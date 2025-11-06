„Nie wierzę, że to powiedziała!”. Anna Mucha w ogniu krytyki

Nowy odcinek podcastu „WojewódzkiKędzierski”, którego gościnią programu była Anna Mucha, wywołał prawdziwą burzę w sieci. Niefortunne słowa aktorki sprawiły, że w komentarzach zawrzało.

Kontrowersyjny cytat w podcaście „WojewódzkiKędzierski”

W najnowszym odcinku podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego aktorka miała okazję opowiedzieć o swojej pracy i podejściu do życia. Nikt jednak nie spodziewał się, że jeden cytat przyćmi całą resztę wywiadu.

W pewnym momencie Mucha, odnosząc się do zawodowych doświadczeń, powiedziała: „Praca czyni wolnym, jak to powiedział jakiś filozof, w każdym razie jakiś powiedział. W każdym razie więc ucieczka w pracę czyni mnie szczęśliwą i wolną”.

Wojewódzki, zamiast poprawić rozmówczynię, zareagował w typowy dla siebie sposób, komentując z przekąsem: „Nie wiem, czy to nie jakiś Bolszewicki filozof, no ale ok”. Po tych słowach w sieci wybuchła prawdziwa burza. Internauci nie przebierali w słowach, miażdżąc znajomość historii i filozofii obojga rozmówców.

Skąd pochodzi hasło „Praca czyni wolnym”?

Problem w tym, że słowa „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”) mają mroczną i bolesną historię. Po raz pierwszy pojawiły się w XIX wieku, w twórczości niemieckiego pastora Lorenza Diefenbacha, który w kontekście moralnym pisał o pracy jako drodze do duchowego wyzwolenia, parafrazując słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii wg. św. Jana o prawdzie. Idea ta została jednak później cynicznie wykorzystana przez hitlerowców – hasło znalazło się nad bramami niemieckich obozów koncentracyjnych, m.in. w Auschwitz. Dziś symbolizuje ono tragiczne czasy II wojny światowej i stanowi jedno z najbardziej rozpoznawalnych świadectw nazistowskiego okrucieństwa.

Burza w sieci po słowach aktorki

Nie trzeba było długo czekać na reakcję widzów. Fragment rozmowy błyskawicznie obiegł media społecznościowe, a internauci nie kryli oburzenia. W komentarzach pojawiły się ostre słowa krytyki.

„Nie wierzę, nie po prostu nie wierzę, że można być tak głupim. Oni powinni mieć zakaz wstępu publicznie”, „Boże, jaki wstyd! A Wojewódzki też się spisał”, „Chyba faszystowski. No jak faszyści dla współczesnych gwiazd stali się filozofami, to ja nie chcę wiedzieć więcej””,'Elyty III RP'”, więc czego można się spodziewać”, „Nie wierzę”, „O rany. Koszmarna pomyłka”, „Zdelegalizować celebryctwo” – piszą internauci.

Część komentujących zwracała uwagę, że Mucha, już chociażby z tego powodu, że zagrała w głośnym filmie „Lista Schindlera”, powinna doskonale znać kontekst przytoczonego zdania.

