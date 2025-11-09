Upadli bogowie Hollywood. Gwiazdy, które straciły fortuny

Sława nie zawsze idzie w parze z rozsądkiem finansowym. W świecie, w którym luksusowe rezydencje, prywatne odrzutowce i gigantyczne jachty są codziennością, nawet największe gwiazdy potrafią stracić wszystko.

Gwiazdy show-biznesu, które straciły majątek

Część z nich, choć na ekranie tęgie z nich umysły, dała się nabrać na piramidy finansowe, w których stracili dorobek całego życia. Niektórych do bankructwa doprowadziły horendalnie kosztowne ugody rozwodowe. Jeszcze inni po prostu… prowadzili hulaszczy tryb życia, nie licząc się z groszem, bo przecież zawsze mieli go w bród.

Od błędnych inwestycji, przez rozwody, po fatalne decyzje biznesowe – oto historie tych, którzy z królewskich fortun wpadli w spiralę długów. I choć część z nich już się nie podniosła, inni zdołali odzyskać nie tylko pieniądze, ale i pozycję w branży.

Gwiazdy, które straciły fortunę

Kevin Bacon i Kyra Sedgwick



Na początku XXI wieku Kevin Bacon i Kyra Sedgwick byli jedną z najbardziej wpływowych par Hollywood. Ich majątek szacowano wówczas na 100 mln dolarów. Jednak oboje padli ofiarą piramidy finansowej Berniego Madoffa – oszusta, który przez lata wyłudzał ogromne sumy od inwestorów, obiecując im spektakularne zyski.

Małżeństwo straciło niemal cały dorobek życia. Po długiej batalii prawnej odzyskali jedynie niewielką część środków, ale z czasem odbudowali stabilność finansową. Ich majątek dziś szacuje się na ok. 45 mln dolarów.



Kim Basinger



W latach 80. Kim Basinger była jedną z najjaśniejszych gwiazd Hollywood. Występowała w przebojach, zarabiała fortunę i wydawało się, że nic nie może jej zatrzymać. Jednak w 1993 roku aktorka musiała ogłosić bankructwo po przegranym procesie z wytwórnią Main Line Pictures.

Sprawa dotyczyła jej rezygnacji z udziału w kontrowersyjnym filmie „Boxing Helena”. Sąd uznał, że złamała ustną umowę i nakazał wypłatę odszkodowania w wysokości 8,1 mln dolarów. Choć po latach konflikt został rozwiązany, kariera Basinger mocno ucierpiała. Dopiero rola w „Tajemnicach Los Angeles” w 1997 roku, za którą zdobyła Oscara, przywróciła ją na szczyt. Obecnie jej majątek wynosi ok. 20 mln dolarów.



Burt Reynolds



Legenda kina akcji i komedii lat 70., Burt Reynolds, był znany nie tylko z charyzmy, ale i ekstrawaganckiego stylu życia. Jak ujawniła jego była żona Loni Anderson w dokumencie „I Am Burt Reynolds”, aktor wydawał każdego zarobionego dolara.

Nieruchomości, prywatne samoloty, 150 koni – Reynolds roztrwonił majątek wart 60 mln dolarów. W 1996 roku ogłosił bankructwo, zmagając się z długami sięgającymi 10 mln dolarów. „Straciłem więcej pieniędzy, niż to możliwe, bo po prostu nie oglądałem się na nie. Nie byłem mądry w zarządzaniu swoimi pieniędzmi” – mówił w „Vanity Fair”. Zmarł w 2018 roku, nadal borykając się z finansowymi problemami.



Kelly Rutherford



Aktorka znana z roli w „Plotkarze” w 2013 roku ogłosiła bankructwo po wyczerpującym sporze sądowym z byłym mężem, Danielem Gierschem, o opiekę nad dziećmi. Koszty prawne i utrata stabilnych dochodów doprowadziły ją do długu rzędu 2 mln dolarów. Giersch przeprowadził się z dziećmi do Monako, co zmusiło aktorkę do życia między kontynentami i walki z międzynarodowym prawem rodzinnym. Rutherford ostatecznie przeniosła się do Europy. „To był bolesny czas. Ale skupiam się na tym, co dobre, naprawdę” – mówiła w „People”. Dziś podkreśla, że najważniejsze są dla niej relacje z dziećmi.



Michael Jackson



Choć jego nazwisko stało się synonimem sukcesu, Michael Jackson był też mistrzem finansowych katastrof. W chwili śmierci w 2009 roku jego długi przekraczały 500 mln dolarów.

Artysta wydawał fortunę na złote limuzyny, rzeźby, a nawet statuetkę Oscara za 1,5 mln dolarów. Finansował to wszystko z pożyczek pod zastaw katalogu muzycznego. Paradoksalnie dopiero po śmierci Jacksona jego majątek rozkwitł. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu jego spuścizna przynosi dziś miliardowe zyski.



Sharon Stone



Po udarze w 2001 roku Sharon Stone przeżyła nie tylko dramat zdrowotny, ale i finansowy. Straciła 18 mln dolarów, które – jak twierdzi – były źle inwestowane przez jej doradców.

„Kiedy wróciłam na swoje konto bankowe, wszystko zniknęło. Moja lodówka, mój telefon – wszystko było na cudze nazwiska. Nie miałam ani grosza” – opowiadała w „Vanity Fair”. Aktorka wróciła do pracy i modelingu, który, jak przyznała, daje jej dziś większe dochody niż aktorstwo. Jej majątek wynosi obecnie ok. 25 mln dolarów.



Cyndi Lauper



Zanim świat poznał jej przebój „Girls Just Want to Have Fun”, Cyndi Lauper ogłosiła bankructwo. W 1981 roku została pozwana przez byłego menedżera Steve’a Massarsky’ego na 80 tys. dolarów po rozpadzie zespołu Blue Angel.

Lauper utrzymywała się wtedy z pracy kelnerki i śpiewania w klubach. Dopiero spotkanie z producentem Davidem Wolffem odmieniło jej los. Album „She’s So Unusual” z 1983 roku przyniósł jej światową sławę i pozwolił wyjść z długów.



Nicolas Cage



Zdobywca Oscara Nicolas Cage miał wszystko i wydał wszystko. Po zgromadzeniu majątku ok. 150 mln dolarów aktor kupował posiadłości w Europie, nawiedzony dwór w Nowym Orleanie oraz egzotyczne zwierzęta, w tym ośmiornice.

W 2009 roku był winien fiskusowi 6,2 mln dolarów, a jego nieruchomościom groziło przejęcie. Aktor, aby spłacić zobowiązania, zaczął intensywnie pracować. „Kiedy kręciłem cztery filmy rocznie, jeden po drugim, wciąż musiałem w nich znaleźć coś, co pozwalało mi dać z siebie wszystko” – mówił w „GQ”. Dziś jego majątek to ok. 40 mln dolarów.



Toni Braxton



Mimo sukcesu albumu „Secrets” Toni Braxton zarabiała zaledwie 35 centów za sprzedaną płytę, choć jej wytwórnia zarobiła na nim ok. 170 mln dolarów. Gdy w 1998 roku próbowała zerwać niekorzystny kontrakt, została pozwana i zmuszona do ogłoszenia bankructwa.

W 2010 roku historia się powtórzyła – problemy zdrowotne i zajęcie domu przez wierzycieli zmusiły ją do kolejnego wniosku o upadłość. „Straciłam kontakt z rzeczywistością” – przyznała w „ABC News”. Obecnie jej majątek wynosi ok. 8 mln dolarów.



MC Hammer



W latach 90. MC Hammer był symbolem sukcesu. Jego majątek szacowano na 70 mln dolarów, sam dom w Kalifornii kosztował 30 mln. Zatrudniał 200 pracowników i żył jak król.

Kiedy sprzedaż płyt zaczęła spadać, długi sięgnęły 13 mln dolarów. W 1996 roku raper ogłosił bankructwo. Dziś żyje znacznie skromniej, inwestuje i doradza innym artystom. Choć nie powrócił na szczyty list przebojów, nadal koncertuje. Jego majątek to ok. 2 mln dolarów.Czytaj też:

