgórza” L.M. Montgomery



Pełna ciepła powieść Lucy Maud Montgomery o losach osieroconej Ani Shirley, która trafia pod opiekę rodzeństwa Maryli i Mateusza Cuthbertów w Avonlea. Choć niesforna, rudowłosa, obdarzona nietuzinkową wyobraźnią dziewczynka wprowadza w ich spokojnym i monotonnym życiu wiele zamętu, na Zielonym Wzgórzu wraz z nią pojawia się także prawdziwa przyjaźń, szczere przywiązanie i miłość.



„Sto lat samotności” Gabriel García Márquez



Miała to być pierwsza powieść Gabriela Garcíi Marqueza. Dzięki swym dziadkom znał od dziecka historię Macondo i dzieje rodziny Buendía, prześladowanej fatum kazirodztwa. Świat, w którym rzeczy nadzwyczajne miały wymiar szarej codzienności, zwyczajność zaś przyjmowana była jak zjawisko nadprzyrodzone; świat bez czasu, gdzie wiele rzeczy nie miało jeszcze nazw, był też jego światem. Potrzebował aż dwudziestu lat, by wreszcie spisać te rodzinne opowieści z całym dobrodziejstwem i przekleństwem odniesień biblijnych, baśniowych, literackich, politycznych; uświadomił nam, że „plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi”.



„Tysiąc wspaniałych słońc” Khaled Hosseini



Historia dwóch kobiet, które dzieli całe pokolenie, wykształcenie i poglądy, ale łączy dziwna przyjaźń, która mogła się zdarzyć tylko w kraju takim jak rozdarty wojną i podziałami Afganistan. Mariam ma zaledwie piętnaście lat, kiedy zostaje wysłana do Kabulu, by zostać żoną szewca, Rasheeda. Po latach do ich domu trafia ambitna Lajla, która w tragiczny sposób straciła rodzinę. Naznaczona początkowo podejrzliwością i wrogością relacja między dwiema kobietami zaczyna się stopniowo przekształcać w trudną przyjaźń – więź, dzięki której egzystują w obliczu niebezpieczeństw czających się na nie zarówno w domu, jak i na ulicach Kabulu.



„Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” Stieg Larsson



Pewnego wrześniowego dnia w 1966 roku szesnastoletnia Harriet Vanger znika bez śladu. Prawie czterdzieści lat później Mikael Blomkvist - dziennikarz i wydawca magazynu "Millennium" otrzymuje nietypowe zlecenie od Henrika Vangera - magnata przemysłowego, stojącego na czele wielkiego koncernu. Ten prosi znajdującego się na zakręcie życiowym dziennikarza o napisanie kroniki rodzinnej Vangerów. Okazuje się, że spisywanie dziejów to tylko pretekst do próby rozwiązania skomplikowanej zagadki. Mikael Blomkvist, skazany za zniesławienie, rezygnuje z obowiązków zawodowych i podejmuje się niezwykłego zlecenia. Po pewnym czasie dołącza do niego Lisbeth Salander - młoda, intrygująca outsiderka i genialna researcherka. Wspólnie szybko wpadają na trop mrocznej i krwawej historii rodzinnej.



„Outsiderzy” S.E. Hinton



Outsiderzy opowiadają historię rywalizacji dwóch młodzieżowych gangów wywodzących się z odmiennych klas społecznych. Poruszające losy dzieci ulicy uczą wartości i przyjaźni, ale także prowokują do refleksji nad społeczną sprawiedliwością – dlatego sięgają po nie zarówno młodzi jak i dojrzali czytelnicy.



„Odyseja” Homer



Starożytny poemat epicki opowiadający o dziesięcioletniej tułaczce Odyseusza, który spod Troi wraca do ojczystej Itaki. Przez lata mierzy się z gniewem bogów, potworami i pokusami, które wystawiają na próbę jego spryt i wytrwałość.



„Wyznania gejszy” Arthur Golden



Opowieść Sayuri, córki prostego rybaka, zaczyna się w 1929 roku, gdy jako dziewięcioletnia dziewczynka zostaje sprzedana przez ojca do renomowanej szkoły gejsz w Kioto. Oczami Sayuri śledzimy jej edukację podporządkowaną uprzyjemnianiu czasu mężczyznom: naukę tańca, muzyki, noszenia kimona, sztuki makijażu i układania włosów, nalewania sake.



„Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett



Opowiada o rozpieszczonej, osieroconej dziewczynce Mary, która trafia do ponurej posiadłości wuja. Odkrycie zarośniętego, zamkniętego ogrodu odmienia jej życie oraz jej schorowanego kuzyna.



„Służące” Kathryn Stockett



Książka w poruszający, a zarazem ciepły sposób ukazuje dramat czarnoskórych gospodyń domowych, które wychowują dzieci białych elit, jednocześnie zmagając się z segregacją rasową i niesprawiedliwością.



„Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski



Genialny dreszczowiec psychologiczny i moralitet. Ubogi student Rodion Raskolnikow morduje starą lichwiarkę, by udowodnić swoją teorię o wybitnych jednostkach stojących ponad prawem. Powieść ukazuje jego bolesne zmagania z paraliżującym poczuciem winy, wyrzutami sumienia oraz ostateczną przemianę duchową.



„Nędznicy” Victor Hugo



Głównym bohaterem jest Jean Valjean, były więzień, który po latach ciężkich robót próbuje odmienić swoje życie. Na swojej drodze spotyka m.in. skrzywdzoną matkę Fantynę i bezwzględnego inspektora Javerta. To epicka opowieść o odkupieniu, miłości i walce z niesprawiedliwością XIX-wiecznej Francji.



„Przygody Hucka” Mark Twain



Klasyczna powieść drogi, w której bezdomny chłopiec i zbiegły niewolnik Jim uciekają tratwą w dół Missisipi. Ich podróż to nie tylko pasjonujące przygody, ale także wzruszająca opowieść o prawdziwej przyjaźni, dorastaniu i buncie przeciwko niesprawiedliwości rasowej w XIX-wiecznej Ameryce



„Harry Potter i Książę Półkrwi” J.K. Rowling



Pogrążony w wojnie świat czarodziejów zmaga się z atakami Lorda Voldemorta. Harry odkrywa mroczną przeszłość Czarnego Pana, wchodzi w posiadanie tajemniczego podręcznika należącego do „Księcia Półkrwi” i wspólnie z Dumbledorem przygotowuje się do ostatecznego starcia.



„Hamlet” William Shakespeare



Przedstawia on historię duńskiego księcia, który postanawia pomścić skrytobójczo zamordowanego ojca. Zadanie to tym trudniejsze, że zabójcą jest aktualnie panujący król. Hamlet zmuszony zostaje zatem do realizacji swojego skrytego planu - ale nie w historii tej zemsty kryje się ponadczasowość dramatu. Decydują o niej przede wszystkim filozoficzne, uniwersalne treści i wznosząca się na wyżyny poezja.



„Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J.K. Rowling



Opowiada o osieroconym chłopcu, który w swoje 11. urodziny dowiaduje się, że jest czarodziejem. Trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie odkrywa prawdę o swojej przeszłości i staje przed wyzwaniem powstrzymania czarnoksiężnika Voldemorta przed zdobyciem Kamienia Filozoficznego.



„Autostopem przez galaktykę” Douglas Adams



Jej główny bohater, Anglik Arthur Dent, w ostatniej chwili ucieka ze zniszczonej przez kosmitów Ziemi. Rozpoczyna wówczas niezwykłą kosmiczną podróż u boku swojego przyjaciela (potajemnie kosmity), korzystając z tytułowego międzygwiezdnego przewodnika i niezwykłych środków transportu.



„Harry Potter i Czara Ognia” J.K. Rowling



Główny bohater, czternastoletni Harry, rozpoczyna naukę na czwartym roku w Hogwarcie, gdzie po raz pierwszy trafia do grona uczestników niebezpiecznego Turnieju Trójmagicznego. Kulminacją zmagań jest tragiczny powrót Lorda Voldemorta i ostateczny koniec dawnego, bezpiecznego świata czarodziejów



„Przeminęło z wiatrem” Margaret Mitchell



Powieść Margaret Mitchell to brawurowo napisana historia o miłości i stracie, o podzielonym narodzie i ludziach odmienionych na zawsze. To pozycja obowiązkowa dla każdego fana literatury obyczajowej i jednocześnie jedna z najsłynniejszych powieści wszech czasów.



„Portret Doriana Graya” Oscar Wilde



Utwór irlandzkiego pisarza, wydany po raz pierwszy u schyłku epoki wiktoriańskiej, należy do światowego kanonu literatury pięknej i klasyfikowany jest jako powieść gotycka. Jest jednocześnie jedyną opublikowaną powieścią Wilde’a, który za jej sprawą zyskał miano dandysa pozbawionego moralności. Sam autor twierdził, że ma w sobie coś z Basila Hallwarda, Lorda Henry’ego Wottona i Doriana Graya – bohaterów utworu, w którym wyraził swój pogląd na sztukę



„Wichrowe wzgórza” Emily Brontë



Właściciel majątku Wichrowe Wzgórza, pan Eearnshaw, przyjeżdża do domu wraz z bezdomnym chłopcem, Heathcliffem, a własne dzieci prosi, by traktowały go jak brata. Heathcliff i córka pana Eearnshawa, Catherine, wydają się dla siebie stworzeni, lecz ich rodząca się miłość okazuje się niezwykle niszcząca. Dorastając, Heathcliff nie czuł się w pełni akceptowany, jako dorosły mężczyzna pragnie zemsty, a ta determinuje życie jego, a także następnych pokoleń. Yorkshire – miejsce akcji – ma mroczny charakter, który przenika całą powieść.



„Harry Potter i więzień Azkabanu” J.K. Rowling



Owiany złą sławą więzień, Syriusz Black, przez dwanaście długich lat przebywał w przerażającej twierdzy Azkaban. Teraz uciekł, a ścigający go czarodzieje domyślają się, że może obmyślać zemstę, o swój więzienny los najpewniej obwiniając tego, kto przyczynił się do upadku samego Voldemorta. Na dodatek strażnicy Azkabanu słyszeli, jak Black mruczał przez sen: „On jest w Hogwarcie... on jest w Hogwarcie”.



„Myszy i ludzie” John Steinbeck



George Milton i Lennie Small to niezwykły tandem przyjaciół. George jest silnym mężczyzną, a podążający w ślad za nim Lennie - upośledzonym gigantem o umysłowości małego dziecka. Niezdarny i nieświadomy własnej siły fizycznej, nie potrafi dostosować się do społecznych norm i co chwila sprowadza na siebie i George'a mniejsze lub większe nieszczęścia. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca, przyjaciele przemierzają pogrążone w Wielkim Kryzysie Stany w poszukiwaniu zarobku i akceptacji. Ich marzeniem i celem, do którego dążą, jest własna farma, na której mogliby wspólnie hodować króliki.



„451 stopni Fahrenheita” Ray Bradbury



Przerażająco prorocza powieść o przyszłości w świecie postliterackim… Guy Montag jest strażakiem. Jego praca polega na niszczeniu najbardziej zakazanego ze wszystkich dóbr, źródła wszelkich niesnasek i nieszczęść: książek.



„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkien



Arcydzieło literatury fantasy. Baśniowy, przemyślany w najdrobniejszych szczegółach fantastyczny świat oraz barwne postaci i ich wspaniałe przygody. Bohaterem jest tytułowy hobbit, „istota większa od liliputa, mniejsza jednak od krasnala”, pełen życzliwości dla świata, dobroci, nieskory do męstwa, a przecież odważny, poczciwy, a przecież sprytny.



„Małe kobietki” Louisa May Alcott



Cztery siostry: Meg, Jo, Beth i Amy starają się, jak tylko mogą, urozmaicać sobie bardzo skromne życie, a swym optymizmem i ogromnym entuzjazmem zarażają wszystkich dookoła.



„Igrzyska śmierci” Suzanne Collins



W państwie Panem, które powstało na gruzach dawnej Ameryki Północnej, co roku odbywa sie okrutne telewizyjne show - Głodowe Igrzyska. Biorą w nim udział młodzi z podległych stolicy dystryktów, a wśród nich szesnastolenia Katniss. Choć wcale tego nie chce, urasta na przywódczynię buntu przeciwko autorytarnej władzy... Nie ma też zamiaru zakochać się, a już na pewno wybierać między dwoma chłopcami, ale i do tego będzie zmuszona.



„Dawca” Lois Lowry



W społeczności, w której żyje Jonasz, wszystko jest idealne. Specjalnie dobrane kobiety rodzą dzieci, które trafiają potem do odpowiednich jednostek zwanych komórkami rodzinnymi. Każdy ma przypisanych rodziców i pracę. Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, by zadawać pytania. Wszyscy są posłuszni. Nie ma konfliktów, nierówności, rozwodów, bezrobocia, niesprawiedliwości… ani możliwości wyboru.Wszyscy są tacy sami.Z wyjątkiem Jonasza.Podczas ceremonii dwunastolatków dzieci z dumą przyjmują przydzielone im życiowe role. Ale dla Jonasza wybrano coś specjalnego. Ma rozpocząć szkolenie u tajemniczego starca zwanego Dawcą Pamięci. Jonasz stopniowo uczy się, że moc tkwi w uczuciach. Ale kiedy jego własna siła zostaje wystawiona na próbę – kiedy musi uratować kogoś, kogo kocha – może nie być gotowy. Czy jest za wcześnie? Czy za późno?



„Harry Potter i Insygnia Śmierci” J.K. Rowling



To idealna okazja, by ponownie zanurzyć się w mroczniejszej, pełnej napięcia opowieści, która wciąż rozpala wyobraźnię milionów czytelników i odkrywa nowe tajemnice świata magii.



„Chłopiec z latawcem” Khaled Hosseini



Afganistan, lata 70. Dwunastoletni Amir, syn zamożnego Pasztuna z Kabulu, wychowuje się w domu bez kobiet. By zyskać uznanie w oczach ojca, chce wygrać zawody latawcowe. Pomaga mu w tym starszy o rok Hasan, służący i towarzysz zabaw. Amir jest świadkiem napadu na Hasana przez bandę miejscowych chłopaków. Z tchórzostwa i wyrachowania Amir nie staje w obronie Hasana, a nawet doprowadza do sytuacji, w której Hasan musi opuścić ich dom.



„Romeo i Julia” William Shakespeare



Opowiada historię tragicznej miłości dwojga młodych kochanków, których śmierć połączyła ich wrogo nastawione rody.



„Władca much” William Golding



Grupa chłopców, którzy jako jedyni ocaleli po katastrofie lotniczej, znajduje schronienie na bezludnej wyspie. Początkowo rozbitkowie, pozbawieni nadzoru dorosłych, cieszą się wolnością w rajskiej scenerii z dala od cywilizacji. Jednak ich wysiłki, by stworzyć własne małe społeczeństwo, prowadzą do katastrofy, a przygoda obraca się w koszmar.



„Dziwne losy Jane Eyre” Charlotte Brontë



Najsłynniejsza powieść Charlotte Brontë. Jane Eyre trafia do ponurej posiadłości Thornfield Hall, gdzie jej losy splatają się z życiem tajemniczego pana Rochestera. Między dwojgiem skrajnie różnych ludzi rodzi się gwałtowne, zakazane uczucie, które rzuca wyzwanie surowym konwenansom epoki. Historia o miłości silniejszej niż ból, honorze i kobiecie, która nie bała się żyć na własnych zasadach.



„Złodziejka książek” Markus Zusak



Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młodszego brata. To dzięki "Podręcznikowi grabarza" uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki. Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się na zawsze.



„Władca Pierścieni” J. R. R. Tolkien



Fabuła skupia się na walce z mrocznym władcą Sauronem. Aby ocalić świat Śródziemia przed zagładą, hobbit Frodo Baggins wyrusza w niebezpieczną misję zniszczenia Jedynego Pierścienia, wrzucając go w ogień Góry Przeznaczenia.



„Buszujący w zbożu” J.D. Salinger



Szesnastoletni Holden Caulfield, który nie może pogodzić się z otaczającą go głupotą, podłością, a przede wszystkim z zakłamaniem, ucieka z college’u i przez kilka dni „buszuje” po Nowym Jorku, nim wreszcie powróci do domu rodzinnego.



„Wielki Gatsby” Francis Scott Fitzgerald



Lata 20. Czas szybkich karier i zdobywania ogromnych fortun, ale też prohibicji, rozwoju zorganizowanej przestępczości i upadku moralności. Takie tło historii ukazuje nam autor, tworząc historię o bogactwie, romansach i marzeniach. Fitzgerald, przedstawiciel „straconego pokolenia”, kreśli losy Gatsby’ego – zagubionego i zdesperowanego młodzieńca, który za wszelką cenę pragnie odzyskać miłość swojego życia.



„Folwark zwierzęcy” George Orwell



Pan Jones z Folwarku Dworskiego jest tak leniwy i zapijaczony, że któregoś dnia zapomina nakarmić zwierzęta gospodarskie. Doprowadza to do buntu pod wodzą świń Napoleona i Chrumaka oraz do przejęcia posiadłości przez zwierzęta. Te ślubują położyć kres panującym tam potwornym nierównościom i od tej pory gospodarstwo pod zmienioną nazwą Folwark Zwierzęcy służyć ma wszystkim czworonogom. W miarę upływu czasu jednak ideały rewolucji tracą na znaczeniu, a wreszcie odchodzą w niepamięć. Folwark przeradza się w coś nowego i nieoczekiwanego…



„Rok 1984” George Orwell



Klasyczna powieść dystopijna ukazująca totalitarny reżim Oceanii, gdzie wszechwładna Partia i Wielki Brat kontrolują każdy aspekt życia, myśli oraz historię. Główny bohater, Winston Smith, podejmuje bezskuteczną walkę z systemem, co prowadzi do brutalnej resocjalizacji.



„Dziennik Anne Frank” Anne Frank



Wstrząsający dokument epoki i intymny pamiętnik trzynastoletniej dziewczynki, która w czasie II wojny światowej ukrywała się wraz z rodziną przed nazistami.



„Duma i uprzedzenie” Jane Austen



Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć odpowiedniego męża na prowincji. Pojawia się jednak iskierka nadziei, bo oto posiadłość po sąsiedzku postanawia dzierżawić pewien młody człowiek, przystojny i bogaty...



„Zabić drozda” Harper Lee



Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu USA. Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni czarnoskórego chłopaka oskarżonego o zgwałcenie biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu powszechnego rasizmu urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o równouprawnienie jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji.



„Tajemna historia” Donna Tartt



Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: jak daleko można się posunąć?, dochodzi do morderstwa. Czy da się uniknąć jego konsekwencji? Czy można zabić i nie zostać ukaranym? I czy możliwe jest, by morderstwo w żaden sposób nie zmieniło mordercy?



„Miasto gniewu” Ryan Gattis



Kiedy grupa policjantów oskarżona o pobicie niewinnego czarnoskórego zostaje uniewinniona, wściekli mieszkańcy wychodzą na ulice. Miasto popada w chaos, a jedyne prawo, które będzie obowiązywało przez kolejne 6 dni w Los Angeles, będzie prawem silniejszego. Wykorzystują to członkowie gangu chicano, aby załatwić swoje porachunki. W szaleństwie opanowującym L.A. poznajemy kolejnych bohaterów – poprzez ich losy autor opowiada historię „powstania Rodneya Kinga”.



„Z zimną krwią” Truman Capote



Z zimną krwią to pionierska próba nowego pisarstwa, dokument zbrodni popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmera z Kansas. Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane, podobnie jak śledztwo, pościg za mordercami, proces i zachowanie przestępców w sądzie i więzieniu aż po egzekucję. Capote po mistrzowsku przedstawia godny Ajschylosa motyw zbrodni i kary, zmuszając czytelnika do refleksji na temat źródeł zła.



„Rebeka” Daphne du Maurier



Podczas wyprawy na Riwierę Francuską nieśmiała dziewczyna poznaje zamożnego wdowca, Maxima de Wintera, i po krótkiej znajomości zgadza się za niego wyjść. Szczęśliwe chwile kończą się, kiedy małżeństwo przyjeżdża do Manderley – rodzinnej posiadłości Maxima. W mężczyźnie zachodzą niewyjaśnione zmiany, a nowa pani de Winter uświadamia sobie, że w ogóle go nie zna…



„Mistrz i Małgorzata” Michaił Bułhakow



Woland, Behemot, Małgorzata są bohaterami wielobarwnymi, z którymi można się utożsamiać. Powieść bawi, wzrusza, zaskakuje i skłania do refleksji filozoficznych. Bułhakow doskonale splótł historię miłości pisarza, zwanego Mistrzem, i Małgorzaty Nikołajewny z ponurymi i zarazem groteskowymi realiami Rosji z lat trzydziestych XX wieku.



„W drodze” Jack Kerouac



Dwójka przyjaciół wyrusza w podróż przez Stany Zjednoczone. Nie mają pieniędzy, zadzierają z prawem, ale pragną przygód. Upajają się alkoholem, narkotykami, wojną i miłością. Ich celem jest odnalezienie sensu życia w świecie szarzejącym od zwyczajności.



„Ulisses” James Joyce



Opowieść o jednym dniu (16 czerwca 1904 roku) z życia trojga zwykłych mieszkańców Dublina: Leopolda Blooma, jego żony Molly oraz młodego pisarza Stephena Dedalusa. Książka w przewrotny sposób nawiązuje do starożytnej „Odysei” Homera, ukazując zwyczajną codzienność i ludzkie myśli jako prawdziwie epicką podróż.



„Umiłowana” Toni Morrison



Osiemnaście lat temu Sethe udało się uciec i od tego czasu nie jest już niewolnicą. Mieszka w Ohio wraz z córką Denver oraz teściową. Nie czuje się jednak wolna. Wciąż dręczą ją wspomnienia z poprzedniego życia, a jej dom nawiedza duch utraconego dziecka. To bezimienna córka Sethe, na której grobie wyryto tylko jedno słowo: Umiłowana.



„Prochy Angeli” Frank McCourt



Po powrocie swojej rodziny ze Stanów do ojczystej Irlandii urodzony na Brooklynie mały Frank dorasta w cieniu wielkiego kryzysu, borykając się z nędzą, deszczową aurą Irlandii i wiecznym głodem. Jego ojciec, Malachy, to człowiek o złotym sercu, który jednak każdy zarobiony grosz zostawia w pubie, przepijając szansę rodziny na lepsze jutro. Angela, matka Franka, to cicha bohaterka pełnej znoju codzienności, która z godnością znosi kolejne upokorzenia, byle tylko zapewnić dzieciom choćby skórkę chleba. Wszyscy razem, obcy we własnej ojczyźnie, muszą stawić czoło biedzie, widmu głodu, nietolerancji i obojętności.



„Niewidzialny człowiek” Ralph Ellison



Nie tłumaczona wcześniej na język polski, jedna z najważniejszych powieści amerykańskich XX wieku, amalgamat realizmu, surrealizmu i podań ludowych. Ta wyrafinowana artystycznie groteska ukazuje doświadczenia bezimiennego, czarnoskórego narratora, zagubionego studenta na murzyńskiej uczelni na Południu, pracownika fabryki w Nowym Jorku, lewicowego działacza społecznego, który powoli zmierza ku samopoznaniu. Ellison w brawurowy sposób wyszydza wszelkie rozpowszechnione w USA stereotypy na temat wzajemnych odniesień ludzi odmiennych ras.



„Czekając na Godota” Samuel Beckett



Sceniczne przedstawienie człowieka oraz jego gorliwości w oczekiwaniu na spełnienie najskrytszych marzeń, planów, nadziei. Jest ukazaniem trudów jakie musimy przejść, aby osiągnąć wymarzony cel. Niestety nie wszystkie nasze postanowienia mogą się urzeczywistnić i właśnie to próbuje uświadomić nam Samuel Beckett.



„Szklany klosz” Sylvia Plath



Kiedy ma dziewiętnaście lat, przyjeżdża do Nowego Jorku – miasta szczęścia, igraszek, kariery – na miesięczny staż w redakcji miesięcznika dla dziewcząt. Ma poznać miasto, spędzić miło czas. Nie potrafi się jednak odnaleźć. Nie ma ochoty na nocne zabawy, jest zniechęcona. Odkrywa, że dobre oceny, które zawsze zdobywała w szkole, tutaj nie mają znaczenia. Esther nie umie zdecydować, na czym jej zależy, co ją interesuje i kim być. Nie czuje się taka jak inne dziewczyny – śliczne, uśmiechnięte i zadowolone z życia. Przychodzi załamanie…



„Pani Dalloway” Virginia Woolf



Opowieść śledzi jeden dzień z życia Clarissy Dalloway, kobiety z wyższych sfer Londynu, przygotowującej się do organizacji wieczornego przyjęcia. Przez pryzmat jej myśli i wspomnień, Woolf maluje bogaty portret społeczeństwa oraz osobistych przeżyć i refleksji.



„Miasto ślepców” José Saramago



Pewnego dnia na nienazwane miasto w nienazwanym kraju spada epidemia białej ślepoty. Bez ostrzeżenia dotyka ludzi zajętych zwykłymi, codziennymi sprawami, nie oszczędzając nikogo – starców, dzieci, kobiet, mężczyzn, osób prawych i z prawością mających niewiele wspólnego, słabych i silnych.



„Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry



Powiastka filozoficzna dla dzieci oraz tych dorosłych, którzy zachowali kontakt z dzieckiem w sobie. Utwór, zaliczany do klasyki światowej literatury, należy do wyjątkowych również wśród dzieł Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Autor nadał swojej opowieści formę baśniowej opowieści i sam ją zilustrował. Zawiera ona sumę przemyśleń na najważniejsze tematy: miłości, przyjaźni i — śmierci.



„Pokuta” Ian McEwan



W pewien upalny ranek 1935 roku trzynastoletnia Briony Tallis jest przypadkowym świadkiem sceny miłosnej pomiędzy młodym Robbiem a swoją starszą siostrą Cecillą. Wyobraźnia nieświadomej dziewczynki podsuwa jej różne interpretacje tego wydarzenia, co prowadzi do tragedii. Policja wierzy trzynastolatce. Wybucha II wojna światowa, Briony jest już dorosła i o wiele więcej rozumie z otaczającego ją świata, niemniej swojego błędu sprzed lat nie jest w stanie odwrócić. Żyje z brzemieniem jak wiele zła wyrządziła...



„Malowany ptak” Jerzy Kosiński



Kilkuletni żydowski chłopiec w pierwszych tygodniach II wojny światowej trafia do zapadłej wioski na kresach wschodnich i ściąga na siebie prześladowania prymitywnych, zabobonnych chłopów. Bity i torturowany, tuła się po okolicznych lasach i wsiach, będąc świadkiem wciąż nowych okrucieństw i zbrodni. W końcu zło, z którym się styka, staje się jego udziałem.



„Wściekłość i wrzask” William Faulkner



Pokazując stopniowy rozpad arystokratycznej rodziny Compsonów poprzez cztery różne style narracji, „Wściekłość i wrzask” prześwietla intensywne, pełne pasji relacje, w których jest jedynie egocentryzm. Autor ukazuje obraz jednych z najbardziej zapadających w pamięć postaci w literaturze amerykańskiej: pięknej i zbuntowanej Caddy, upośledzonego Benjy’ego, nawiedzonego i neurotycznego Quentina, brutalnie cynicznego Jazona oraz ich czarnoskórej służącej Dilsey.



„Syn swego kraju” Richard Wright



Akcja książki osadzona jest w latach trzydziestych w Chicago. Historia czarnego chłopca który mimo szansy otrzymanej od losu mimowolnie wkroczył na ścieżkę konfliktu z prawem. Mocno zarysowane dwa światy w jednym mieście. Świat białych ludzi, czerpiących zyski z drugiego świata - getta Afroamerykanów.



„Z przejmującego zimna” John le Carré



Początek lat 60. XX wieku. Brytyjski agent Alec Leamas, dowodzący siatką szpiegowską w Berlinie Wschodnim, traci kolejnych ludzi, rozpracowywanych i mordowanych przez niemiecki kontrwywiad. Kiedy ginie ostatni człowiek, londyńska centrala odwołuje Leamasa z NRD i zleca mu niezwykle delikatne i niebezpieczne zadanie: udział w starannie zaplanowanej akcji przeciwko numerowi jeden wschodnioniemieckiego wywiadu. Leamas skrupulatnie przygotowuje się do odegrania powierzonej mu roli. Nie wie jednak, że w tej grze ma być jedynie pionkiem, którego można się pozbyć, kiedy przestanie być potrzebny...



„Demon Copperhead” – Barbara Kingsolver



Demon Copperhead przychodzi na świat w starej przyczepie, u podnóża Appalachów. Nie ma nic, poza odziedziczonymi po zmarłym ojcu rudymi włosami i urodą oraz zjadliwym dowcipem i nieposkromionym wręcz darem przetrwania. W jego krwi buzuje przekazywany przez pokolenia gniew górniczych rodzin z Appalachów zdradzonych przez państwo i przez elity. W tym świecie na Demona czekają tylko zaniedbane szkoły, opieka zastępcza, uzależnienia, zgubne miłości i druzgoczące straty. Ale w jego opowieści jest też iskierka nadziei i humor, który skruszy nawet najtwardsze serca.



„Stoner” John Edward Williams



William Stoner urodził się u schyłku XIX wieku w ubogiej rodzinie z Missouri. Wysłany do stanowego uniwersytetu, by studiować agronomię, miast tego zakochuje się w angielskiej literaturze i wsiąka w akademickie życie, tak odmienne od dotychczasowej jałowości. Jednak to tylko chwilowy uśmiech losu. Z biegiem lat Stoner doświadcza szeregu rozczarowań: małżeństwo z „odpowiednią” familią odgradza go od własnych rodziców, jego kariera staje się dokuczliwa, żona i córka oddalają się od niego, a doświadczenie ożywczej miłości kończy się groźbą skandalu. Zagłębiający się w sobie profesor Stoner odkrywa stoicki spokój przodków i konfrontuje się z konieczną samotnością.



„Lalka” Bolesław Prus



Historia zamożnego kupca Stanisława Wokulskiego i jego miłości do pięknej, lecz zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej ukazana na tle panoramy społecznej Warszawy XIX wieku.



„Franny i Zooey”J.D. Salinger



J.D. Salinger Wydawnictwo: Albatros literatura piękna 240 str. 4 godz. 0 min. Już za 11,07 zł Dwa opowiadania o najmłodszych z siedmiorga rodzeństwa Glassów, które pojawia się także w innych utworach Salingera, m.in. "Wyżej podnieście strop, cieśle", "Seymour: wstęp", "Dziewięć opowiadań". Ta niezwykle inteligentna dwójka – teraz już dorosła – od dziecka była kształtowana – czy też raczej zniekształcana – przez silny wpływ dwóch starszych braci: Seymoura i Buddy’ego. Wzajemnie uzupełniające się opowiadania Franny i Zooey koncentrują się na kryzysie egzystencjalno-religijnym Franny, który doprowadza ją do załamania. Pozostali członkowie rodziny, a przede wszystkim Zooey, próbują jej pomóc, a ich dyskusje rodzinne to wspaniała uczta intelektualna. Czytaj też:

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