Najlepsze seriale na TVP VOD. Tylko perełki ocenione powyżej 8/10

Szukasz seriali, które naprawdę warto obejrzeć — takich, które wciągają od pierwszych minut i trzymają poziom do samego końca? Na TVP VOD znajdziesz nie tylko najlepsze polskie tytuły, ale też znakomite produkcje zagraniczne, które zachwyciły widzów i krytyków na całym świecie.

W naszym zestawieniu zebraliśmy tylko seriale ocenione powyżej 8/10 – prawdziwe perełki, które łączą świetny scenariusz, znakomite aktorstwo i emocje na najwyższym poziomie. Oto lista produkcji, które zdecydowanie warto dodać do swojej kolejki na TVP VOD.

Seriale z ocenami powyżej 8/10 na TVP VOD

„Queen Cheorin”



Gdy współczesny kucharz zostaje uwięziony w ciele królowej z czasów dynastii Joseon, wybucha chaos.



„Sygnał”



Detektyw z lat 90. łączy się ze współczesnym profilerem za pomocą starej krótkofalówki.



„Mysz”



Życie dobrodusznego policjanta Jung Ba-reuma oraz niepokornego detektywa Ko Moo-chiego, owładniętego żądzą zemsty na mordercy swoich rodziców, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy obaj zostają wciągnięci w pościg za psychopatą należącym do 1% najniebezpieczniejszych przestępców.



„Izabela, królowa Hiszpanii”



Serial ukazuje XV-wieczny dwór kastylijski i rozbitą po konkwiście Hiszpanię. Królowa Izabela, zwana później Królową Katolicką, spróbuje zjednoczyć kraj pod jedną koroną. Jednak najpierw musi wygrać walkę o swoją przyszłość i szczęście.



„Kwiat zła”



Psychopata zmienia tożsamość, by ukryć swoją okrutną przeszłość. Żona detektywa z wydziału zabójstw próbuje odkryć prawdę.



„The Chosen. Wybrani”



Jezus, rozpoczyna swoją misję dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy go spotykają, jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii i na zawsze zmieni świat.



„Stulecie winnych”



Saga rodu Winnych stanowi wnikliwy portret polskiego społeczeństwa, zmieniającego się wraz z rozwojem polskiej państwowości. Kolejne pokolenia rodzą się, żyją i przemijają na tle wydarzeń historycznych XX wieku.



„The Killing”



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Genialna przyjaciółka”



Oparta na powieści Eleny Ferrante historia o trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami.



„Glina”



Policjanci z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w Warszawie mierzą się z zagadkami kryminalnymi i trudami życia prywatnego, jakie niesie ze sobą niebezpieczna praca.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.



„Alternatywy 4”



Czasy PRL-u. Losy pochodzących z różnych grup społecznych mieszkańców nowo wybudowanego warszawskiego bloku.



„PitBull”



Warszawscy policjanci wydziału zabójstw zmagają się z problemami codziennego życia i stołeczną przestępczością.



„Czas honoru”



Losy grupy młodych polskich oficerów – tzw. „cichociemnych” skoczków – zrzuconych na teren okupowanej Polski w czasie II wojny światowej.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni. Czytaj też:

Miniseriale, które można nazwać arcydziełami. Nasze rekomendacjeCzytaj też:

To mocny miniserial z „klimatem thrillerów Davida Finchera”. „Złoto! Co za napięcie!”