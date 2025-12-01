Nie żyje Nikodem Marecki. Dramatyczne okoliczności śmierci 11-letniego aktora

Nikodem Marecki mimo młodego wieku miał już na swoim koncie wiele ról – zarówno w filmach jak i serialach fabularnych. W 2024 roku mogliśmy go oglądać w „Białej odwadze”, gdzie zagrał brata Bronki, a w 2022 roku w filmie „Zołza”, w którym wcielał się w Karola Sobańskiego. Pojawił się ponadto w głośnych serialach „Erynie”, „Szpital św. Anny” czy „Otchłań”.

Informację o odejściu Nikodema Mareckiego potwierdziła Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu.

O śmierci młodego aktora napisał też w mediach społecznościowych reżyser „Białej odwagi” Marcin Koszałka, zdradzając też informację o przyczynie jego śmierci. Okazało się, że chłopca śmiertelnie potrącił samochód.

„Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki który grał w Białej odwadze brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybieg z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał...do zobaczenia” – napisał.